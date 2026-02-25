Advertisement
वैश्विक उथल-पुथल के बीच अचानक इजरायल क्यों पहुंचे हैं PM मोदी? नेतन्याहू ने बता दी आने की बड़ी वजह

वैश्विक उथल-पुथल के बीच अचानक इजरायल क्यों पहुंचे हैं PM मोदी? नेतन्याहू ने बता दी आने की बड़ी वजह

Purpose of PM Modi's Israel Visit: वैश्विक उथल-पुथल के बीच अचानक पीएम मोदी अचानक इजरायल पहुंचे हैं. उनके इस तरह इजरायल जाने की वजह किसी को समझ नहीं आ रही है. लेकिन अब नेतन्याहू ने खुलकर इसकी बड़ी वजह बता दी है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 26, 2026, 12:10 AM IST
वैश्विक उथल-पुथल के बीच अचानक इजरायल क्यों पहुंचे हैं PM मोदी? नेतन्याहू ने बता दी आने की बड़ी वजह

PM Modi and Netanyahu Speeches on Radical Islam: दुनिया में मची उथल-पुथल के बीच पीएम मोदी दो दिवसीय दौरे पर अचानक इजरायल पहुंचे हैं. उनके इस दौरे पर जहां इजरायल में जबरदस्त जश्न का माहौल है. वहीं पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा है. इसकी वजह ये है कि पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी और कैबिनेट मंत्रियों के साथ उन्हीं रिसीव करने के लिए हवाई अड्डा पहुंचे. इसके बाद पीएम मोदी ने नेतन्याहू के साथ मिलकर इजरायल की संसद को संबोधित भी किया. अपने संबोधन में दोनों नेताओं ने संकेत कर दिया कि वे आने वाले क्या बड़ा करने जा रहे हैं, जिसके प्रभाव से वैश्विक परिदृश्य पूरी तरह बदल जाना तय है. नेतन्याहू ने जहां खुले तौर पर इस यात्रा का मकसद बताया. वहीं पीएम मोदी ने संकेतों में बात करते हुए अपनी रणनीति क्लियर कर दी. 

'रेडिकल इस्लाम' से निपटने के लिए बनाएंगे अलायंस- नेतन्याहू

नेतन्याहू ने इजरायली संसद में बोलते हुए बढ़ते 'रेडिकल इस्लाम' के खतरों की ओर दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया. उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल मिलकर 'रेडिकल इस्लाम' से निपटने के लिए 'आयरन अलायंस' (लोहे जैसा मजबूत गठबंधन) बनाएंगे. इजरायली पीएम ने कहा, 'हम रेडिकल इस्लाम का सामना कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया और स्वतंत्र राष्ट्रों को खतरे में डालता है. हम मिलकर एक लोहे जैसा अटल गठबंधन बनाएंगे. यह ऐसे देशों का गठबंधन होगा. जो संयम, प्रगति और मानव गरिमा में विश्वास रखता है.'

अपने संबोधन के दौरान इजरायली पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को 7 अक्टूबर 2023 को हमास आतंकियों की ओर से हमले के बाद इजरायल का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा,' इस खूनी हमले के बाद, आपने इतने स्पष्ट, नैतिक और तेज तरीके से खड़े होकर जिस तरह समर्थन दिया. उसे हम कभी नहीं भूलेंगे.' 

पीएम मोदी ने संकेतों में बताया यात्रा का मकसद

उन्होंने यह भी कहा कि दोनों देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए IMEC प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ा रहे हैं. यह अमेरिका समर्थित एक परिवहन परियोजना है. जिसके जरिए भारत को यूएई, सऊदी अरब, इजरायल होते हुए समुद् व रेल मार्ग से यूरोप को जोड़ा जाएगा. 

नेतन्याहू के ‘हेक्सागन गठबंधन’ में भारत की एंट्री की आहट, PAK की उड़ी नींद, कहा- ये मुस्लिम उम्माह को तोड़ने की कोशिश

वहीं पीएम मोदी ने नेतन्याहू की तरह खुलकर रेडिकल इस्लाम तो नहीं बोला लेकिन संकेतों की भाषा में अपना इरादा जाहिर कर दिया. उन्होंने हमास की ओर से अक्तूबर 2023 में इजरायल पर हुए हमलों की कठोर शब्दों में निंदा की. पीएम मोदी ने इजरायली सांसदों से कहा, 'हम आपके दर्द को महसूस करते हैं, हम आपके शोक में शामिल हैं. कोई भी कारण नागरिकों की हत्या को उचित नहीं ठहरा सकता. कुछ भी वजह आतंकवाद को उचित नहीं ठहरा सकती.'

'भारत भी लंबे समय से आतंकवाद से पीड़ित'

पीएम मोदी ने कहा, 'भारत भी लंबे समय से आतंकवाद से पीड़ित रहा है. हम हम 26/11 मुंबई हमलों को याद करते हैं और निर्दोष जानें गईं, जिनमें इजरायली नागरिक भी शामिल थे. इस आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए निरंतर और समन्वित वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है. इसकी वजह ये है कि आतंक हर जगह शांति को खतरे में डालता है. शांति का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता. लेकिन भारत इस क्षेत्र में संवाद, शांति और स्थिरता के लिए आपके और दुनिया के साथ शामिल है.'

आतंकवाद पर करारा प्रहार, इजरायल पर लुटाया प्यार...नेसेट में नेतन्याहू के सामने 7 अक्टूबर के हमले पर क्या बोले PM मोदी?

पीएम मोदी ने जोर दिया कि इजरायल की तरह भारत की भी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की स्पष्ट और अटल नीति है. इसमें कोई दोहरा मापदंड नहीं है.  पीएम मोदी ने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्ष करने के लिए इजरायल की सराहना की और कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो शांति और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देते हैं.

