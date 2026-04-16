रेशमी रूमाल से ढके 'आदमी' को गुब्बारे से लटकाकर 33 किमी ऊपर क्यों भेजा गया?

अभी चांद का चक्कर लगाकर चार एस्ट्रोनॉट्स 10 दिन की स्पेस यात्रा से लौटे हैं. क्या आप जानते हैं एक आदमकद पुतले (मैनकिन) को भी धरती से काफी ऊपर भेजा गया था? जी हां, कपड़े के दुकानों पर मूरत बनकर खड़े दिखने वाले आदमकद पुतलों की तरह ही एक आकृति धरती से 33 किमी ऊपर भेजी गई थी. इसका वजन केवल 700 ग्राम था. गुब्बारे से लटकाकर इसे 1 लाख 8000 फीट ऊपर ले जाया गया.

इसे 'द डोरोथी प्रोजेक्ट' नाम दिया गया. कला, पर्यावरण और अंतरिक्ष के मेल को समझने के लिए यह खूबसूरत प्रयोग था. कनाडा में किए इस बेहद ऊंचाई वाले गुब्बारे के प्रोजेक्ट में इतना ऊपर तैरने के लिए हल्के और खास तरह के डिजाइन पुतले का इस्तेमाल किया गया.

इस प्रयोग से क्या समझा गया?

रेशम से ढके इस मैनकिन को कलात्मक प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर समताप मंडल में भेजा गया. इस मिशन में शामिल कलाकारों और वैज्ञानिकों ने उस अनुभव से प्रेरणा ली, जो अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस से पृथ्वी को देखते समय होता है. इसे 'ओवरव्यू इफेक्ट' के नाम से जाना जाता है. यह प्रोजेक्ट पिछले साल नवंबर में पूरा किया गया, लेकिन फुटेज हाल में रिलीज हुआ है. अब यह समझना जरूरी है कि इसका मकसद क्या था?

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A FACELESS “DEMENTOR” JUST APPEARED 20 MILES ABOVE EARTH — AND IT’S NOT CGI At first glance it looks like something straight out of Harry Potter. But it’s not fake.

This is a real object sent to the edge of space. A silk covered mannequin Launched 20 miles above Earth… pic.twitter.com/tZGdp9qi1z — HustleBitch (@HustleBitch) April 9, 2026

फैशन के भविष्य और पृथ्वी के ऊपर इंसानी मौजूदगी को लेकर यह एक प्रायोगिक, कलात्मक और पर्यावरणीय संदेश का हिस्सा था. हल्के इंसानी पुतले को कार्बन फाइबर के एक ढांचे पर फिट किया गया. 33 किमी की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद इस पुतले को तेज धूप, हवा और लगभग शून्य दबाव का सामना करना पड़ा.

इसका मकसद 'ओवरव्यू इफेक्ट' को समझना था यानी, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर अंतरिक्ष यात्रियों के नजरिए में कैसा बदलाव होता है. इस प्रोजेक्ट की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया गया, ताकि पारदर्शिता बनी रहे.