पाकिस्तान का बुलेट ट्रेन का सपना क्यों टूट गया? 'ड्रैगन' ने सबसे बड़े रेल प्रोजेक्ट से खींचे हाथ! आखिर किस वजह से टेकने पड़ गए घुटने

What is the Pakistan ML-1 Railway Project? चीन ने अपने आयरन फ्रेंड पाकिस्तान को बहुत जोर का झटका दिया है. उसने पाकिस्तान के ML-1 रेलवे प्रोजेक्ट से बाहर होने का ऐलान कर दिया है. ये प्रोजेक्ट चीन के सी-पैक के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बनाने वाला था. असल में इस प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान और पीओजेके के लोग भड़के हुए हैं. वे लगातार इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें स्थानी लोग चीनी इंजीनियर्स के साथ बदसलूकी करते नजर आ रहे थे. इस वीडियो के वायरल होने के बाद PoJK और बलोचिस्तान में चीनियों के साथ इस बर्ताव ने जिनपिंग को भड़का दिया है.
पाकिस्तानी पत्रकार राजा अब्बास ने कहा कि खबर आ रही है कि सी-पैक के अंडर आने वाले सबसे एडवांस प्रोजेक्ट ML-1 से चीन पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है. ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है.
बता दें कि चीन के भरोसे ही पाकिस्तान बुलेट ट्रेन चलाने का सपना पाले बैठा था. लेकिन बुलेट ट्रेन तो छोड़िए अब ट्रैक के विद्युतीकरण के लाले पड़ गए हैं. सबसे बुरी चोट ML-1 प्रोजेक्ट पर पड़ी है. जिसमें चीन की मदद से 17,33 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया जाना था.
ड्रैगन के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से बनने वाला यह नया रेलवे ट्रैक कराची को पेशावर से जोड़ता. यह परियोजना यात्री परिवहन और माल ढुलाई के लिहाज़ से भी पाकिस्तान की रेलवे व्यवस्था की रीढ़ मानी जा रही थी. अब चीन की ओर से हाथ खींच लेने के बाद, आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए अपने दम पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना लगभग असंभव नज़र आ रहा है.
इस अहम रेलवे प्रोजेक्ट से चीन का पीछे हटना इस्लामाबाद के लिए किसी बड़े रणनीतिक और आर्थिक झटके से कम नहीं है. चीन को पाकिस्तान का 'आयरन फ्रेंड' माना जाता रहा है, लेकिन उसने सुरक्षा कारणों से इस मेगा प्रोजेक्ट से बाहर होने का कदम उठाकर यह साफ कर दिया है कि वह अपने नागरिकों और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सख्त निर्णय लेने से पीछे नहीं हटेगा. यह फैसला दोनों देशों के बीच भविष्य के व्यापारिक और बुनियादी ढांचागत संबंधों पर भी गहरा असर डाल सकता है.
बताते चलें कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoJK) और बलूचिस्तान में एमएल-1 परियोजना को लेकर स्थानीय निवासियों में लंबे समय से नाराजगी बढ़ रही थी. सी-पैक के तहत बन रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण स्थानीय संसाधनों के छिन जाने और इलाके में चीन की लगातार बढ़ती पकड़ को देखते हुए जनता सड़कों पर उतर आई थी. लोग जगह-जगह चीनी इंजीनियरों और कर्मचारियों के साथ हाथापाई कर रहे थे. इस तरह के लगातार सामने आ रहे वीडियोज को देखते हुए बीजिंग से इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लेना ही बेहतर समझा.
चीन के इस फैसले ने पाकिस्तान के रेलवे आधुनिकीकरण के सभी दावों की हवा निकाल दी है. चीन के पीछे हटने के बाद अब बुलेट ट्रेन चलाना तो दूर, देश के प्रमुख रेल मार्गों के विद्युतीकरण और बुनियादी ढांचे को सुधारने की क्षमता पर भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है. पाकिस्तान सरकार लंबे वक्त से चीन के सहयोग और आधुनिक तकनीक के दम पर बुलेट ट्रेन जैसी आधुनिक रेल सेवाएं चलाने का सपना देख रही थी. लेकिन अब उसका ये सपना भी मिट्टी में मिल गया है.
भारत-पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे. आजादी के वक्त क्षेत्रफल के हिसाब से दोनों के बीच रेलवे का भी बंटवारा हुआ था. लेकिन आज भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है. यहां पर वंदे भारत जैसी हाईस्पीड ट्रेन दौड़ रही हैं. लेकिन पाकिस्तान की ट्रेन आज भी ट्रैक से उतर रही है.
मोटी-मोटी बात करें तो भारत ने अपने रेलवे रूट की लंबाई 53000 किलोमीटर से बढ़ाकर 69300 किलोमीटर कर लिया है. जबकि पाकिस्तान को 1947 में 11300 किलोमीटर लंबा रूट मिला था. जो घटकर 7000 किलोमीटर रह गया है. मजे की बात ये कि भारत की 99% से ज्यादा रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण हो चुका है. जबकि चीन की मदद के बावजूद पाकिस्तान की सिर्फ 4% ट्रेन बिजली से चलती हैं.