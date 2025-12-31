Advertisement
trendingNow13059363
Hindi Newsदुनियासऊदी अरब की रेत क्यों फिसल रही? विदेश से खरीदने को मजबूर हुआ मुस्लिम देश

सऊदी अरब की रेत क्यों फिसल रही? विदेश से खरीदने को मजबूर हुआ मुस्लिम देश

सऊदी अरब आप गए हैं, या आप जानते हैं तो 95 प्रतिशत इलाका रेत से पटा है. फिर भी इस desert country की अपनी मजबूरियां है. यहां की रेत ऐसे फिसल रही है कि इसका इस्तेमाल निर्माण में नहीं हो सकता है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 31, 2025, 12:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सऊदी अरब की रेत क्यों फिसल रही? विदेश से खरीदने को मजबूर हुआ मुस्लिम देश

सऊदी अरब और UAE जैसे खाड़ी देश ऑस्ट्रेलिया, चीन और बेल्जियम जैसे देशों से रेत खरीद रहे हैं. रेगिस्तानी देशों का दूसरे देशों से रेत खरीदना बिल्कुल अजीब बात है. हालांकि इसकी वजह गौर करने लायक है. इससे पता चलता है कि रेगिस्तान की रेत फिसल रही है. दरअसल, ये देश जैसे-जैसे अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, एक अलग डिमांड बढ़ती जा रही है. जैसे सऊदी अरब अपने विजन 2030 में जुटा है. UAE अपनी गगनचुंबी इमारतों के लिए दुनियाभर में मशहूर है. हालांकि इन सब कंस्ट्रक्शन के लिए एक कमी है. वो है रेत.

इनके पास जो अथाह रेत है वो कमजोर या कहिए उपयुक्त ही नहीं. हां बिल्डिंग के लिए जो रेत चाहिए वो इनके अपने रेगिस्तान में नहीं है. अगला सवाल है कि कमी क्या है? इसी वजह से मुस्लिम मुल्क को दूसरे देशों से रेत खरीदनी पड़ रही है. रेगिस्तान की रेत काम क्यों नहीं आएगी? आइए समझते हैं. 

- सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाकों में रेत की भरमार जरूर है लेकिन सारी रेत एक जैसी नहीं होती है. 
- रेगिस्तान में पाए जाने वाले रेत के दाने आमतौर पर बहुत गोल और चिकने होते हैं क्योंकि वे हजारों सालों से हवा से घिसते रहे हैं. 
- यह इसे कंक्रीट बनाने के लिए अनफिट बना देता है क्योंकि घर या बिल्डिंग बनाते समय सीमेंट और पानी के साथ मिलाने पर एक मजबूत, चिपचिपा मिश्रण बनाने के लिए नुकीले और मोटे दाने जरूरी होते हैं. 
- कंक्रीट के तीन बेसिक कॉम्पोनेंट होते हैं- सीमेंट, पानी और एग्रीगेट. इसे मजबूती और इस्तेमाल के आधार पर थोड़े अलग-अलग अनुपात में मिलाया जाता है. 
- सीमेंट एक पाउडर जैसी चीज है जो पानी के साथ रिएक्ट करके एक तरह का 'गोंद' तैयार करती है. यही मिश्रण को एक साथ बांधता है क्योंकि यह चूना पत्थर से बनता है और बहुत ज्यादा तापमान पर प्रोसेस किया जाता है. यही वजह है कि सीमेंट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा एनर्जी लेता है और हर साल लाखों टन कार्बन डाई ऑक्साइड रिलीज करता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पढ़ें: यमन में कैसे हुआ हमला? सऊदी मिलिट्री ने जारी कर दिया नया वीडियो

- एग्रीगेट का मतलब, इसमें मोटी बजरी और बारीक तलछट का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें रेत भी शामिल है. यह वॉल्यूम के हिसाब से एग्रीगेट का 45% तक हो सकती है. 
- सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी रेत निर्माण में काम नहीं आती है. इसकी बनावट और आकार फाइनल कंक्रीट की मजबूती और टिकाऊपन में निर्णायक भूमिका निभाते हैं. ऐसे में रेगिस्तान की चिकनी रेत का इस्तेमाल होने पर मजबूती में रिस्क हो सकता है. 
- यही वजह है कि गगनचुंबी इमारतों, इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास के लिए जरूरी रेत आमतौर पर नदियों के किनारों, झीलों और समुद्र तल से आती है. ऐसी जगह जहां पर कोणीय दाने बनते हों. इससे मजबूती दुरुस्त रहती है. 
- पानी से बने दाने स्वाभाविक रूप से कोणीय और खुरदुरे होते हैं जिससे सीमेंट के चिपकने के लिए एकदम सही होते हैं. 

पढ़ें: यमन में क्यों लड़ रहे हैं दो सुन्नी देश; हूतियों के खिलाफ दोनों गए थे जंग लड़ने, फिर कैसे बने दुश्मन?

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Saudi arabia news

Trending news

गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
kite festival
गुजरात में काइट फेस्टिवल... 'मोदी छाप' पतंगों की बढ़ी मांग, देशभर में छाई लोकप्रियता
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
Hyderabad News
80 साल के बुजुर्ग ने 12 लाख खर्च कर अपनी कब्र क्यों खुदवाई? रोज आकर देखते हैं
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
Ajit Pawar
NCP ने जारी की अंतिम लिस्ट, अजीत पवार के नेतृत्व में कुल 94 उम्मीदवारों के नाम घोषित
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
Narendra Modi news
नेहरू - अटल से भी आगे मोदी, भारत के पहले पीएम जिनके साथ जुड़ा संबोधन का ये सम्मान
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
IC814 Hijack
26 साल पुरानी वो भयावह घटना, जो आज भी झकझोर देती है दिल; 7 दिन तक था खतरनाक खेल
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
#WeatherUpdate
31 दिसंबर को भयंकर ठंड- कोहरा, मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से इन राज्यों में हाहाकार
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
hindi Jammu and Kashmir news
विदेश से कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिश, आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
DNA
नए साल का संकेत, भारत अब सनातनी देश, पब से ज्यादा मंदिर जा रहे जेन Z
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
DNA
घुसपैठिये भागते ही ममता अब महाकाल के सहारे, चुनाव से पहले क्यों जागा हिंदू प्रेम?
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी
Kaamya Karthikeyan
काम्या कार्तिकेयन ने रचा कीर्तिमान, साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी