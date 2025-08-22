India Russia News: ट्रंप के टैरिफ से 'ना डरो', पुतिन बोले- 'मैं हूं ना'; भारत का कद बढ़ता देख PAK के लोग हैरान
India Russia News: ट्रंप के टैरिफ से 'ना डरो', पुतिन बोले- 'मैं हूं ना'; भारत का कद बढ़ता देख PAK के लोग हैरान

India Russia News in Hindi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद थी कि भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाकर वो अपनी मनमानी करने में कामयाब रहेंगे. लेकिन इसी बीच पुतिन सच्चे दोस्त की तरह सामने आए हैं. उन्होंने भारत से कहा है- 'मैं हूं ना'.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 22, 2025, 03:41 AM IST
India Russia News on Trump Tariff: भारत पर 50% टैरिफ लगाकर US प्रेसिडेंट ट्रंप ताव दिखा रहे थे. भारत की इकोनॉमी को डेड बताकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे. इसी बीच पुतिन की एंट्री ने ट्रंप के सारे गुरूर की धज्जियां उड़ा दी. भारत को झुकाने की कोशिश कर रही ट्रंप की नींद उड़ा दी. वो भी अपने एक बयान से. पुतिन के उस बयान को सुनकर पाकिस्तानी भी ट्रंप को सरेआम लताड़ने लगे.

हिंदुस्तान पर नहीं चली ट्रंप की धौंस

ट्रंप ने भारत को टैरिफ के मकड़जाल में फंसाने की भरपूर कोशिश की. जिससे दबाव में आकर भारत, रूस का बॉयकॉट कर दें और रूस से रिश्ते तोड़ दे. बावजूद इसके ट्रंप का जोर हिंदुस्तान पर नहीं चला. बस फिर क्या, बौखलाए ट्रंप ने भारत पर 50% टैऱिफ का बम फोड़ दिया. कहते हैं ना मुश्किल वक्त में दोस्त ही काम आता है. लिहाजा रूस ने भी भारत से दोस्ती निभाते हुए बड़ा ऐलान कर दिया.

रूस ने दे दिया भारत को बड़ा ऑफर

रूस ने कहा कि भारत अपने सामानों का निर्यात रूस में कर सकता है. इसके साथ ही रूसी कच्चे तेल पर भारत को 5% की छूट भी मिलेगी. बता दें कि दिल्ली में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी राजनयिक रोमन बाबुश्किन ने भारतीय कंपनियों को ना सिर्फ रूस आने का न्योता दिया बल्कि पुतिन का मैसेज देते हुए ये भी कहा कि अमेरिकी टैरिफ से घबराने की जरूरत नहीं है. भारत के लिए रूस के इसी स्टैंड ने पाकिस्तानियों को भी हैरान कर दिया क्योंकि भारत और रूस की यारी अब अमेरिका पर भारी पड़ रही है.

भारत-रूस की जोड़ी ने दे दिया धोबी पछाड़

ट्रंप को लगा था कि जिस तरह दुनिया के बाकी देश टैरिफ और प्रतिबंध के नाम से कांप रहे थे. ठीक उसी तरह भारत भी ट्रंप के टैरिफ कार्ड से दहल जाएगा. मगर हुआ इसके ठीक उलट क्योंकि रूस और इंडिया की जोड़ी ने ट्रंप को ऐसी धोबी पछाड़ दिया है. जिससे ट्रंप को अब दिन में भी तारे दिखाई दे रहे हैं. इससे ट्रंप का सारा गुरूर काफूर हो चुका है.

पाकिस्तानी भी अब हो गए हैं भारत के मुरीद

कल तक ट्रंप के नाम की माला जपने वाले पाकिस्तानी भी अब कैमरे पर ट्रंप को जूता भीगो-भीगो कर मार रहे हैं. इसकी वजह ये है कि ट्रंप ने अपनी भद्द ही ऐसी पिटवाई है. जो सीधे हिंदुस्तान से भिड़ गया. खैर, अभी तो शुरूआत है. जिस तरह भारत और रूस एक साथ मिलकर फ्रंटफूट पर खेल रहे हैं. उसे देख यही लग रहा है कि ट्रंप का सारा-गुणा गणित जल्द फेल होगा. इसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर भी बदल सकता है. 

