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पाकिस्तान का बुलेट ट्रेन का सपना क्यों टूट गया? 'ड्रैगन' ने सबसे बड़े रेल प्रोजेक्ट से खींचे हाथ! आखिर किस वजह से टेकने पड़ गए घुटने

Pakistan ML-1 Railway Project News: पाकिस्तान का बुलेट ट्रेन का सपना टूट गया है. इस्लामाबाद में वायरल खबरों के मुताबिक, 'ड्रैगन' ने उसके सबसे बड़े रेल प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए हैं. इसके बाद से जिन्नालैंड पूरी तरह हैरान हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 07, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:46 PM IST
पाकिस्तान का बुलेट ट्रेन का सपना क्यों टूट गया? 'ड्रैगन' ने सबसे बड़े रेल प्रोजेक्ट से खींचे हाथ! आखिर किस वजह से टेकने पड़ गए घुटने

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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