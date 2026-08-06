हाईकोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, फिर भी घर लौटे तरुण तेजपाल... दोषी ठहराने के बावजूद क्यों गिरफ्तार नहीं हुए 'तहलका' के पूर्व एडिटर?

हाईकोर्ट ने तेजपाल के मामले में दूसरा रास्ता अपनाते हुए उन्हें एक लिमिटेड टाइम तक गिरफ्तारी से राहत दिया और खुद कोर्ट या संबंधित जेल के सामने सरेंडर करने का मौका दिया. तरुण तेजपाल को कोर्ट से म‍िली यह राहत उसे अपराधी होने से बिल्कुल राहत नहीं देती और न ही इसका ये मतलब है कि उनकी 10 साल की सजा पर स्थायी रोक लगाई है. यह केवल सजा शुरू होने से पहले दोषी को दिया गया लिमिटेड समय है. बता दें कि कोर्ट की ओर से तेजपाल को 2 हफ्तों के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है. हालांकि, तरुण तेजपाल के आग्रह के बाद उन्हें 4 हफ्ते का समय दिया गया. हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, दोषी को सितंबर के पहले हफ्ते तक आत्मसमर्पण करना होगा.