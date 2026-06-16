PoJK पर ताबिश हाशमी ने खोली थी PAK सेना की पोल... अब बंद करना पड़ा 5 साल पुराना 'हंसना मना है' टॉक शो!

Tabish Hashmi Hasna Mana Hai Show Latest News: पाकिस्तान के लोगों ने पिछले दिनों दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज को लेकर काफी मजाक बनाया था. लेकिन अब उन्हें अपने देश में ही पता चल रहा है कि लोकतंत्र किस चिड़िया का नाम है. वहां पर एक नामी टीवी कलाकार को पीओजेके में हो रहे प्रोटेस्ट का समर्थन करना इतना भारी पड़ गया कि पाकिस्तानी सेना के इशारे पर उनका टेलिविजन पर प्रसारित होने वाला मशहूर प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया.
पाकिस्तानी सेना की तानाशाही झेलने वाले इस टॉक शो होस्ट का नाम ताबिश हाशमी है. उन्होंने पिछले हफ्ते पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में पाकिस्तान सेना की कार्रवाई की खुलकर आलोचना की थी. इसके बाद उन पर इतना दबाव डाला गया कि उन्होंने शनिवार को अपने लोकप्रिय टेलीविजन शो 'हंसना मना है' के बंद करने का एलान कर दिया. उन्होंने इस फैसले के पीछे की कोई वजह नहीं बताई, जिसके चलते सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है.
ताबिश हाशमी, पाकिस्तान की उन शुरुआती सेलिब्रिटीज में शामिल थे, जिन्होंने पीओजेके में हो रहे अत्याचारों की सार्वजनिक रूप से निंदा की थी. पाकिस्तानी सेना के दमन की वजह से वहां पर अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. पाकिस्तानी सेना की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए हाशमी ने एक मिनट का वीडियो जारी किया था.
उसमें उन्होंने पाकिस्तान जैसे देश में खुलकर अपनी बात रखने पर होने वाली घबराहट और डर के बारे में भी बात की थी. इसके साथ ही, पीओजेके में शांति और बातचीत की अपील करते हुए उन्होंने कहा था कि सभी पक्षों को इसके लिए आगे आना चाहिए. उन्होंने अपने वीडियो में यह भी कहा था कि वह इसके परिणामों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.
वे वीडियो में जिस आशंका को सता रहे थे, आखिरकार वह सच साबित हुई. सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने उन पर शिकंजा कसते हुए टीवी शो बंद करने के लिए भारी दबाव डाला. इशारों में चेताया गया कि ऐसा नहीं किया गया तो अंजाम बुरा हो सकता है. इसके बाद डरे हुए हाशमी ने शनिवार को 'हंसना मना है' के बंद होने की घोषणा कर दी. हालांकि उन्होंने इस शो के अचानक बंद होने के पीछे की असली वजह का कोई स्पष्ट खुलासा नहीं किया.
ताबिश हाशमी ने अपने फैसले के बारे में बताते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी लिखी. इसमें उन्होंने बताया, करीब 5 साल तक नेशनल टीवी पर रहना एक शानदार अनुभव रहा. जिन लोगों ने भी इसमें योगदान दिया, 'मैंने व्यक्तिगत रूप से उन सभी को धन्यवाद दे दिया है. 'हंसना मना है' के दर्शकों को, जो प्यार आपने दिया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा. शुक्रिया.'
हाश्मी के इस एलान के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. दर्शकों ने उनके टीवी कार्यक्रम की जमकर तारीफ की. साथ ही, उनके इस तरह अचानक शो बंद करने के हालातों पर कयास भी लगाए.
एक यूजर ने एक्स पर लिखा, ताबिश ने तीन दिन पहले पीओके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की निंदा करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था. ऐसे में जब आप उत्पीड़न के खिलाफ बोलते हैं, तो पाकिस्तान में आपको यही कीमत चुकानी पड़ती है.
दूसरे लोगों ने भी हाशमी की तारीफ की. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस अभिनेता ने देश को परेशान करने वाले विभिन्न मुद्दों पर लगातार अपनी आवाज उठाई है. अपने शो में उन्होंने बुनियादी ढांचे की बदतर स्थिति को लेकर कराची के मेयर से भी तीखे सवाल किए थे.
कुछ लोगों ने दावा किया कि हाशमी के शो छोड़ने का कश्मीर के बयानों से कोई लेना-देना नहीं है. वे अन्य रियलिटी टीवी शो 'पाकिस्तान गॉट टैलेंट' की सह-मेजबानी करने जा रहे हैं. इसलिए उन्होंने अपना शो बंद किया.
बताते चेलं कि हाशमी का शो 'हंसना मना है' पाकिस्तान का प्रमुख कॉमेडी टॉक शो था. इसमें वे राजनेताओं, कलाकारों, एथलीटों और अन्य सार्वजनिक हस्तियों के साथ दिलचस्प अंदाज में बातचीत करते थे. उनकी ओर से यह शो बंद करने के बाद जियो टीवी ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि क्या यह शो किसी नए होस्ट के साथ जारी रहेगा या अब हमेशा के लिए बंद हो गया है.