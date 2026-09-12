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दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन पर पश्चिमी मीडिया और पाकिस्तान में 'पैनिक' क्यों है? किस बात की सोचकर छूट रहे पसीने

Pakistan on BRICS Summit 2026: दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन पर पश्चिमी मीडिया और पाकिस्तान में 'पैनिक' फैला हुआ है. इसकी वजह क्या है. क्या अगले साल इस्लामाबाद में होने वाली SCO समिट से इसका कोई कनेक्शन है.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Sep 12, 2026, 02:47 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 02:48 AM IST
दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन पर पश्चिमी मीडिया और पाकिस्तान में 'पैनिक' क्यों है? किस बात की सोचकर छूट रहे पसीने

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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