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हाईकोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, फिर भी घर लौटे तरुण तेजपाल... दोषी ठहराने के बावजूद क्यों गिरफ्तार नहीं हुए 'तहलका' के पूर्व एडिटर?


Tarun Tejpal Case: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 'तहलका' मैगजीन के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया है. उसे 10 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन सवाल ये है कि सजा सुनाने के बाद पुलिस ने तुरंत तेजपाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया?

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 06, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:08 PM IST
हाईकोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, फिर भी घर लौटे तरुण तेजपाल... दोषी ठहराने के बावजूद क्यों गिरफ्तार नहीं हुए 'तहलका' के पूर्व एडिटर?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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