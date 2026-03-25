मुस्लिम देश ही चाहता है ईरान की बर्बादी! ट्रंप को दे दी खतरनाक सलाह, सऊदी अरब का क्या फायदा?

लड़ाई के चौथे हफ्ते में ट्रंप के सुर बदले थे. जंग खत्म होने की संभावना बढ़ रही थी, लेकिन एक हैरान करने वाली रिपोर्ट ने खलबली बढ़ा दी है. सऊदी अरब ने अमेरिका से ईरान के एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला करने पर जोर दिया है. चर्चा तो यहां तक है कि मुस्लिम देश चाहता है कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करके तेहरान की सत्ता का तख्तापलट कर दे. जी हां, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नहीं चाहते कि ईरान के खिलाफ बमबारी रुके.

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुस्लिम बहुल मुल्क ने डोनाल्ड ट्रंप से ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने का आग्रह किया है. उन्होंने इसे मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) को नया रूप देने का एक ऐतिहासिक मौका बताया है. मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों के हवाले से पता चला है कि हाल में हुई बातचीत के दौरान सऊदी प्रिंस ने साफ कहा कि अमेरिका को ईरान की कट्टरपंथी सरकार को हटाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए.

पश्चिम एशिया का मठाधीश कौन?

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करीब 4 करोड़ की मुस्लिम आबादी वाला यह अमीर देश लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति से अपील कर रहा है कि वह ईरान के खिलाफ चल रहे अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाते रहें. MBS ने कई निजी बातचीत में कहा कि इसे सिर्फ एक सामरिक दांव के तौर पर नहीं, बल्कि निर्णायक मौके के तौर पर देखना चाहिए, जिससे क्षेत्र में शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदला जा सके. अब तक एक्सपर्ट पश्चिम एशिया में सऊदी vs ईरान के रूप में दो प्रभावशाली ताकत मानते आए हैं. शायद, सऊदी अब वेस्ट एशिया का 'किंग' बनना चाहता है.

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हमेशा के लिए ईरान का इंतजाम चाहता है सऊदी

रिपोर्ट के मुताबिक, क्राउन प्रिंस का तर्क है कि तेहरान खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक लगातार बना रहने वाला दीर्घकालिक खतरा है. एक ऐसा खतरा, जिसे सिर्फ अंकुश लगाकर खत्म नहीं किया जा सकता. यही वजह है कि सऊदी अरब खुद ईरान की बर्बादी चाहता है और वह अमेरिका से कह रहा है कि तेहरान में सत्ता परिवर्तन ही एकमात्र उपाय है.

सऊदी के कहने पर ईरान में सेना उतारेंगे ट्रंप?

हां, सऊदी के प्रिंस ने तो अमेरिका से ईरान के एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला करने पर जोर दिया है. रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि उन्होंने करीब एक महीने की लड़ाई का परिणाम न निकलता देख अमेरिका से जमीन पर सेना उतारने का सुझाव दे दिया है. यह खतरनाक है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो युद्ध लंबा खिंचेगा, जो अभी शांति समझौते की तरफ बढ़ता दिख रहा है. होर्मुज में संकट पहले से है.