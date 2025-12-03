Advertisement
trendingNow13028062
Hindi Newsदुनिया

DNA: पुतिन ने चेताया, जर्मनी ने 'हमला' कर दिया! रूस पर यूरोप के पहले 'अटैक' का DNA टेस्ट

Russia-Europe: पुतिन ने कहा कि हम यूरोप से जंग नहीं चाहते लेकिन अगर वह ऐसा चाहते हैं तो हम तैयार हैं. यह बयान जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे यूरोप के बड़े देशों को पुतिन की बड़ी धमकी है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 03, 2025, 11:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: पुतिन ने चेताया, जर्मनी ने 'हमला' कर दिया! रूस पर यूरोप के पहले 'अटैक' का DNA टेस्ट

Putin War Threat: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली आने में अब सिर्फ 21 घंटे बचे हैं. लेकिन पुतिन के भारत आने से पहले एक बहुत बड़ी खबर मॉस्को से आई है. बड़ी खबर ये है कि यूरोप के एक बड़े देश ने रूस पर हमला कर दिया है. ये हमला ड्रोन या फाइटर जेट से नहीं किया गया है. ये हमला एक ऐसी तकनीक से किया गया है, जो ड्रोन और फाइटर जेट से भी खतरनाक है. इस हमले का विश्लेषण करने से पहले ने यूरोप के देशों को धमकी दे दी है. पुतिन ने कहा कि हम यूरोप से जंग नहीं चाहते लेकिन अगर वह ऐसा चाहते हैं तो हम तैयार हैं. यह बयान जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे यूरोप के बड़े देशों को पुतिन की बड़ी धमकी है.

पुतिन की यूरोपीय देशों को दो टूक

पुतिन के इस बयान में If भी है और But भी. लेकिन एक बात साफ-साफ कही गई है. रूस युद्ध के लिए हर पल तैयार है. पुतिन यूरोपीय देशों से पूछ रहे हैं कि आप बस ये बता दो, कि लड़ना कब है? पुतिन अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की तरह ज्यादा नहीं बोलते बहुत कम बोलते हैं. लेकिन साफ बोलते हैं और दोस्तों के लिए प्यार और दुश्मनों के लिए सख्त लहजे में बोलते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

लेकिन सवाल है, पुतिन को ऐसी धमकी क्यों देनी पड़ी? इसका जवाब है यूरोप की वो स्ट्राइक जो मॉस्को पर हुई है. जर्मनी जैसे बड़े यूरोपीय देश का वो हमला, जो सीधे रूस पर हुआ है. और वो भी ऐसे समय, जब पुतिन भारत आने के लिए पैकिंग कर चुके हैं.  

सैकड़ों पोर्श कारें अचानक बंद

हुआ क्या? अब आप ये समझिए. रूस में अचानक सैकड़ों पोर्श कार बंद हो गईं. ये गाड़ियां जर्मनी की एक कंपनी बनाती है. गाड़ियों के मालिकों के मुताबिक अचानक गाड़ियों का इंजन फेल हो गया और गाड़ियों के DISPLAY पर TECHNICAL ERROR का मैसेज दिखने लगा. अचानक सैकड़ों गाड़ियों के बंद हो जाने की वजह से ही जर्मनी पर शक की सुई घूमी . 

दरअसल इन जर्मन गाड़ियों में एक सिक्योरिटी सिस्टम लगा रहता है जो सीधे सैटेलाइट से जुड़ा होता है . इस सिस्टम का मकसद गाड़ियों की चोरी रोकना है यानी चोरी का अलार्म बजते ही गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है. इसी वजह से रूस में ये शक जाहिर किया जा रहा है कि सैटेलाइट सिग्नल का इस्तेमाल करके रूस में मौजूद सैकड़ों पोर्श गाड़ियों को जर्मनी ने बंद कर दिया.

जर्मनी ने बढ़ाया रक्षा बजट

जर्मनी पर शक जाने की एक और वजह है जर्मनी का रक्षा बजट जिसमें अचानक बढ़ोतरी की गई है. जर्मनी ने अपने अगले रक्षा बजट में तकरीबन 2700 करोड़ रुपये का इजाफा किया है . ये जर्मनी के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा बजट है. इसी वजह से माना जा रहा है कि जर्मनी के इस रक्षा बजट का मकसद खुद को रूस से किसी संभावित युद्ध के लिए तैयार करना है. भारत आने से पहले पुतिन ने जो भाषण दिया है. उसमें पुतिन ने यूरोपीय देशों पर एक संगीन आरोप भी लगाया है. यूरोपीय देशों को लेकर पुतिन क्या सोच रहे हैं.ये भी आपको ध्यान से समझना चाहिए.

पुतिन के रडार पर E-3 गुट

पुतिन जिन यूरोपीय देशों पर आरोप लगा रहे हैं उनमें सबसे आगे हैं जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जिन्हें यूरोप में E-3 गुट भी कहा जाता है. ये परिभाषा इन तीनों देशों की बड़ी ECONOMY अर्थव्यवस्था के आधार पर  बनाई गई है. यूरोप के इस E-3 गुट ने यूक्रेन युद्ध से जुड़े शांति प्रस्ताव में बदलावों की सिफारिश की है. इन बदलावों को आपको भी देखना चाहिए ताकि आप समझ सकें कि एक शांति प्रस्ताव को लेकर क्यों यूरोप के बड़े देश और रूस के राष्ट्रपति पुतिन आमने-सामने आ गए हैं.

जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस चाहते हैं कि यूक्रेन को नाटो की सदस्यता पर पूरी तरह प्रतिबंध ना लगाया जाए और सीजफायर के बाद यूक्रेन को नाटो की सिक्योरिटी गारंटी दी जाए यानी अगर यूक्रेन दोबारा युद्ध में उलझता है तो नाटो की फौज उसकी मदद करे.

क्या है फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की मांग?

तीनों देश ये भी चाहते हैं कि रूस द्वारा कब्जाए गए यूक्रेनी क्षेत्रों को रूस के अधिकार वाले क्षेत्र की मान्यता नहीं मिले. इसका मतलब होगा कि भविष्य में यूक्रेन के पास अपने क्षेत्रों को वापस हासिल करने के लिए युद्ध जैसे कदम उठाने का नैतिक अधिकार रहेगा. जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस की तीसरी बड़ी मांग ये है कि यूक्रेन को तकरीबन 8 लाख की सेना रखने की इजाजत दी जाए. 

ऐसा करने से भविष्य में भी यूक्रेन रूस के लिए एक सामरिक चुनौती बना रहेगा. शांति प्रस्ताव को लेकर ऐसी ही सिफारिशों की वजह से पुतिन कह रहे हैं कि यूरोप के ये तीन बड़े देश युद्धविराम नहीं चाहते.

यहां एक सवाल उठता है.क्या वाकई जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस युद्धविराम नहीं चाहते. अगर इस E-3 गुट की मंशा युद्ध को जारी रखना है तो इसके पीछे वजह क्या है. इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको जर्मनी की इंटेलिजेंस एजेंसी BND का एक आंकलन बेहद गौर से देखना चाहिए.

...तो रूस आ जाएगा फायदे में

इस आकलन में कहा गया है कि अगर यूक्रेन का युद्ध आज खत्म हो जाता है तो इससे रूस को अपने सैन्य संसाधनों को यूरोप के खिलाफ इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा. अगर ये युद्ध पांच साल और खिंच जाता है तो इससे रूस के सैन्य संसाधन कम हो जाएंगे और यूरोप की सुरक्षा काफी हद तक सुनिश्चित हो जाएगी.

इस आकलन से सिक्के के दो पहलू सामने आते हैं. एक पहलू ये कहता कि अपनी सुरक्षा के लिए यूरोपीय देश रूस को युद्ध में उलझाए रखना चाहते हैं. अगर रूस के लिहाज से देखें तो दूसरा पहलू ये बताता है कि यूरोपीय देशों का मकसद यूक्रेन के जरिए रूस को लगातार सामरिक नुकसान पहुंचाना है. 

इसी दूसरे पहलू की वजह से पुतिन लगातार जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों को युद्धविराम का विलेन बता रहे हैं. आखिर रूस को यूरोप का ये E-3 गुट अपने लिए खतरा क्यों मानता है . अब हम आपको इसी मुद्दे से जुड़ा इतिहास बताने जा रहे हैं. 

रूस ने जर्मनी का रोक दिया था समंदर का रास्ता

1948 और 1949 के बीच लगातार एक साल तक रूस ने जर्मनी की नेवल ब्लॉकेड कर दी थी यानी जर्मनी जाने वाले समंदरी जहाजों का रास्ता रोक दिया था. रूस की इस ब्लॉकेड की वजह से जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भुखमरी जैसे हालात पैदा हो गए थे. वर्ष 2015 में फ्रांस ने सीरिया की बशर-अल-असद सरकार को गिराने का प्लान बनाया था.

उस वक्त रूस ने दखल दिया था और रूसी फौज ने ही फ्रांस समर्थित बागियों को हरा दिया था. इस युद्ध की वजह से ना सिर्फ फ्रांस का प्लान नाकाम साबित हुआ था बल्कि हजारों शरणार्थी सीरिया से फ्रांस चले गए थे. नैतिक तौर पर फ्रांस को इन शरणार्थियों को जगह देनी पड़ी थी. 

रूस ने ब्रिटेन के समंदर में भेजी थीं पनडुब्बियां

इन्हीं शरणार्थियों की वजह से आज फ्रांस में आतंकवाद बढ़ गया है. शीतयुद्ध के दौरान रूस ने ब्रिटेन के समंदर की तरफ परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां  भेज दी थीं. रूस के इस एक्शन की वजह से ब्रिटेन को 55 सालों से न्यूक्लियर पेट्रोलिंग यानी समंदर में एटमी हथियारों की निगरानी से जुड़ी गश्त करनी पड़ी थी. इतिहास के ये पन्ने बताते हैं कि रूस का छोटा सा कदम भी यूरोपीय देशों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाता है .

यूरोप के E-3 गुट और रूस के बीच बढ़ती तनातनी का एक तार भारत से भी जुड़ा है. इसे आप एक इत्तेफाक भी कह सकते हैं. पिछली बार पुतिन वर्ष 2021 में भारत आए थे. पुतिन का ये दौरा दिसंबर के महीने में हुआ था और दो महीने बाद यानी फरवरी 2022 में यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया था. इस बार भी पुतिन दिसंबर के महीने में ही भारत आ रहे हैं. 

इसी वजह से पूछा जा रहा है क्या अगले दो से तीन महीनों में यूक्रेन पार्ट-2 यानी पुतिन और यूरोप का टकराव शुरु होने जा रहा है. रूस और पुतिन के प्रति यूरोपीय देशों की नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि पुतिन की भारत यात्रा को लेकर भी ऐसा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है जिसे यूरोपीय देशों की कुंठा कहा जाए तो गलत नहीं होगा. 

पुतिन के भारत दौरे पर जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के राजनयिकों ने एक भारतीय अखबार में संयुक्त संपादकीय लिखा है. अब हम आपको इस कथित संपादकीय के शब्द दिखाने जा रहे हैं.

भारत के अखबार में तीन देशों के राजनियकों के संपादकीय

इस संपादकीय की हेडलाइन थी दुनिया चाहती है कि यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाए लेकिन शांति को लेकर रूस गंभीर नहीं है. इस हेडलाइन के साथ संपादकीय में लिखा गया है कि रूस ने बेरहमी के साथ यूक्रेन में युद्ध शुरू किया और उसे लगातार आगे बढ़ाया है. अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने के लिए पुतिन ने पूरी दुनिया में अस्थिरता फैलाने का निश्चय किया था. ये पुतिन ही हैं जिनकी वजह से युद्धविराम की बातचीत लगातार टल रही है.

भारत यात्रा से पहले पुतिन के लिए ऐसे शब्दों के इस्तेमाल पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे कूटनीतिक परंपराओं का उल्लंघन बताया है. दूसरी तरफ रूस ने यूरोपीय देशों की इस कुंठा को अलग भाषा में परिभाषित किया है. 

दशकों से रूस ने यूरोप की इस कुंठा और नफरत को देखा और महसूस किया है . रूस की बढ़ती शक्ति कभी भी यूरोपीय देशों को कबूल नहीं हुई है. अब जब भारत ने आगे बढ़ना शुरू किया है तब भी यूरोप से भारत विरोधी नैरेटिव तेज हो गए हैं. 

इसी वजह से भारत ने इस कुंठा क्लब को दरकिनार कर रूस के साथ संबंधों के नए दौर की दोस्ती को कायम करने का फैसला किया है. आपको ये भी जानना चाहिए कि दिल्ली यात्रा के दौरान पुतिन होटल ITC मौर्या  में ठहरेंगे. पुतिन और उनके स्टाफ के लिए इस होटल की सुरक्षा बिल्कुल एक किले जैसी कर दी गई है. पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की हैदराबाद हाउस में मुलाकात भी होगी.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

इंडिगो का 'Bad नवंबर', एक महीने में 1232 फ्लाइट्स कैंसल, यात्रियों का फूटा गुस्सा
Indigo flight
इंडिगो का 'Bad नवंबर', एक महीने में 1232 फ्लाइट्स कैंसल, यात्रियों का फूटा गुस्सा
पंजाब और TSF के बीच स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने को MoU साइन, युवाओं को होगा फायदा
Punjab
पंजाब और TSF के बीच स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने को MoU साइन, युवाओं को होगा फायदा
रूस का रुतबा बना रहे और US भी रुसवा ना हो, पुतिन का दौरा कितना बदलेगी जियो पॉलिटिक्स
putin india visit
रूस का रुतबा बना रहे और US भी रुसवा ना हो, पुतिन का दौरा कितना बदलेगी जियो पॉलिटिक्स
दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल,क्या ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर सकता है S 400?
Brahmos
दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल,क्या ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट कर सकता है S 400?
युवाओं के लिए बड़ा मौका, पंजाब सरकार ने की मेंटल हेल्थ फेलोशिप की शुरुआत
Punjab news
युवाओं के लिए बड़ा मौका, पंजाब सरकार ने की मेंटल हेल्थ फेलोशिप की शुरुआत
एयरपोर्ट के रनवे पर मस्जिद, राज्यसभा में BJP नेता ने उठाए सवाल, क्या बोली मोदी सरकार
Kolkata Airport
एयरपोर्ट के रनवे पर मस्जिद, राज्यसभा में BJP नेता ने उठाए सवाल, क्या बोली मोदी सरकार
हज़रतबल और आस-पास काले भालू की दहशत, 10 दिन से दौड़ रही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम
Jammu Kashmir
हज़रतबल और आस-पास काले भालू की दहशत, 10 दिन से दौड़ रही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम
समझौते, बैठकें और डिनर डिप्लोमैसी...30 घंटे के भारत दौरे पर क्या-क्या करेंगे पुतिन?
putin india visit
समझौते, बैठकें और डिनर डिप्लोमैसी...30 घंटे के भारत दौरे पर क्या-क्या करेंगे पुतिन?
प्राइमरी टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं जाएगी नौकरी; कलकत्ता HC का फैसला
West Bengal news
प्राइमरी टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं जाएगी नौकरी; कलकत्ता HC का फैसला
दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा
aap
दिल्ली उपचुनाव ने दिखाया जनमत, AAP नेता बोले- आम आदमी पार्टी पर बढा जनता का भरोसा