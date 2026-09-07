पाकिस्तान का बुलेट ट्रेन का सपना क्यों टूट गया? 'ड्रैगन' ने सबसे बड़े रेल प्रोजेक्ट से खींचे हाथ! आखिर किस वजह से टेकने पड़ गए घुटने

बता दें कि चीन के भरोसे ही पाकिस्तान बुलेट ट्रेन चलाने का सपना पाले बैठा था. लेकिन बुलेट ट्रेन तो छोड़िए अब ट्रैक के विद्युतीकरण के लाले पड़ गए हैं. सबसे बुरी चोट ML-1 प्रोजेक्ट पर पड़ी है. जिसमें चीन की मदद से 17,33 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया जाना था.

ड्रैगन के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से बनने वाला यह नया रेलवे ट्रैक कराची को पेशावर से जोड़ता. यह परियोजना यात्री परिवहन और माल ढुलाई के लिहाज़ से भी पाकिस्तान की रेलवे व्यवस्था की रीढ़ मानी जा रही थी. अब चीन की ओर से हाथ खींच लेने के बाद, आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए अपने दम पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना लगभग असंभव नज़र आ रहा है.