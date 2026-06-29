Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /सेशेल्स में PM मोदी को मिले अंतरराष्ट्रीय सम्मान विपक्ष को क्यों नहीं आया रास? क्या राजनीति पड़ रही है देशहित पर भारी

सेशेल्स में PM मोदी को मिले अंतरराष्ट्रीय सम्मान विपक्ष को क्यों नहीं आया रास? क्या राजनीति पड़ रही है देशहित पर भारी

PM Modi Seychelles Visit 2026 Update: सेशेल्स में PM मोदी को अंतरराष्ट्रीय सम्मान देकर सम्मानित किया गया लेकिन यह सम्मान विपक्ष को रास नहीं आया है. उसने इस सम्मान को लेकर सवाल उठाए हैं. हालांकि, जिस मुद्दे को लेकर सवाल उठाया गया है, उसे जानकर हर कोई हैरान है.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jun 29, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 11:14 PM IST
सेशेल्स में PM मोदी को मिले अंतरराष्ट्रीय सम्मान विपक्ष को क्यों नहीं आया रास? क्या राजनीति पड़ रही है देशहित पर भारी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UK और US का सपना पड़ रहा फीका! भारतीय MBBS डॉक्टर अब ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और मिडिल ईस
Indian MBBS Graduates38 min ago
2
Priyadarshan39 min ago
3
FIFA World Cup 20261 hr ago
4
Noida News1 hr ago
5
west bengal news in hindi1 hr ago