दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन पर पश्चिमी मीडिया और पाकिस्तान में 'पैनिक' क्यों है? किस बात की सोचकर छूट रहे पसीने

Pakistan Reaction to BRICS Summit 2026: BRICS को लेकर पश्चिम की तरह, पाकिस्तान में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है. वहां के पत्रकारों और सोशल मीडिया पर एक ही सवाल घूम रहा है कि ब्रिक्स में पाकिस्तान की जगह आखिर कहां है? पाकिस्तानी पत्रकार भारत में हो रही ब्रिक्स बैठक और अगले साल पाकिस्तान में होने वाली संभावित SCO बैठक की तुलना करते हुए अपनी ही तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं. उन्हें चिंता है कि अगर पुतिन और शी जिनपिंग जैसे बड़े नेता पाकिस्तान आए, तो क्या पाकिस्तान के पास उनकी मेजबानी के लिए बड़े होटल और सुविधाएं हैं? वहीं कुछ पाकिस्तानी पत्रकार लगातार ये जानना चाह रहे हैं कि ब्रिक्स में पाकिस्तान की सदस्यता का स्टेटस क्या है. एक पत्रकार ने भी ये स्वीकार किया कि पाकिस्तानियों की नजर ब्रिक्स पर है.