पाकिस्तान के बारे में 25 साल पहले ही पुतिन ने क्यों कहा था, अमेरिका को टेंशन होनी चाहिए

पाकिस्तान ने परमाणु हथियार भले ही बना लिया हो लेकिन दुनिया को उस पर भरोसा कभी नहीं रहा. आज से 25 साल पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को आगाह करते हुए कहा था कि उसे पाकिस्तान को लेकर चिंतित होना चाहिए. अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू. बुश के साथ पुतिन की पर्सनल मीटिंग हुई थी. तारीख थी 16 जून 2001. पुतिन ने कहा था कि एक परमाणु संपन्न देश के तौर पर पाकिस्तान को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है. पुतिन हैरान थे कि जिस देश में लोकतंत्र नाम मात्र का है, उसके पास परमाणु हथियारों का भंडार होना पश्चिम को परेशान क्यों नहीं करता? दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई थी, अब सामने आया है.

स्लोवेनिया में इस मुलाकात के दौरान पुतिन ने बुश से सीधे अपनी चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान को लेकर चिंतिंत हूं. यह सिर्फ न्यूक्लियर हथियारों वाला एक मिलिट्री शासन है. यह कोई लोकतंत्र नहीं है, फिर भी पश्चिम इसकी आलोचना नहीं करता. इस बारे में बात करनी चाहिए.

घर में सांप पालकर...

बुश को पुतिन की इस वॉर्निंग के 10 साल बाद अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने 'घर में सांप पालने' वाला बयान दिया था. 2011 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिलेरी ने कहा था कि आप घर में सांप पालकर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह केवल पड़ोसियों को ही काटेगा.

हाल में जारी की गई ट्रांसक्रिप्ट से पता चला है कि 2001 से 2008 के दौरान अपनी मुलाकातों और बातचीत में रूसी राष्ट्रपति और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की क्षमता को लेकर गहरी चिंता जताई थी. नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव से सार्वजनिक हुए दस्तावेज उन हाई-लेवल चर्चाओं की जानकारी देते हैं जिन्होंने न्यूक्लियर हथियारों को बढ़ाने से रोकने पर अमेरिका-रूस सहयोग को आकार दिया. उस समय बुश ने रूस को पश्चिम का दुश्मन नहीं, दोस्त कहा था.

पाकिस्तान के पास कितने परमाणु बम

दुनिया में 12000 से ज्यादा परमाणु हथियार बताए जाते हैं. इसमें सबसे ज्यादा रूस के पास 5500 के करीब है. इसके बाद कुछ सौ कम अमेरिका के पास है. इस लिस्ट में पाकिस्तान को देखें तो यह इजरायल से ज्यादा करीब 170 परमाणु हथियार रखे हुए हैं. उससे ज्यादा भारत, यूके, फ्रांस और चीन के पास है. इस लिस्ट में आखिरी पायदान पर उत्तर कोरिया को रखा जाता है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उसके पास 50 परमाणु हथियार मौजूद हैं.

