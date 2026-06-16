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PoJK पर ताबिश हाशमी ने खोली थी PAK सेना की पोल... अब बंद करना पड़ा 5 साल पुराना 'हंसना मना है' टॉक शो!

Tabish Hashmi Hasna Mana Hai Show: PoJK में पाकिस्तानी सेना का दमन लगातार जारी है. अब तक वहां पर पुलिस की गोली से 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. पाकिस्तानी सेना की इस बर्बरता के खिलाफ बोलने पर टीवी कलाकार ताबिश हाशमी को अपने 5 साल पुराने कॉमेडी टॉक शो 'हंसना मना है' को बंद करना पड़ा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 03, 2026, 01:46 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:46 AM IST
PoJK पर ताबिश हाशमी ने खोली थी PAK सेना की पोल... अब बंद करना पड़ा 5 साल पुराना 'हंसना मना है' टॉक शो!

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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