/DNA का डर या बीमारी का राज? विदेशी दौरों पर अपना बायो-वेस्ट भी साथ क्यों ले जाते हैं शी जिनपिंग और पुतिन

विदेश दौरे पर जाने वाले किसी भी बड़े नेता की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए जाते हैं. लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विदेशी दौरों से जुड़ी एक ऐसी बात सामने आती रही है, जिसने सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ-साथ आम लोगों का भी ध्यान खींचा है. रिपोर्टों में दावा किया गया है कि दोनों नेताओं के दौरे के दौरान उनके बायो-वेस्ट को भी खास सुरक्षा व्यवस्था के तहत संभाला जाता है.
बायो-वेस्ट में शरीर से जुड़ी कई चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे खून, पेशाब या दूसरे जैविक नमूने. इन नमूनों से किसी व्यक्ति की सेहत और कई बार उसके शरीर से जुड़ी दूसरी अहम जानकारियां हासिल की जा सकती हैं. यही वजह है कि किसी बेहद ताकतवर नेता के मामले में ऐसी चीजों को सामान्य कचरे की तरह छोड़ना सुरक्षा के लिहाज से जोखिम भरा माना जा सकता है.
किसी व्यक्ति के जैविक नमूने से DNA हासिल किया जा सकता है. DNA किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारी रखता है. आधुनिक तकनीक के दौर में जैविक नमूनों का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के लिए ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और आनुवंशिक विशेषताओं से जुड़ी रिसर्च में भी किया जा सकता है. ऐसे में किसी विदेशी जमीन पर किसी राष्ट्राध्यक्ष का जैविक नमूना रह जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन सकता है.
पुतिन के विदेशी दौरों को लेकर पहले भी ऐसी रिपोर्टें सामने आ चुकी हैं, जिनमें दावा किया गया कि उनकी टीम उनके इस्तेमाल किए गए टॉयलेट से जुड़े कचरे को इकट्ठा करके रूस वापस ले जाती है. इन रिपोर्टों के मुताबिक, मकसद यह सुनिश्चित करना था कि उनके शरीर से जुड़ा कोई जैविक नमूना दूसरे देश के हाथ न लगे. हालांकि, ऐसी रिपोर्टों में किए गए सभी दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना जरूरी है.
शी जिनपिंग के विदेशी दौरों को लेकर भी इसी तरह की चर्चाएं सामने आई हैं. उनके सुरक्षा इंतजामों को लेकर चीन बेहद सतर्क रहता है और विदेशी यात्राओं के दौरान उनकी निजता और सुरक्षा को लेकर कड़े प्रोटोकॉल अपनाए जाते हैं. बायो-वेस्ट को वापस ले जाने की वजह सिर्फ DNA से जुड़ी चिंता हो, यह जरूरी नहीं है. किसी नेता की मेडिकल या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी संवेदनशील मानी जा सकती है.
यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है. किसी नेता के बायो-वेस्ट को सुरक्षित रखना सीधे तौर पर यह साबित नहीं करता कि वह किसी बीमारी को छिपा रहा है. बड़े नेताओं की सेहत से जुड़ी जानकारी राजनीतिक और रणनीतिक महत्व भी रख सकती है. इसलिए सुरक्षा एजेंसियां ऐसी निजी मेडिकल जानकारी को सार्वजनिक होने से रोकने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरत सकती हैं.
पुतिन और शी जिनपिंग के मामले में बायो-वेस्ट को लेकर जो दावे सामने आए हैं, उनके पीछे सबसे संभावित वजह सुरक्षा और निजता से जुड़ी चिंता मानी जाती है. DNA, स्वास्थ्य और आनुवंशिक जानकारी किसी भी व्यक्ति की बेहद निजी जानकारी होती है. यानी विदेशी दौरे पर अपने बायो-वेस्ट को साथ ले जाने की कहानी सिर्फ बीमारी के राज से जुड़ी नहीं है. इसके पीछे जासूसी, सुरक्षा और संवेदनशील जैविक जानकारी के गलत इस्तेमाल का डर भी एक बड़ी वजह हो सकता है.