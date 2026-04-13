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होर्मुज में क्यों नहीं घुस पा रहे US के ताकतवर युद्धपोत? घात लगाए बैठी हैं ईरान की ये ‘घातक शिकारी', पास आए तो...

US Iran Hormuz Blockade News:  दुनिया में US के युद्धपोत बेहद ताकतवर और आधुनिक माने जाते हैं. इसके बावजूद वे होर्मुज में घुसने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं. इसकी वजह अब सामने आ गई है. असल में होर्मुज के उथले पानी में ईरान ने अपने ‘घातक शिकारी' तैनात कर रखे हैं, जो किसी भी पनडुब्बी-युद्धपोत को उड़ा सकते हैं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 13, 2026, 10:36 PM IST
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होर्मुज में क्यों नहीं घुस पा रहे US के ताकतवर युद्धपोत? घात लगाए बैठी हैं ईरान की ये ‘घातक शिकारी', पास आए तो...

US Iran Hormuz Blockade Latest Updates: यूएस और ईरान के बीच जंग का दूसरा राउंड शुरू होने के आसार जताए जा रहे हैं. ईरान की ओर से होर्मुज स्ट्रेट न खोलने और परमाणु बम की महत्वाकांक्षा न छोड़ने पर अमेरिका ने होर्मुज के आसपास नेवल ब्लॉकेड लगा दिया है. यूएस के युद्धपोत इस नाकाबंदी को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए तैनात कर दिए गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान का कोई भी शिप या पनडुब्बी ब्लॉकेड के आसपास फटकी तो उसे वहीं डुबो दिया जाएगा. उधर ईरान भी पलटवार में पीछे नहीं है. उसने यूएस की नाकाबंदी का जवाब देने के लिए अपना नायाब हथियार निकाल लिया है. 

ईरान ने होर्मुज में उतार दिया घातक हथियार

उसका यह गजब हथियार छोटे साइज वाली पनडुब्बियां हैं. ईरानी मीडिया के मुताबिक, ईरान ने फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट के पास अपनी 'गदीर-श्रेणी' की छोटी पनडुब्बियों को बड़ी संख्या में तैनात किया है. इन पनडुब्बियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी दुश्मन जहाज ईरान के जलक्षेत्र में प्रवेश करता है, तो वे उसे तत्काल नष्ट कर दें.

ईरानी मीडिया का दावा है कि ये पनडुब्बियां विशेष रूप से उथले पानी में काम करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास इनका कोई तोड़ नहीं है. उसका कहना है कि अमेरिकी युद्धपोत और पनडुब्बियां गहरे पानी में एक्शन लेने के लिए बनी हैं. ऐसे में उथले (कम) पानी में मौजूदी ईरान की छोटी पनडुब्बियां उनके लिए काल बन जाएंगी.

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'दुश्मनों के जहाजों को अधिकार नहीं'

IRGC ने बयान जारी करके नाकाबंदी के लिए यूएस को धमकी भी दी. फोर्स के प्रवक्ता ने कहा, '​​ईरान के समुद्री क्षेत्र की रक्षा करना एक राष्ट्रीय ज़िम्मेदारी है.जैसा कि पहले ही घोषणा की जा चुकी है, दुश्मन से जुड़े जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने का अधिकार न तो है और न ही होगा. बाकी जहाजों को IRGC नौसेना के नियमों के तहत गुजरने की अनुमति मिलती रहेगी.'

प्रवक्ता ने आगे कहा, 'ईरान होर्मुज स्ट्रेट को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी व्यवस्था को पूरी दृढ़ता से लागू करेगा. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सशस्त्र बल स्पष्ट और दृढ़ता से घोषणा करते हैं कि फ़ारसी खाड़ी और ओमान सागर में बंदरगाहों की सुरक्षा या तो सभी के लिए होगी या फिर किसी के लिए नहीं.'

यूएस को सीधी धमकी देते हुए IRGC प्रवक्ता ने कहा, 'अगर फारस की खाड़ी और ओमान सागर के जलक्षेत्र में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के बंदरगाहों की सुरक्षा को कोई ख़तरा पहुंचता है, तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा.'

यूएस ने होर्मुज के आसपास तैनात किए युद्धपोत

उधर, यूएस भी अपने रुख पर अड़ा हुआ है. उसने अपने युद्धपोत USS त्रिपोली को इलाके में तैनात किया है. इस युद्धपोत पर तैनात विमानों के जरिए रात में अरब सागर में निगरानी की जाएगी. इस युद्धपोत में 20 से ज्यादा F-35 फाइटर प्लेन, लड़ाकू हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात हो सकते हैं. ये प्लेन स्टील्थ तकनीक से लैस हैं, जिसके चलते इन्हें रडार से आसानी से देखा नहीं जा सकता. 

तनाव बढ़ाने का विरोध करे दुनिया- चीन

होर्मुज में चल रही नाकाबंदी पर चीन ने चिंता जताई है और तनाव बढ़ाने का विरोध करने की अपील की. चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि US और ईरान के बीच मौजूदा सीज़फ़ायर बहुत नाज़ुक है. उन्होंने दुनिया भर के देशों से अपील की है कि वे किसी भी ऐसे कदम का साफ तौर पर विरोध करें, जिससे सीजफायर कमजोर हो या टकराव बढ़े.

चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, वांग यी ने ये बातें अपने पाकिस्तानी समकक्ष मोहम्मद इशाक डार के साथ फोन पर हुई बातचीत में कहीं. उन्होंने डार को कहा कि बड़ी मुश्किल से हासिल हुई सीजफायर की गति को बनाए रखना चाहिए. वांग ने आगे कहा कि चीन को यह देखकर खुशी होगी कि पाकिस्तान इस टकराव को सुलझाने में मदद करने में बड़ी भूमिका निभाए और बीजिंग भी इसमें अपना योगदान देने के लिए तैयार है.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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