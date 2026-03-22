DNA: परमाणु ठिकाने तबाह होने के बावजूद क्यों बाकी है खतरा? आखिर ईरान ने 440 किलो यूरेनियम कहां छिपा रखा है

How to make nuclear bomb from uranium: यूएस-इजरायल के लगातार हो रहे हमलों में ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह हो चुके हैं. इसके बावजूद खतरा अभी टला नहीं है. इसकी वजह ये है कि ईरान ने अपना 440 किलो यूरेनियम छिपा रखा है. जिसे अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है.
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Where has Iran hidden enriched uranium: ईरान के युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में तेल का संकट पैदा हो गया है. दुनिया के कई देशों में तेल और गैस महंगे हो गए तो कई देशों में तेल की किल्लत पैदा हो गई. इस युद्ध में तेल से ज्यादा एटमी खतरे का जिक्र हो रहा है. इस खतरे का केंद्र बिंदु ईरान का वो संवर्धित यूरेनियम है, जिससे परमाणु बम बनाया जा सकता है. इस एटमी डेंजर से निपटने के लिए ट्रंप ने उस फोर्स को उतारने का फैसला किया है जिसने सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन जैसे खतरनाक किरदारों को मार गिराया था.
आज हम आपको खतरे और खतरे से निपटने वाले प्लान के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं. ईरान के महायुद्ध से जुड़े इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में जानना चाहिए.
अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म TRUTH SOCIAL पर ट्रंप ने लिखा, 'ईरान के युद्ध में हमारे सैन्य लक्ष्य एक-एक करके पूरे हो रहे हैं. सबसे पहले हमने ईरान की मिसाइल दागने की क्षमता को बेहद कम कर दिया है. हमने ईरान में हथियार बनाने वाले कारखानों को तबाह कर दिया है. ईरान की नौसेना और वायुसेना दोनों पूरी तरह खत्म कर दी गई हैं. हमारा चौथा और सबसे बड़ा लक्ष्य है किसी भी कीमत पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना है. हम ईरान जैसे देश के हाथों में परमाणु बम की क्षमता को कभी कबूल नहीं करेंगे.'
पनी पोस्ट में ट्रंप ने जो चौथा प्वाइंट लिखा है. वही आज हमारे विश्लेषण का केंद्र है. ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे. अब सवाल उठता है कि ईरान के सभी परमाणु संयंत्रों को तो अमेरिका और इजरायल ने बमबारी कर तबाह कर दिया है. कुछ संयंत्र तो इस हालत में पहुंच गए हैं कि वहां मलबे के सिवा कुछ नहीं बचा है. फिर ट्रंप परमाणु बम वाले लक्ष्य को पूरा करने की बात क्यों कर रहे हैं. इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको अमेरिकी मीडिया का एक आकलन ध्यान से देखना और समझना चाहिए.
अमेरिकी मीडिया ने पेंटागन के हवाले से खबरें दी हैं कि ट्रंप का मकसद ईरान के संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में लेना है. इन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के पास जो परमाणु बम बनाने वाला यूरेनियम है. वो युद्ध के बाद किसी और के हाथों में ना जाए. यूरेनियम के इस भंडार पर अमेरिका का अधिकार होना चाहिए.
यहां आपको जानना चाहिए कि युद्ध शुरु होने से पहले ईरान के पास 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम था. एटम बम बनाने वाले इस यूरेनियम भंडार को 60 प्रतिशत तक संवर्धित कर लिया गया था. अगर ईरान को यूरेनियम के संवर्धन का और मौका मिल जाता और ये यूरेनियम 90 प्रतिशत तक संवर्धित हो जाता. तो ईरान के हाथों में तबाही वाला परमाणु बम आ जाता.
ट्रंप किस तरह इस यूरेनियम को हासिल करना चाहते हैं. इस मुद्दे से जुड़ी जानकारी भी हम आपको देंगे, लेकिन पहले हम आपको बहुत आसान भाषा में यूरेनियम के संवर्धन से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं. इस जानकारी से आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आखिर यूरेनियम के संवर्धन से परमाणु बम कैसे बनाया जाता है.
यूरेनियम का संवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सामान्य यूरेनियम को बम बनाने वाले पदार्थ में बदला जाता है. इस प्रक्रिया में सबसे पहले ठोस यूरेनियम को केमिकल के साथ मिलाकर गैस में बदला जाता है. इस गैस को यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड कहा जाता है. फिर इस गैस को CENTRIFUGE नाम के यंत्र में डाला जाता है. ये CENTRIFUGE सिलेंडर जैसे आकार के होते हैं और ये बहुत तेज रफ्तार के साथ अपनी धुरी पर गोल-गोल घूमते हैं.
घूमने की इस प्रक्रिया से गैस बन चुके यूरेनियम से उसके अणु यानी MOLECULE अलग होने लगते हैं. गोल-गोल घूमने की वजह से हल्के अणु यानी यूरेनियम - 235 सिलेंडर सिलेंडर के बीच में आ जाते हैं और फिर उन्हें सिलेंडर से निकालकर जमा कर लिया जाता है. आगे चलकर इन्हीं अणुओं को परमाणु बम के वॉरहेड यानी ढांचे में भरा जाता है.
उम्मीद है कि हमारी इस जानकारी से आप ये समझ गए होंगे कि परमाणु बम में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम किस तरह तैयार किया जाता है. अगर आप अगली बार किसी टीवी डीबेट या अखबार में यूरेनियम संवर्धन जैसा शब्द सुनेंगे तो आपको पता होगा कि आखिर बात क्या हो रही है. ट्रंप ने ईरान के यूरेनियम पर कब्जा करने का प्लान तो बना लिया है लेकिन इस प्लान के साथ कुछ बड़े सवाल भी खड़े हैं.
सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका जिस यूरेनियम को हासिल करना चाहता है, वो ईरान में कहां है. दूसरा बड़ा सवाल ये है कि यूरेनियम किस स्थिति में है. आज आपको ये भी जानना चाहिए कि अमेरिका के लिए इसे हासिल करना क्यों जरूरी है. अगर ट्रंप अपने इस मिशन में फेल हो गए तो अमेरिका और इजरायल के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा.
सबसे पहले इस सवाल को डिकोड करते हैं कि संवर्धित यूरेनियम है कहां. ईरान के न्यूक्लियर जमावड़े को लेकर यूं तो कई दावे किए जाते हैं. लेकिन अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA का दावा सबसे पुख्ता माना जाता है. IAEA की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि ईरान ने अपने 440 किलो यूरेनियम भंडार को एक जगह नहीं, बल्कि अलग अलग न्यूक्लियर साइट्स पर छिपा रखा है. ईरान के ये ठिकाने कहां हैं और अमेरिकी हमलों के बाद इनकी हालत क्या है. आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए.
IAEA के मुताबिक सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार इस्फहान के परमाणु परिसर में एक भूमिगत सुरंग में रखा हुआ है. ईरान के इस न्यूक्लियर ठिकाने पर अमेरिका ने पिछले साल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में बंकर बस्टर बम गिराए थे. इस महीने भी टॉमाहॉक मिसाइल से इस पर हमला किया गया है. लेकिन दावा है कि जिस बंकर में यूरेनियम रखा है वो फिलहाल सुरक्षित है.
ईरान के कौम शहर में बने फोर्डो न्यूक्लियर ठिकाने में ईरान ने 60% संवर्धित यूरेनियम को छिपा रखा है. यहां भी अमेरिका ने पिछले साल जून के महीने में बंकर बस्टर बम गिराए थे. जिसके बाद यहां यूरेनियम के संवर्धन को रोक तो दिया गया था. लेकिन यहां यूरेनियम होने का पूरा अनुमान है.
IAEA का अनुमान है कि ईरान ने नतांज में भी यूरेनियम का भंडार जमा है. ईरान के इस ठिकाने पर भी अभी तक अमेरिका तीन बार हमला कर चुका है. सबसे ताजा हमला तो आज ही हुआ है. दावा किया जा रहा है कि यहां भी बंकर के अंदर यूरेनियम भंडार पड़ा है.
आपके मन में एक सवाल भी आ रहा होगा कि जब इतने भारी भरकम बमों ने इस न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया होगा तो यूरेनियम बच कैसे गया. यहां आपको ये जानना चाहिए अमेरिकी हमलों में ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर ठिकानों के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट को ही नुकसान पहुंचा है. इसी कारण जमीन से करीब 250 फीट नीचे बने बंकरों में यूरेनियम अभी भी सुरक्षित हैं.
#DNAमित्रों | ईरान में ट्रंप का 'Op Hunt'...कहां है यूरेनियम?..12 देशों से बड़ी सेना का 'मिशन यूरेनियम'#DNA #DNAWithRahulSinha #DonaldTrump #Iran #Uranium@RahulSinhaTV pic.twitter.com/6Beqr9O4z3
— Zee News (@ZeeNews) March 21, 2026
यहां आपको ये भी जानना चाहिए कि 60% संवर्धित यूरेनियम को यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड गैस के रूप में हाई प्रेशर स्टील सिलेंडर के अंदर सील कर के रखा गया है. IAEA का अनुमान है कि ईरान के अलग अलग न्यूक्लियर ठिकानों पर 20 से 30 ऐसे सिलेंडर्स मलबे के नीचे दबे हैं.
ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही पता लगाना है कि आखिर किस न्यूक्लियर साइट पर कितना यूरेनियम है, ताकि उसी हिसाब से मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जाए. जून 2025 में अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अधिकारियों को भी ईरान में घुसने की अनुमति नहीं दी है. ऐसे में अब ट्रंप के पास एक ही चारा है और वो है यूरेनियम से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाना. ट्रंप, अब ऐसे रिस्क लेने को तैयार हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो ईरान का यूरेनियम एटम बम बनकर अमेरिका के साथ साथ पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा.
ईरान परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम को हासिल करने से सिर्फ एक हफ्ते दूर था. एक परमाणु बम बनाने के लिए 40 किलोग्राम यूरेनियम काफी है. ऐसे में 440 किलो संवर्धित यूरेनियम के साथ ईरान 9 से 11 परमाणु बम बना लेगा. ट्रंप को डर है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर बंकरों से यूरेनियम को नहीं निकाला गया तो ईरान आगे चलकर अपना रुका हुआ न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर लेगा और भविष्य में परमाणु हथियार बना लेगा. यही वजह है कि ट्रंप ईरान की धरती पर सैन्य कार्रवाई का रिस्क उठा रहे हैं.
ट्रंप जो मिलिट्री ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं उसमें चैलेंज सिर्फ न्यूक्लियर ठिकानों तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि यूरेनियम के सिलेंडर को सुरक्षित बाहर निकालने की भी है. अमेरिकी साइंस मैगजीन SciAm यानी साइंटिफिक अमेरिकन के अनुसार, यूरेनियम हेक्सा फ्लोराइड के सिलेंडर्स को अगर सावधानी के साथ नहीं संभाला गया तो वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं. अगर सिलेंडर में रखा यूरेनियम लीक हुआ तो न्यूक्लियर रेडिएशन फैल सकता है.
ये प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आखिरी बार अमेरिका ने ऐसे ऑपरेशन को विशेषज्ञों की टीम के साथ अंजाम दिया था. तब इस प्रक्रिया को पूरी करने में एक महीने का वक्त लगा था. प्रोजेक्ट सफायर नाम के इस ऑपरेशन को साल 1994 में अंजाम दिया था. कजाखस्तान से अमेरिका ने 600 किलो यूरेनियम निकाला था. इसे कजाखिस्तान के सहयोग से निकाला गया था, लेकिन ईरान में जारी युद्ध के बीच अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ये मुश्किल काम कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है.
ईरान के यूरेनियम से जुड़ी इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए ट्रंप ने एक बड़ा मिलिट्री प्लान तैयार किया है. इस प्लान में उस फोर्स को शामिल किया गया है जिसने सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन का अंत किया था. अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने ईरानी यूरेनियम को कब्जाने के लिए JSOC को चुना है. इसका मतलब है अमेरिका की JOINT SPECIAL OPERATIONS COMMAND.
जैसा कि नाम से जाहिर है इस कमान के तहत अमेरिका की स्पेशल फोर्स यानी कमांडो यूनिट तैनात रहती हैं. ट्रंप का प्लान है कि बड़ी तादाद में कमांडोज को उतारकर ईरान के परमाणु संयंत्रों में मौजूद यूरेनियम को उठाकर अमेरिका लाया जाए. अगर ये प्लान कामयाब हुआ तो ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ सालों नहीं बल्कि कई दशकों तक दोबारा शुरु नहीं हो पाएगा.
ट्रंप के ऑर्डर पर अमेरिका की कौन-कौनसी स्पेशल फोर्स मैदान में उतरेंगी. दुश्मन देश की धरती पर कोई सैन्य अभियान करने के लिए सबसे जरूरी होता है इंटेलिजेंस यानी दुश्मन की खुफिया जानकारी इकट्ठा करना. अमेरिकी कमांडोज को ईरान के परमाणु संयंत्रों में उतारने से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी को उन संयंत्रों का पता लगाना होगा, जहां संवर्धित यूरेनियम रखा गया है. इस काम में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद भी ली जा सकती है. ये जानकारी हासिल होने के बाद ही अमेरिकी कमांडो टुकड़ियां ईरान में ऑपरेशन शुरू कर पाएंगी.
इन टुकड़ियों को जानने के लिए आपको सबसे पहले वो संरचना समझनी होगी जिनके तहत ये यूनिट अपना काम करती हैं. ईरान जैसे ऑपरेशंस के लिए सबसे पहले सील टीम सिक्स का इस्तेमाल किया जाता है. ये अमेरिका के घातक कमांडो हैं, जिन्हें सीधे टारगेट पर हमला करने का काम दिया जाता है. सील टीम के दायरे के बाहर एक और दायरा होता है, जिस पर डेल्टा फोर्स के कमांडो तैनात रहते हैं. इन कमांडो का काम सील टीम के कमांडो को सुरक्षा देना और ऑपरेशन के बाद बाहर निकलने का रास्ता बनाना होता है. अगर कमांडो ऑपरेशन को बड़े भू-भाग में करना होता है तो उसमें अमेरिकी रेंजर्स को भी शामिल किया जाता है. रेंजर्स के कमांडो तीसरा बाहरी दायरा बनाते हैं जिसका काम बाहर निकलने के रास्ते को सुरक्षित करना और दुश्मन के पलटवार का जवाब देना होता है.
ईरान में चार बड़े परमाणु रिएक्टर हैं. ईरान का यूरेनियम इन चारों में से किसी भी रिएक्टर में छिपा हो सकता है. इसी वजह से अमेरिका के संभावित कमांडो ऑपरेशन का दायरा भी बड़ा होगा. यहां आपको जानना चाहिए कि अमेरिकी सेना के इतिहास में सिर्फ 6 ऐसे कमांडो ऑपरेशन हुए हैं, जहां सील टीम, डेल्टा और रेंजर्स के कमांडो एक साथ मैदान में उतरे हैं. यानी ईरान का ऑपरेशन इन कमांडोज का सातवां बैटलग्राउंड बनेगा.