क्या है राज! आखिर मलेशिया क्यों नहीं जा रहे PM मोदी? प्रधानमंत्री इब्राहिम ने किया खुलासा, भारत के लिए कही ये बात

ASEAN Summit: मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने गुरुवार को पुष्टि की कि उनके भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के लिए कुआलालंपुर नहीं जाएंगे, बल्कि वर्चुअल माध्यम से इसमें भाग लेंगे. अनवर इब्राहिम ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमने इस महीने के अंत में कुआलालंपुर में होने वाले 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के आयोजन पर चर्चा की. उन्होंने मुझे बताया कि उस समय भारत में चल रहे दीपावली समारोह के कारण वह वर्चुअल माध्यम से इसमें भाग लेंगे. उन्होंने कहा कि मैं उनके निर्णय का सम्मान करता हूं और उन्हें तथा पूरे भारत के लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं.

मलेशिया के पीएम ने की भारत की तारीफ

बातचीत का ब्यौरा देते हुए इब्राहिम ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों पर जोर दिया. अनवर ने कहा कि कल रात मुझे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक सहयोगी का फोन आया, जिसमें मलेशिया-भारत द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक रणनीतिक और व्यापक स्तर तक मजबूत करने के प्रयासों पर चर्चा की गई. भारत, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग के अलावा, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में मलेशिया का एक महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है. उन्होंने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग के प्रति मलेशिया की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि मलेशिया, मलेशिया-भारत संबंधों को मजबूत करने और एक अधिक शांतिपूर्ण एवं समृद्ध क्षेत्र के लिए आसियान-भारत सहयोग को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा. बाद में गुरुवार को मोदी ने यह भी कहा कि वह अगले सप्ताह मलेशिया में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे.

मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मेरे प्रिय मित्र, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई. मलेशिया की आसियान अध्यक्षता के लिए उन्हें बधाई दी और आगामी शिखर सम्मेलनों की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं. मोदी ने कहा कि आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से शामिल होने और आसियान-भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए तत्पर हूं. बता दें, आसियान की बैठकें 26-28 अक्टूबर तक होंगी. मलेशिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ-साथ आसियान समूह के वार्ता साझेदार कई देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है. ट्रम्प 26 अक्टूबर को 2 दिवसीय यात्रा पर कुआलालंपुर जाएंगे.

कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना

वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक पोस्ट में सुझाव दिया कि इस निर्णय का एक ही कारण है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ सीधे संपर्क से बचना जो शिखर सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे. रमेश ने पोस्ट किया कि सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ में संदेश पोस्ट करना एक बात है लेकिन उस व्यक्ति से मिलना जिसने 53 बार दावा किया है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर रोका था और 5 बार दावा किया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है दूसरी बात है. रमेश के अनुसार, मोदी ने कुछ सप्ताह पहले मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन के निमंत्रण को भी अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उन्हें ट्रम्प से व्यक्तिगत रूप से मिलने की संभावना पर चिंता थी.