/सेशेल्स में PM मोदी को मिले अंतरराष्ट्रीय सम्मान विपक्ष को क्यों नहीं आया रास? क्या राजनीति पड़ रही है देशहित पर भारी

लेकिन पहले सम्मान को लेकर छिड़े विवाद का ज़िक्र करना जरूरी है. सेशेल्स की मीडिया में आई ख़बरों के मुताबिक़ वहां की सरकार ने कुछ ही दिन पहले अपनी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रणाली को रद्द कर दिया था. इसके लिए वहां की संसद में नया कानून पास किया गया था. सेशेल्स की घरेलू राजनीति के कारण अवॉर्ड के पुराने सिस्टम को ख़त्म किया गया और एक नया सिस्टम शुरू किया गया. इसी के तहत पीएम मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइज़न सम्मान दिया गया. सिस्टम में इसी बदलाव की वजह से पीएम मोदी सेशेल्स का ये सम्मान पाने वाले दुनिया के पहले नेता बने हैं. इसलिए नया पुरस्कार होने की वजह सेशेल्स की घरेलू राजनीति है.