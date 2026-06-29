/सेशेल्स में PM मोदी को मिले अंतरराष्ट्रीय सम्मान विपक्ष को क्यों नहीं आया रास? क्या राजनीति पड़ रही है देशहित पर भारी

Why Politics over PM Modi Global Honour? अंतरराष्ट्रीय मंच पर या किसी दूसरे देश में भारत के किसी नेता, खिलाड़ी या कलाकार के सम्मान को पूरे देश के सम्मान से जोड़ा जाता है. पुरस्कार भले ही किसी एक व्यक्ति को मिले लेकिन उससे प्रतिष्ठा देश की भी बढ़ती है. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशेल्स दौरे में उन्हें मिले सम्मान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है. सम्मान का स्वागत करने के बदले सवाल उठाए जा रहे हैं. छोटा देश होने की वजह से सेशेल्स का मजाक उड़ाया जा रहा है. स्पेलिंग की ग़लती का ज़िक्र किया जा रहा है.
पीएम मोदी की तीन दिवसीय सेशेल्स यात्रा के दौरान उन्हें ‘गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन’ की उपाधि से सम्मानित किया गया. ये सम्मान उन्हें पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया गया. समुद्र से घिरे सेशेल्स के लिए पर्यावरण सबसे ज़रूरी विषय है और इसी से जुड़ा सम्मान उसने पीएम मोदी को दिया. ये पीएम मोदी को मिला 34वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है. ये अवॉर्ड उन्हें सेशेल्स की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती और भारत-सेशेल्स के कूटनीतिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिया गया.
लोकिन भारत में विपक्ष इस सम्मान से ख़ुश नहीं है. वो पीएम को पुरस्कार मिलने के अलावा सेशेल्स को दी गई आर्थिक मदद पर भी सवाल उठा रहा है.
हमने आपको पहले ही बताया था कि सेशेल्स एक बहुत छोटा देश है. वहां की आबादी 1 लाख से थोड़ा ही ज़्यादा है. लेकिन अफ्रीका का सबसे कम आबादी वाला ये देश रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है. आज आपको जानना चाहिए कि सेशेल्स को भारत के नज़दीक लाना क्यों जरूरी है. पीएम मोदी के सेशेल्स दौरे से भारत को क्या मिला. साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि क्या सेशेल्स को पहली बार आर्थिक सहायता दी गई है.
लेकिन पहले सम्मान को लेकर छिड़े विवाद का ज़िक्र करना जरूरी है. सेशेल्स की मीडिया में आई ख़बरों के मुताबिक़ वहां की सरकार ने कुछ ही दिन पहले अपनी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रणाली को रद्द कर दिया था. इसके लिए वहां की संसद में नया कानून पास किया गया था. सेशेल्स की घरेलू राजनीति के कारण अवॉर्ड के पुराने सिस्टम को ख़त्म किया गया और एक नया सिस्टम शुरू किया गया. इसी के तहत पीएम मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइज़न सम्मान दिया गया. सिस्टम में इसी बदलाव की वजह से पीएम मोदी सेशेल्स का ये सम्मान पाने वाले दुनिया के पहले नेता बने हैं. इसलिए नया पुरस्कार होने की वजह सेशेल्स की घरेलू राजनीति है.
जहां तक स्पेलिंग को लेकर विवाद की बात है तो सेशेल्स के अधिकारियों की गलती को हम भारत की ग़लती कैसे बता सकते हैं. क्या पीएम मोदी सम्मान लेने से पहले ये कहते कि स्पेलिंग ठीक करिए, तब हम सम्मान लेंगे? सेशेल्स ने भारत से अपनी मित्रता के कारण पीएम को ये सम्मान दिया. क्या इसे स्पेलिंग की वजह से ठुकरा दिया जाता.
सेशेल्स केवल 459 वर्ग किलोमीटर भूमि वाला एक छोटा देश है. क्षेत्रफल में आप इसकी तुलना गुजरात के शहर सूरत से कर सकते हैं. हमारी दिल्ली, सेशेल्स से तीन गुना बड़ी है. लेकिन सेशेल्स का समुद्री क्षेत्र बहुत बड़ा है. 13 लाख वर्ग किलोमीटर समुद्री इलाक़े में सेशेल्स का एक्सक्लूज़िव इकोनॉमिक ज़ोन फैला हुआ है. हिंद महासागर में जितने भी द्वीपीय देश हैं, उनमें सबसे बड़ा समुद्री क्षेत्र सेशेल्स का ही है.
#DNAमित्रों | पीएम के 'ग्लोबल सम्मान' पर सियासत क्यों? सेशेल्स का सम्मान..विपक्ष के लिए 'सौदा' है?#DNA #DNAWithRahulSinha #PMModi #Seychelles@narendramodi@rahulsinhatv pic.twitter.com/PCLST9BATl
— Zee News (@ZeeNews) June 29, 2026
यही वजह है कि हिंद महासागर में सेशेल्स एक अहम जगह रखता है. साथ ही सेशेल्स पश्चिमी हिंद महासागर में एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने वाले प्रमुख समुद्री रास्ते के क़रीब स्थित है. दुनिया में 40% से ज़्यादा कच्चे तेल का परिवहन इसी रास्ते से होता है. इसलिए सेशेल्स से अच्छे संबंध भारत के लिए जरूरी हैं.
सेशेल्स से दोस्ती हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को संतुलित करने का अवसर मुहैया कराती है. वर्ष 2011 में चीन ने सेशेल्स में अपना नौसिक अड्डा बनाने की संभावनाएं भी तलाशी थीं. ऐसे में यहां भारत की मजबूत मौजूदगी से चीन का खतरा कम होगा.
चूंकि भारत का 95% व्यापार हिंद महासागर से होता है. सेशेल्स में उपस्थिति से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के समुद्री मार्गों पर नजर रखना संभव होगा. ये वो कारण हैं जो सेशेल्स और भारत के संबंधों में मज़बूती के लिए ज़रूरी है.
पीएम मोदी के दौरे में दोनों देशों के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए. इनमें प्रत्यर्पण संधि से लेकर सेशेल्स में UPI की शुरुआत तक शामिल हैं. साथ ही भारत ने सेशेल्स को 175 मिलियन डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज भी दिया. विपक्ष इस मदद पर भी सवाल उठा रहा है. लेकिन दूसरे देशों को भारत की सहायता की ये परंपरा 1950 के दशक में कोलंबो योजना से शुरू हुई थी.
Grateful to the people and Government of Seychelles as well as President Herminie for conferring upon me the ‘Guardian of the Blue Horizon.’
I humbly accept this honour and dedicate it to all those countries that are fighting the challenge of climate change and consider… pic.twitter.com/iI4c7BjnFq
— Narendra Modi (@narendramodi) June 28, 2026
साल 2000 से अब तक भारत 65 से ज्यादा देशों को 48 अरब डॉलर की मदद कर चुका है. इनमें से क़रीब 15 अरब डॉलर अनुदान के रूप में जबकि बाकी 33 अरब डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिया गया.
सेशेल्स को भी मदद पहली बार नहीं की गई है. 2012 में UPA सरकार के दौरान राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल की यात्रा में 75 मिलियन डॉलर का पैकेज दिया गया था. भूटान, नेपाल, मॉरिशस और मालदीव के साथ सेशेल्स उन देशों में शामिल है, जिनके लिए भारत के बजट में आवंटन किया जाता है. 2024-25 के बजट में सेशेल्स के लिए 40 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया.
जिस कांग्रेस को लगता है कि फिलिस्तीन के साथ संबंध और मज़बूत होने चाहिए, वो सेशेल्स के साथ नई शुरुआत पर सवाल उठा रही है. जिस कांग्रेस को लगता है कि फिलिस्तीन को भारत की मदद और ज़्यादा होनी चाहिए, वो सेशेल्स को मदद से नाराज़ हो गई है. लेकिन भारत सेशेल्स के साथ-साथ फिलिस्तीन की भी मदद करता रहा है.
1993 से भारत ने फिलिस्तीन को 160 मिलियन डॉलर की मदद की है. 2018 से भारत फिलिस्तीन में राहत के कामों के लिए UN को हर साल 5 मिलियन डॉलर देता है. ये कोई रणनीतिक मदद नहीं है बल्कि पूरी तरह से मानवीय मदद है. लेकिन कांग्रेस को एतराज़ सिर्फ सेशेल्स को मदद पर है. सेशेल्स जिस तरह रणनीतिक रूप से हमारे लिए अहम है, उसे देखते हुए दोनों देशों का संबंध और मज़बूत होना ज़रूरी है. प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा में इसी मक़सद को पूरा किया.
सेशेल्स की अपनी यात्रा में पीएम मोदी ने सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत नहीं किया. बल्कि धार्मिक और सांस्क़तिक संबंधों को भी सशक्त किया. स्वदेश रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने मंदिर गए. सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में भगवान गणेश के मंदिर गए. वहां पीएम मोदी ने गणपति की आराधना के अलावा मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों से भी मुलाक़ात की. उन्होंने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए मंदिर प्रबंधन की तारीफ की. करीब 5% भारतीय मूल की आबादी वाले देश सेशेल्स का ये इकलौता हिंदू मंदिर है. इसकी स्थापना 1992 में की गई थी.