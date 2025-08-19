पुतिन के मल-मूत्र को विदेशों में क्यों नहीं छोड़ा जाता? बॉडीगार्ड सूटकेस में पैक करके ले आते हैं रूस, वजह जान दिमाग फट जाएगा
पुतिन के मल-मूत्र को विदेशों में क्यों नहीं छोड़ा जाता? बॉडीगार्ड सूटकेस में पैक करके ले आते हैं रूस, वजह जान दिमाग फट जाएगा

what is poop suitcase: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के बाद पुतिन की सुरक्षा को लेकर ऐसा राज सामने आया है, जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे. जब भी पुतिन विदेश दौरे पर जाते हैं, उनके बॉडीगार्ड्स उनके मल और मूत्र को एक खास सूटकेस में पैक करके वापस रूस ले जाते हैं.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 19, 2025, 11:46 AM IST
पुतिन के मल-मूत्र को विदेशों में क्यों नहीं छोड़ा जाता? बॉडीगार्ड सूटकेस में पैक करके ले आते हैं रूस, वजह जान दिमाग फट जाएगा

Putin bodyguards collect his poop: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात के बाद पुतिन की सुरक्षा को लेकर ऐसा राज सामने आया है, जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे. जब भी पुतिन विदेश दौरे पर जाते हैं, उनके बॉडीगार्ड्स उनके मल और मूत्र को एक खास सूटकेस में पैक करके वापस रूस ले जाते हैं. द इंडिपेंडेंट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा का एक ऐसा राज सामने आया है, जो सुनकर आप दंग रह जाएंगे. जब भी पुतिन विदेश दौरे पर जाते हैं, उनके बॉडीगार्ड्स उनके मल और मूत्र को एक खास सूटकेस में पैक करके वापस रूस ले जाते हैं. इसे 'पूप सूटकेस' कहते हैं. आखिर ऐसा क्यों? चलिए, इस मामले को समझते हैं.

अलास्का में मल-मूत्र की बात आई सामने
हाल ही में पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अलास्का में मुलाकात हुई. दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों नेताओं ने करीब तीन घंटे बात की. ये 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन का पहला अमेरिकी दौरा था. लेकिन इस मुलाकात से ज्यादा चर्चा में आया पुतिन का वो 'पूप सूटकेस', जो उनके हर विदेशी दौरे का हिस्सा होता है.

यह भी पढ़ें:- रूस की जिद, यूक्रेन का जज्बा! ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकात का क्या रहा परिणाम? 10 प्वाइंट्स में जानें मीटिंग की एक-एक बात

'पूप सूटकेस' का राज क्या है?
पुतिन की सुरक्षा टीम एक खास बुलेटप्रूफ सूटकेस लेकर चलती है. इस सूटकेस में पुतिन का मल और मूत्र इकट्ठा किया जाता है. विदेश में इसे कहीं नहीं छोड़ा जाता, बल्कि सीलबंद बैग में पैक करके मॉस्को भेज दिया जाता है. ऐसा इसलिए ताकि कोई विदेशी खुफिया एजेंसी उनके शारीरिक नमूनों तक न पहुंच सके.

ऐसा क्यों करते हैं पुतिन?
इसके पीछे की वजह है उनकी सेहत और निजी जानकारी को सुरक्षित रखना. मल और मूत्र की जांच से किसी इंसान की बीमारियां, खान-पान, और जीवनशैली का पता लग सकता है. पुतिन नहीं चाहते कि कोई दुश्मन देश या खुफिया एजेंसी उनकी सेहत के बारे में कुछ जान ले. खासकर जब उनके स्वास्थ्य को लेकर पहले से ही अफवाहें चल रही हैं. कुछ लोग कहते हैं कि पुतिन को कैंसर या पार्किंसंस जैसी बीमारी हो सकती है, हालांकि क्रेमलिन इन खबरों को हमेशा नकारता है.

सबसे पहले किसने किया ये खुलासा?
इस हैरान करने वाली बात का खुलासा सबसे पहले फ्रांसीसी पत्रिका पेरिस मैच में हुआ. पत्रकार रेजिस गेंटे और मिखाइल रुबिन ने लिखा कि पुतिन के बॉडीगार्ड्स उनके कचरे को खास ब्रीफकेस में पैक करके मॉस्को भेजते हैं. द इंडिपेंडेंट ने 2022 में इस पर विस्तार से लिखा. ये प्रथा 2017 में पुतिन की फ्रांस यात्रा और 2019 में सऊदी अरब दौरे के दौरान भी देखी गई. इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए पूर्व बीबीसी पत्रकार फरीदा रुस्तमोवा ने बताया कि पुतिन कई बार विदेश में पोर्टेबल शौचालय का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहे.

यह भी पढ़ें:- व्‍हाइट हाउस में ट्रंप की जेलेंस्‍की-यूरोप के नेताओं से बात चल रही थी, बीच में ही पुतिन को फोन लगाने से सब रह गए हैरान

पहले भी हुआ है ऐसा
मल से खुफिया जानकारी जुटाना कोई नई बात नहीं. 1949 में सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने चीनी नेता माओत्से तुंग के मल का गुप्त टेस्ट करवाया था ताकि उनकी मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाई जा सके. शीत युद्ध में ब्रिटिश एजेंट्स सोवियत सैनिकों के टॉयलेट पेपर तक की जांच करते थे.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

Putin

