दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन पर पश्चिमी मीडिया और पाकिस्तान में 'पैनिक' क्यों है? किस बात की सोचकर छूट रहे पसीने

Pakistan Reaction to BRICS Summit 2026: BRICS को लेकर पश्चिम की तरह, पाकिस्तान में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है. वहां के पत्रकारों और सोशल मीडिया पर एक ही सवाल घूम रहा है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान की जगह आखिर कहां है? पाकिस्तानी पत्रकार भारत में हो रही ब्रिक्स बैठक और अगले साल पाकिस्तान में होने वाली संभावित SCO बैठक की तुलना करते हुए अपनी ही तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं. उन्हें चिंता है कि अगर पुतिन और शी जिनपिंग जैसे बड़े नेता पाकिस्तान आए, तो क्या पाकिस्तान के पास उनकी मेजबानी के लिए बड़े होटल और सुविधाएं हैं? वहीं कुछ पाकिस्तानी पत्रकार लगातार ये जानना चाह रहे हैं कि ब्रिक्स में पाकिस्तान की सदस्यता का स्टेटस क्या है. एक पत्रकार ने भी ये स्वीकार किया कि पाकिस्तानियों की नजर ब्रिक्स पर है.
पाकिस्तान के पेट में दर्द इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि वो BRICS की वेटिंग लिस्ट में है. साल 2023 में पाकिस्तान ने BRICS की सदस्यता के लिए आवेदन दिया था. लेकिन इस डूबते हुए देश को BRICS अपनी बुलेट ट्रेन में सवार करने के लिए राजी नहीं है. वैसे दिल्ली में हो रहे BRICS शिखर सम्मेलन को लेकर पाकिस्तान के साथ साथ पश्चिमी मीडिया भी कुंठित है.
हमारा पड़ोसी देश दिल्ली में लगे कूटनीतिक मेले को देखकर परेशान है. अब पश्चिमी मीडिया की भी परेशानी समझिए. दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर कुछ लोग इस बात का हिसाब लगा रहे हैं कि आखिर दिल्ली में हो क्या रहा है. खासकर पश्चिमी मीडिया और पाकिस्तान की नजर इस वक्त ब्रिक्स पर टिकी हुई है. ब्रिक्स अब सिर्फ पांच देशों का छोटा सा समूह नहीं रहा. इसका दायरा बढ़ा है. इसके साथ भारत की भूमिका भी बढ़ी है. इसलिए दिल्ली में ब्रिक्स का सम्मेलन देखकर अमेरिका और यूरोप में बेचैनी है.
भारत की मेजबानी में दिल्ली में हो रहा सम्मेलन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां दुनिया के बड़े देश एक साथ बैठ रहे हैं. इन देशों के बीच हर मुद्दे पर एक राय नहीं है लेकिन एक बात जरूर समान है. ये देश चाहते हैं कि दुनिया के बड़े फैसलों में उनकी आवाज भी उतनी ही धमक के साथ सुनी जाए, जितनी अमेरिका और यूरोप की सुनी जाती है. यही ब्रिक्स का सबसे बड़ा सूत्र है.
पश्चिमी मीडिया को भारत की नई पहचान हजम नहीं हो रही है. न्यूयॉर्क टाइम्स ने सवाल खड़ा किया कि विकासशील दुनिया की आवाज आखिर कौन बनेगा, चीन के शी जिनपिंग या भारत के नरेंद्र मोदी? मतलब ब्रिक्स के मंच को भारत और चीन की होड़ के रूप में देखने की कोशिश साफ दिखाई देती है. लेकिन यहां भारत-नीति को समझने की जरूरत है .जो शायद पश्चिम की मीडिया को समझ नहीं आ रहा.
ब्रिटेन का द इंडिपेंडेंट लिख रहा है कि युद्ध, आपसी तनाव और ब्रिक्स के बढ़ते आकार के बीच इस समूह पर दबाव बढ़ रहा है. यानी उसकी नजर सिर्फ सम्मेलन की तस्वीरों पर नहीं, बल्कि इस बात पर है कि इतना बड़ा समूह आखिर एकजुट होकर इतना बड़ा असर कैसे पैदा कर रहा है. द वाशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े अखबारों में पसरा सन्नाटा और पश्चिमी मीडिया की यह घबराहट ही इस बात का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि भारत की मेजबानी में BRICS कितना ताकतवर हो चुका है.
#DNAमित्रों | 'भारत मंडपम' देखकर क्यों कराह रहा पाकिस्तान? दिल्ली में BRICS समिट.. इस्लामाबाद में 'पैनिक'#DNA #DNAWithRahulSinha #BRICSOnZEE #BRICS #India #Pakistan@rahulsinhatv pic.twitter.com/5IYaZSFQ9t
— Zee News (@ZeeNews) September 11, 2026
दूसरी तरफ यूरोपीय संघ के अधिकारी BRICS को सिर्फ बातें करने वाला 'टॉक शॉप' बता रहे हैं. लेकिन अगर यह सिर्फ 'टॉक शॉप' है, तो फिर 100% टैरिफ की धमकियां क्यों दी जा रही हैं? पश्चिमी मीडिया ब्रिक्स की कमजोरी भी गिना रहा है और उसके बढ़ते वजन को भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा. लेकिन, पश्चिम को एक बात आज समझ लेना चाहिए. कई मतभेद हों लेकिन भारत ब्रिक्स में चीन के साथ भी बैठता है, रूस के साथ भी और ईरान के साथ भी. उसी वक्त अमेरिका और यूरोप के साथ अपने रिश्ते को भी मजबूत रखता है. यानी भारत का डिप्लॉमेटिक संदेश बिल्कुल साफ है. हम किसी एक खेमे के देश नहीं हैं. जहां भारत के हित की बात होगी. वहां हम अपनी जगह बनाएंगे.
अमेरिकी चिंता को भी आपको समझना चाहिए. ब्रिक्स अभी अमेरिकी डॉलर को हटाने वाली कोई नई मुद्रा लेकर नहीं आया है. BRICS सदस्य देश इसकी सिर्फ बात कर रहे थे. ब्रिक्स के कुछ देश ये जरूर चाहते हैं कि आपसी कारोबार में डॉलर पर निर्भरता कुछ कम हो. भारत भी ऐसे रास्ते तलाश रहा है जिससे ब्रिक्स के देशों के बीच सीधे भुगतान करना आसान हो. लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी बात डॉलर को हटाने की नहीं है. बात डॉलर के अलावा दूसरे विकल्प बनाने की है. यही अमेरिका का सबसे बड़ा डर है. इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स देशों को डॉलर से दूर जाने पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने तक की धमकी दे चुके हैं.
दरअसल, पश्चिमी देश BRICS को पश्चिमी प्रभुत्व के लिए चुनौती और G-7 की काट के रुप में देख रहा है. इसलिए, पश्चिमी मीडिया इसमें दरार ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा. वे लिख रहे हैं कि चीन इस मंच का इस्तेमाल अमेरिका को कमजोर करने के लिए करना चाहता है, जबकि भारत इसे पश्चिम और ग्लोबल साउथ के बीच एक मजबूत पुल की तरह देखता है. यानी पश्चिम की प्रतिक्रिया से ये साफ है कि भले ब्रिक्स को लेकर सवाल भले उठाए जा रहे हों. लेकिन अब इसे नजरअंदाज करना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है.