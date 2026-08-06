हाईकोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, फिर भी घर लौटे तरुण तेजपाल... दोषी ठहराने के बावजूद क्यों गिरफ्तार नहीं हुए 'तहलका' के पूर्व एडिटर?

Tarun Tejpal Conviction: बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार ( 6 अगस्त 2026) को 'तहलका' मैगजीन के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को साल 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. बता दें कि जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसंडेकर की गोवा डिवीजन बेंच ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पलटा, जिसमें तेजपाल को बरी कर दिया गया था.
बता दें कि इस मामले में सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि अदालत की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद भी तेजपाल को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि उसे घर भेज दिया गया. आखिर उसे सलाखों के पीछे न भेजने की वजह क्या थी और कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए समय क्यों दिया? इस मामले को लेकर लोगों के मन में यही सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जाने पर तरुण तेजपाल को हवालात जाने से राहत मिल सकती है?
हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले तरुण तेजपाल सलाखों के पीछे नहीं थे. उन्हें मई 2021 में गोवा के ट्रायल कोर्ट की ओर से बरी कर दिया गया था. इसके बाद राज्य सरकार की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ में इस फैसले के खिलाफ अपील की गई. अब हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के तेजपाल को बरी करने वाला फैसला रद्द कर दिया और उन्हें दुष्कर्म का दोषी ठहराया. अब ऐसे में अगर कोई शख्स जमानत पर होता है और अपीलीय अदालत की ओर से उसे दोषी ठहराया जाता है, तो कोर्ट उसे तुरंत हिरासत में भेज सकती है. या दोषी को किसी निश्चित समय के भीतर सरेंडर करने का आदेश दे सकती है.
हाईकोर्ट ने तेजपाल के मामले में दूसरा रास्ता अपनाते हुए उन्हें एक लिमिटेड टाइम तक गिरफ्तारी से राहत दिया और खुद कोर्ट या संबंधित जेल के सामने सरेंडर करने का मौका दिया. तरुण तेजपाल को कोर्ट से मिली यह राहत उसे अपराधी होने से बिल्कुल राहत नहीं देती और न ही इसका ये मतलब है कि उनकी 10 साल की सजा पर स्थायी रोक लगाई है. यह केवल सजा शुरू होने से पहले दोषी को दिया गया लिमिटेड समय है. बता दें कि कोर्ट की ओर से तेजपाल को 2 हफ्तों के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है. हालांकि, तरुण तेजपाल के आग्रह के बाद उन्हें 4 हफ्ते का समय दिया गया. हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, दोषी को सितंबर के पहले हफ्ते तक आत्मसमर्पण करना होगा.
दोषी को इस तरह की मोहलत इसलिए दी जाती है, ताकि उसे कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का मौका मिले यानी की अब तरुण तेजपाल के पास अधिकार है कि वह हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. उसे सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी लेनी होगी, उन्हें स्पेशल लीव पिटीशन (SLP) लेनी होगी, दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने के आधार बताने होंगे, कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा पर रोक या उसे निलंबित करने के लिए अलग आवेदन देना होगा. इसके साथ ही दोषी को मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध भी करना होगा.
तरुण तेजपाल को सजा सुनाए जाने के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा,' तरुण तेजपाल मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच का आज का फैसला न्याय की जीत है. यह मामला गोवा में हुआ था, इसलिए इसकी लगातार पैरवी करना गोवा पुलिस और सरकार की जिम्मेदारी थी. हमारी सरकार ने इस मामले की लगातार पैरवी की और आज फैसला आ गया है. तरुण तेजपाल दोषी करार दिए गए हैं. मैं उस महिला के साहस को सलाम करता हूं.'