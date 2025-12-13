शहबाज का वायरल वीडियो डिलीट! ट्रंप के बाद अब पाकिस्तान को पुतिन के करीब लाने वाला वो चौधरी कौन है?

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की उनके अपने मुल्क और पूरी दुनिया में इतनी बेइज्जती हुई कि वीडियो शेयर करने वाले प्लेटफॉर्म को इसे डिलीट करना पड़ा. क्यों, क्या कोई प्रेशर था या जैसा कहा गया कि घटनाओं को गलत तरीके से पेश किया गया- वजह जो भी हो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए 40 मिनट का इंतजार कई तरह के सवाल खड़े करता है. नाखून कुतरते हुए शहबाज अकेले कुर्सी पर बैठे रहे, पुतिन आए ही नहीं. बाद में पता चला कि पुतिन अब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से बात करके निकलने वाले हैं तो शहबाज खुद उस हॉल में घुस गए. इस घटनाक्रम को मजाक में नहीं बल्कि गंभीरता से लेने की जरूरत है. आखिर वो पाकिस्तान जो अमेरिका की गोद में बैठकर भारत के सामने खुद को तीस मार खां समझता रहा है, अब रूस के करीब क्यों जाना चाहता है?

याद कीजिए एक दौर था जब रूस पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था. शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका हो, अमेरिका को खुला समर्थन हो, आतंकवादियों को पालने में भूमिका रही हो या रूस की सैन्य तकनीक को चुराने की कुछ कोशिशें, पुतिन के देश को कभी भी पाकिस्तान ठीक नहीं लगा. हालांकि ट्रंप के पहले कार्यकाल के बाद काफी चीजें बदली हैं.

रूस का रीएक्शन याद कीजिए

पहलगाम हमले के बाद रूस की प्रतिक्रिया पर ध्यान दीजिए. उसने हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की थी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत से सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई लेकिन कुछ हद तक यह एक संतुलित प्रतिक्रिया मानी गई जैसा डिप्लोमेसी में होता है. अब वर्ल्ड डिप्लोमेसी देखिए. ट्रंप और मोदी के समय में भारत और अमेरिका काफी करीब पहुंच गए. ऐसे में जब 2019 में पुलवामा हुआ तो रूस के बयान में औपचारिकता और संतुलन का मिश्रण दिखा. अलबत्ता रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत और पाकिस्तान संघर्ष में मध्यस्थता की पेशकश करते दिखे जबकि भारत को लग रहा था कि इजरायल की तरह रूस भी कहेगा कि भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है.

एक दशक में रूस का नजरिया बदला?

रूस हाल के वर्षों में सीमापार आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की खुलकर आलोचना नहीं कर रहा है. सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस की विदेश नीति लचीली हुई है. दो दशकों में पाकिस्तान से रूस ने अच्छे संबंध नहीं बनाए लेकिन पिछला एक दशक जो बीता है और जिस तरह से भारत और अमेरिका के नेताओं ने गर्मजोशी दिखाई उससे पाकिस्तान से संबंध बेहतर करने की तरफ रूस भी बढ़ गया. एक वजह ये भी है कि रूस को लग रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत पर पाकिस्तान का गहरा प्रभाव है और ऐसे में काबुल में काम करना है तो पाकिस्तान को साथ लेकर चलना होगा.

आपके मन में सवाल होगा कि क्या भारत से रूस दूर जा रहा है? ORF के एक लेख में कहा गया है कि ये सच है कि पाकिस्तान और रूस के बीच सहयोग बढ़ रहा है, सुरक्षा मुद्दों पर तालमेल बन रहा है लेकिन अभी रूस और भारत के संबंधों के लिहाज से चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है. हमारा व्यापार बढ़ रहा है. ऑपरेशन सिंदूर में रूसी हथियारों ने ही पाकिस्तान पर भारत को बढ़त दिलाई. आगे हथियारों के मिलकर प्रोडक्शन की कोशिशें होंगी लेकिन इतना जरूर है कि रूस अब 'ना काहू से बैर' वाले सिद्धांत पर चलना चाहता है.

उधर, पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठा लेना चाहता है, इसमें उसे तुर्किये मदद कर रहा है. हाल के महीनों में जिस तरह से शाहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप से नजदीकी बढ़ाई, उसका फायदा उनके देश को दिख रहा है. भारत और अमेरिका में रिश्ते थोड़े डगमगाते दिखे, बदले में भारत ने भी चीन और रूस को साधना शुरू कर दिया. पाकिस्तान को पता है कि रूस और भारत की दोस्ती इतनी मजबूत है कि रूस के साथ रहते नई दिल्ली को किसी भी तरह से प्रेशर में नहीं लाया जा सकता. 1971 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक का इतिहास गवाह है. शायद इसीलिए कर्ज बटोरने निकले शहबाज पुतिन के गले लगना चाहते हैं.

रूस अब तटस्थ है?

हां, पाक पीएम ने हाल में पुतिन से बातचीत में साफ कहा था कि वह भारत और रूस के संबंधों को समझते हैं लेकिन पाकिस्तान भी रूस के साथ अच्छे संबंध चाहता है. ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में फेलो अलेस्की जखारोव और रिसर्च असिस्टेंट रजोली सिद्धार्थ जयप्रकाश का विश्लेषण कहता है कि रूस को भारत के विशाल बाजार की जरूरत है, दूसरी तरफ रूस अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर क्षेत्रीय सहमति बनाने के प्रयासों में एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर देख रहा है. शायद यही वजह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य के टकरावों में रूस तटस्थ रहना चाहेगा.

PM shahbaz the center of global attention in Ashgabat, holding informal, warm exchanges with President Putin, President Erdoğan, President Emomali Rahmon and President Sadyr Japarov during the Peace & Trust forum showcasing Pakistan’s diplomatic presence.pic.twitter.com/XgRmia0llf — M jahanzaib (@Jazzy0065) December 12, 2025

बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान भी एक तरफ खूंटे में बंधकर नहीं रहना चाहता, वह भी भारत की तरह डिप्लोमेसी पर काम करने लगा है. भारत को भी ऊपर वीडियो में पाकिस्तान और रूस को करीब लाने की कोशिश में जुटे एर्दोगन को गंभीरता से लेना होगा.

