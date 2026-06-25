Significance of PM Modi Visit to Seychelles: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशेल्स की राजकीय यात्रा पर जाने वाले हैं. इस दौरान वे द्वीपीय राष्ट्र के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. यह यात्रा 1976 में सेशेल्स को स्वतंत्रता मिलने के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर की जा रही है. पीएम मोदी की यह दूसरी सेशेल्स यात्रा होगी. उनकी पिछली यात्रा मार्च 2015 में हुई थी, जिसमें रक्षा और विकास से जुड़े कई समझौते हुए थे.