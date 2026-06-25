Significance of PM Modi Visit to Seychelles: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशेल्स की राजकीय यात्रा पर जाने वाले हैं. इस दौरान वे द्वीपीय राष्ट्र के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. यह यात्रा 1976 में सेशेल्स को स्वतंत्रता मिलने के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर की जा रही है. पीएम मोदी की यह दूसरी सेशेल्स यात्रा होगी. उनकी पिछली यात्रा मार्च 2015 में हुई थी, जिसमें रक्षा और विकास से जुड़े कई समझौते हुए थे.
इस बार भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 जहाज समारोह में शामिल होंगे. यह हिंद महासागर में दोनों देशों के बीच बढ़ती सुरक्षा साझेदारी का प्रमाण होगा. यात्रा के दौरान पीएम मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति एर्मिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें सहयोग के पूरे स्पेक्ट्रम की समीक्षा की जाएगी. बातचीत में क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा भी होगी. वे सेशेल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे.
बताते चलें कि भारत और सेशेल्स के बीच 1770 से गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं. तब भारत पर राज करने वाले अंग्रेज भारतीय समूहों को बागान मजदूरों के रूप में वहां लेकर पहुंचे थे. सेशेल्स की स्वतंत्रता के बाद भारत के साथ उसके राजनयिक संबंध स्थापित हुए. इसके बाद से आज तक भारत उसके सुरक्षा और विकास क्षेत्र में लगातार सहयोग प्रदान कर रहा है.
सेशेल्स भारत के समुद्री सहयोग विजन MAHASAGAR और ग्लोबल साउथ के साथ अपनी भागीदारी में विशेष स्थान रखता है. हाल के महीनों में दोनों देशों के संबंधों में नई गति आई है. फरवरी 2026 में राष्ट्रपति एर्मिनी भारत आए थे, जहां दोनों पक्षों ने सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और सिक्योरिटी (SESEL) पर संयुक्त विजन स्टेटमेंट अपनाया . इसके साथ ही स्वास्थ्य, समुद्री विज्ञान, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति तथा डिजिटल परिवर्तन से संबंधित सात एमओयू पर हस्ताक्षर किए.
प्रधानमंत्री मोदी ने 175 मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसमें 125 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट और 50 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता शामिल है. यह पैकेज स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, आवास, ई-मोबिलिटी और समुद्री सुरक्षा में सेशेल्स को मजबूत करने का काम करेगा.
दोनों देशों के बीच व्यापार अभी भी सीमित लेकिन स्थिर है. भारत से चावल, दवाएं, वाहन और निर्माण सामग्री मुख्य रूप से निर्यात होती हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा और भारती एयरटेल जैसी भारतीय कंपनियां लंबे समय से सेशेल्स में संचालन कर रही हैं. दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा उपलब्ध है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है.
दोनों देशों के रक्षा संबंध भी बेहद मजबूत हैं. भारत ने सेशेल्स को गश्ती नौकाएं, डॉर्नियर विमान और अन्य उपकरण उपहार में दिए हैं. दोनों मुल्कों के बीच नियमित रूप LAMITYE नामक संयुक्त युद्धाभ्यास होता रहता है. इस साल भी यह संयुक्त अभ्यास जारी है. भारतीय नौसेना के जहाज भी नियमित रूप से सेशेल्स के बंदरगाहों पर आते-जाते रहते हैं.