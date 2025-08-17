यूक्रेन के इस शहर पर कब्जा पाने के लिए ऐड़ी-चोटी का जोर लगा रहे पुतिन, ऐसा कौनसा खजाना छिपा है यहां?

Russia-Ukraine War: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शुक्रवार 15 अगस्त 2025 को अलास्का में बैठक हुई थी. बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में पुतिन ट्रंप पर भारी पड़े थे. भले ही ट्रंप सीजफायर का प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे, लेकिन पुतिन का ध्यान शांति समझौते के मुद्दे पर था. चौंकाने वाली बात ये है कि ट्रंप भी इसपर राजी हो गए.

डोनेट्स्क पर कब्जा चाहता है रूस

बता दें कि पुतिन ने ट्रंप से कहा कि वे शांति समझौते के बदले पूर्वी यूक्रेनी शहर डोनेट्स्क पर अपना पूर्ण कब्जा चाहते हैं. ट्रंप इस प्रस्ताव को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के पास पहुंचे. जेलेंस्की ने रूस के इस प्रस्ताव को सीधे तौर पर नकार दिया. जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन अपनी संप्रभुता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करने वाला है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन डोनेट्स्क पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगा.

डोनेट्स्क देने को तैयार नहीं जेलेंस्की

ट्रंप का कहना है कि रूस के साथ जंग खत्म करने के लिए यूक्रेन को समझौता करना चाहिए. क्योंकि रूस बेहद बड़ी ताकत है यूक्रेन नहीं. बता दें कि रूस पहले ही यूक्रेन के तकरीबन पांचवे हिस्से पर कब्जा कर चुका है, जिसमें डोनेट्स्क का लगभग 3 चौथाई भाग शामिल है. रूसी सेना अबतक डोनेट्स्क पर पूरा कब्जा नहीं कर पाई है. यूक्रेन के लिए यह शहर बेहद अहम है. ऐसे में शांति समझौते की सुई अभी लटकी हुई है.

डोनेट्स्क में ऐसा क्या है?

बता दें कि डोनेट्स्क यूक्रेन का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर है. यहां पर स्टील की कई फैक्ट्री, कोयला खदानें, हैवी मशीनरी और एनर्ज रिसोर्सेज हैं. इस जगह को यूक्रेनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है. ऐसे में डोनेट्स्क पर कब्जा पाने या इसपर अपना कंट्रोल स्थापित करने से रूस यूक्रेन के बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है. साथ ही इससे रूस को क्राइमिया के साथ ग्राउंड लेवल कॉरीडोर बनाने में भी फायदा मिलेगा.

FAQ

अलास्का में ट्रंप और पुतिन की बैठक का परिणाम क्या रहा?

ट्रंप और पुतिन की बैठक में कोई ठोस समझौता नहीं हो पाया, लेकिन दोनों नेताओं ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए चर्चा जारी रखने पर सहमति जताई.

पुतिन की मांग क्या है?

पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन शांति समझौते के बदले पूर्वी यूक्रेनी शहर डोनेट्स्क पर अपना पूर्ण कब्जा उन्हें सौंप दे.

यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का रुख क्या है?

जेलेंस्की ने रूस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और कहा है कि यूक्रेन अपनी संप्रभुता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा.

डोनेट्स्क का महत्व क्या है?

डोनेट्स्क यूक्रेन का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, जहां स्टील की फैक्ट्रियां, कोयला खदानें और ऊर्जा संसाधन हैं. इस शहर पर कब्जा पाने से रूस यूक्रेन के बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है.