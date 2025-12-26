Advertisement
trendingNow13053871
Hindi Newsदुनियापाकिस्तान के बारे में 25 साल पहले ही पुतिन ने क्यों कहा था, अमेरिका को टेंशन होनी चाहिए

पाकिस्तान के बारे में 25 साल पहले ही पुतिन ने क्यों कहा था, अमेरिका को टेंशन होनी चाहिए

जिस समय पाकिस्तान में तानाशाह परवेज मुशर्रफ का शासन था, दुनिया के दोनों बड़े देश चिंतित थे. रूस ने अमेरिका को आगाह करते हुए कहा था कि इस देश में परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ाया जा सकता है और यह बड़ा खतरा है. अब ट्रांसक्रिप्ट जारी की गई है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 26, 2025, 08:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान के बारे में 25 साल पहले ही पुतिन ने क्यों कहा था, अमेरिका को टेंशन होनी चाहिए

पाकिस्तान ने परमाणु हथियार भले ही बना लिया हो लेकिन दुनिया को उस पर भरोसा कभी नहीं रहा. आज से 25 साल पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को आगाह करते हुए कहा था कि उसे पाकिस्तान को लेकर चिंतित होना चाहिए. अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्लू. बुश के साथ पुतिन की पर्सनल मीटिंग हुई थी. तारीख थी 16 जून 2001. पुतिन ने कहा था कि एक परमाणु संपन्न देश के तौर पर पाकिस्तान को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है. पुतिन हैरान थे कि जिस देश में लोकतंत्र नाम मात्र का है, उसके पास परमाणु हथियारों का भंडार होना पश्चिम को परेशान क्यों नहीं करता? दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई थी, अब सामने आया है. 

स्लोवेनिया में इस मुलाकात के दौरान पुतिन ने बुश से सीधे अपनी चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान को लेकर चिंतिंत हूं. यह सिर्फ न्यूक्लियर हथियारों वाला एक मिलिट्री शासन है. यह कोई लोकतंत्र नहीं है, फिर भी पश्चिम इसकी आलोचना नहीं करता. इस बारे में बात करनी चाहिए. 

घर में सांप पालकर...

Add Zee News as a Preferred Source

बुश को पुतिन की इस वॉर्निंग के 10 साल बाद अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने 'घर में सांप पालने' वाला बयान दिया था. 2011 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिलेरी ने कहा था कि आप घर में सांप पालकर यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह केवल पड़ोसियों को ही काटेगा. 

पढ़ें: इस्लामाबाद में नहीं थे नवाज शरीफ, सहयोगी दौड़कर आया- भारत के प्रधानमंत्री मोदी लाइन पर हैं...

हाल में जारी की गई ट्रांसक्रिप्ट से पता चला है कि 2001 से 2008 के दौरान अपनी मुलाकातों और बातचीत में रूसी राष्ट्रपति और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की क्षमता को लेकर गहरी चिंता जताई थी. नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव से सार्वजनिक हुए दस्तावेज उन हाई-लेवल चर्चाओं की जानकारी देते हैं जिन्होंने न्यूक्लियर हथियारों को बढ़ाने से रोकने पर अमेरिका-रूस सहयोग को आकार दिया. उस समय बुश ने रूस को पश्चिम का दुश्मन नहीं, दोस्त कहा था. 

पाकिस्तान के पास कितने परमाणु बम

दुनिया में 12000 से ज्यादा परमाणु हथियार बताए जाते हैं. इसमें सबसे ज्यादा रूस के पास 5500 के करीब है. इसके बाद कुछ सौ कम अमेरिका के पास है. इस लिस्ट में पाकिस्तान को देखें तो यह इजरायल से ज्यादा करीब 170 परमाणु हथियार रखे हुए हैं. उससे ज्यादा भारत, यूके, फ्रांस और चीन के पास है. इस लिस्ट में आखिरी पायदान पर उत्तर कोरिया को रखा जाता है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि उसके पास 50 परमाणु हथियार मौजूद हैं. 

पढ़ें: भारत विरोधी खालिदा जिया के बेटे का बांग्लादेश लौटना आज के समय की अच्छी खबर क्यों है?

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Russia Pakistan News

Trending news

150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
Kalka Mail
150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
unique bridge
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
Mirwaiz Umar Farooq
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या
Telangana NEWS
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
DNA
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
National News
जल्द होगी भगोड़े विजय माल्या की भारत वापसी? मंत्री ने इशारे में कह दी बात
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
Maharashtra politics
20 साल बाद साथ आए उद्धव-राज, शरद पवार ने भी बदला पाला! अब अकेले क्या करेगी कांग्रेस?
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से 2 की मौत; महिला समेत 4 घायल
Mysore Blast
मैसूर में बड़ा धमाका, तेज विस्फोट से 2 की मौत; महिला समेत 4 घायल
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
weather update
उत्तर भारत में शुरू हुआ ठंड का असली खेला, 27 दिसंबर को सर्दी दिखाएगी अपने तेवर
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?
National News
विजय हजारे ट्रॉफी से अचानक बाहर हुए वैभव सूर्यवंशी, 1 ही मैच के बाद क्यों हुए बाहर?