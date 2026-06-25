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G-7 के बाद छोटे से द्वीपीय देश सेशेल्स क्यों जा रहे पीएम मोदी? भारतीय नौसेना भी रहेगी साथ, चीन को जवाब देने की तैयारी तो नहीं

PM Modi Visit to Seychelles: पीएम मोदी अब G-7 के दौरे के बाद छोटे से द्वीपीय देश सेशेल्स जा रहे हैं. उनके साथ भारतीय नौसेना की धमक भी दिखाई देगी. सवाल है कि वे आखिर वहां क्या करने जा रहे हैं. क्या यह हिंद महासागर में चीन को जवाब देने की तैयारी तो नहीं है.

Written BySiddhant SibbalEdited By:Devinder Kumar
Published: Jun 25, 2026, 11:33 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:40 PM IST
G-7 के बाद छोटे से द्वीपीय देश सेशेल्स क्यों जा रहे पीएम मोदी? भारतीय नौसेना भी रहेगी साथ, चीन को जवाब देने की तैयारी तो नहीं
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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