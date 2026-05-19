हम आप पर भरोसा क्यों करें? नॉर्वे में भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछा, जवाब पूरी दुनिया सुन रही है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं. नॉर्वे में उनके दौरे को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तभी वहां की एक महिला पत्रकार ने ऐसा सवाल पूछ लिया, जिसका जवाब उन्हें काफी लंबा मिला. विदेशी पत्रकार ने कई बार मंत्रालय के सचिव को टोकने की भी कोशिश की. पत्रकार ने अंग्रेजी में पूछा था- 'हम आप पर भरोसा क्यों करें? क्या आप यह वादा कर सकते हैं कि आप अपने देश में होने वाले मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने की कोशिश करेंगे?' इसके बाद जवाब देने की बारी विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज पर आई. बड़ी ही गंभीरता से उन्होंने भारत के बारे में जो समझाया, अब पूरी दुनिया उसे गौर से सुन रही होगी.

पहले यह जान लीजिए सिबी जॉर्ज 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं. केरल के कोट्टयम जिले के रहने वाले सिबी ईसाई हैं. वह वेटिकन सिटी में भी भारत के राजदूत रह चुके हैं. वापस सवाल-जवाब पर लौटते हैं, जिसका वीडियो वायरल है.

Full blown clash at MEA presser as reporter asks "why should India be trusted". Add Zee News as a Preferred Source MEA's Secy West @AmbSibiGeorge responds by India's role in providing global help during Covid, India's constitution, fundamental rights. The reporter leaves the presser, then later comes back. pic.twitter.com/K3OyZZ6Z2h — Sidhant Sibal (@sidhant) May 18, 2026

सवाल नोट किया, फिर सिबी ने दिया जवाब

हां, सिबी जॉर्ज ने उस पत्रकार का सवाल पहले ही नोट कर लिया था. जवाब देना शुरू किया, तो पहले एक बार पूरा सवाल पढ़ा और बोले- ओके. उसी समय पत्रकार ने कुछ कहना चाहा, तो सिबी ने विनम्रता से कहा कि आपने कुछ पूछा है, तो मुझे उसका जवाब देने दीजिए. यह मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है. सिबी ने कहा कि आप किसी देश पर ट्रस्ट कैसे करोगे? सबसे पहले यह समझना होगा कि देश क्या है? आज के समय में देश का मतलब उसके पास आबादी, सरकार, संप्रभुता, टेरिटोरियल टेरिटरी होगी. हमें गर्व है कि हमारी सभ्यता 5,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है. वह सभ्यता लगातार चली आ रही है.

उन्होंने कहा कि आप दुनिया में चारों तरफ देखिए, आपको हर जगह 'इंडिया कनेक्ट' दिखाई देगा. फोन पर आप जो नंबर देखते हैं, उसकी उत्पत्ति भारत में हुई. शून्य भारत ने दिया. चेस भारत में जन्मा. योग भारत की देन है. (बीच में पत्रकार ने फिर टोका, तो सिबी ने अपने तरीके से उन्हें समझाया कि बीच में खलल मत डालिए) अपनी बात बढ़ाते हुए सिबी ने कहा कि कोविड का दौर आया, तो भारत ने क्या किया? हम छिपकर नहीं बैठे. हम आगे आए और दुनिया की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया. इससे दुनिया में भरोसा पैदा हुआ. पूरी दुनिया ने इसे सराहा. हमने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और दवाइयां दीं. (नीचे प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो देखिए)

#WATCH | Oslo, Norway | MEA Secretary (West) Sibi George responds to question by reporters from Norway - "Why should we trust you?" " Will the PM take critical questions from the Indian Press?" pic.twitter.com/iaEGIlVG08 — ANI (@ANI) May 18, 2026

सिबी ने आगे कहा कि इससे दुनिया में भारत को लेकर भरोसा पैदा हुआ. हमने जी-20 समिट का आयोजन किया. यूक्रेन-रूस संघर्ष के बीच पूरी दुनिया बंटी हुई थी. जी20 - 2023 से पहले संयुक्त घोषणापत्र नहीं आ सका था लेकिन भारत के प्रयास से मतभेद के बावजूद पूरी दुनिया एकसाथ आई और 'दिल्ली डिक्लरेशन' जारी हो सका. इससे दुनिया का भरोसा भारत को लेकर बढ़ा. (पत्रकार ने फिर टोका)

सिबी ने समझाई भारत की खूबसूरती

उन्होंने मानवाधिकार की बात की है. मैं उनके सवाल का जवाब देता हूं. भारत के पास अपना संविधान है. यह दुनिया की सबसे बड़ा लोकतंत्र है. भारत में चुनाव हुए, तो 1 अरब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया. लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया. दुनिया के कुछ देशों की तरह भारत में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण होता है. हमारे पास एक संविधान है, जो सभी नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है. यह भारत की खूबसूरती है कि भारत के हर व्यक्ति को संविधान से अधिकार मिला हुआ है. हमारे पास एक इंडिपेंडेंट ज्यूडिशियरी है. अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह कोर्ट जा सकता है.

हाल में ऐसे ही एक सवाल के जवाब में सिबी ने कहा था कि भारत का उन लोगों को शरण देने का लंबा इतिहास रहा है, जिन्हें दूसरी जगहों पर सताया गया. यहूदियों को यहां कभी ज़ुल्म का सामना नहीं करना पड़ा. हमारे यहां 30 मिलियन क्रिश्चियन हैं. इस्लाम यहां फला-फूला. जिन अल्पसंख्यकों पर हमला हुआ, वे हमेशा यहां पनाह लेने आए हैं. हमारी माइनॉरिटी आबादी आजादी के समय लगभग 11% से बढ़कर 100 मिलियन से ज्यादा हो गई है. आज 20% हो गई है. महिलाओं को बराबर अधिकार हैं. भारत में 200 से ज्यादा चैनल हैं, जहां ब्रेकिंग न्यूज चलती रहती है.