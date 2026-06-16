PoJK पर ताबिश हाशमी ने खोली थी PAK सेना की पोल... अब बंद करना पड़ा 5 साल पुराना 'हंसना मना है' टॉक शो!

वे वीडियो में जिस आशंका को सता रहे थे, आखिरकार वह सच साबित हुई. सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने उन पर शिकंजा कसते हुए टीवी शो बंद करने के लिए भारी दबाव डाला. इशारों में चेताया गया कि ऐसा नहीं किया गया तो अंजाम बुरा हो सकता है. इसके बाद डरे हुए हाशमी ने शनिवार को 'हंसना मना है' के बंद होने की घोषणा कर दी. हालांकि उन्होंने इस शो के अचानक बंद होने के पीछे की असली वजह का कोई स्पष्ट खुलासा नहीं किया.