Advertisement
trendingNow13034643
Hindi Newsदुनिया

जहां मरे हुए लोगों की हड्डियों होती थी साफ, वह जगह बनी दुनिया की सबसे साफ झील, जूते-पैर साफ होने पर क्यों मिलती है एंट्री?

world clearest lake Rotomairewhenua: न्यूजीलैंड की ब्लू लेक जिसे दुनिया की सबसे साफ झील कहा जाता है, स्थानीय माओरी जनजाति और संरक्षण अधिकारी पर्यटकों से जूते साफ करने और पानी न छूने की अपील कर रहे हैं, जानें इसकी क्या है वजह. क्या सच में यहां मरे हुए लोगों की हड्डियों होती थी साफ. जानें पूरी सच्चाई.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 09, 2025, 01:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जहां मरे हुए लोगों की हड्डियों होती थी साफ, वह जगह बनी दुनिया की सबसे साफ झील, जूते-पैर साफ होने पर क्यों मिलती है एंट्री?

न्यूजीलैंड के जंगलों में छुपी एक छोटी सी झील इन दिनों सुर्खियों में है.नाम है ब्लू लेक यानी रोटोमायरेवेनुआ. वैज्ञानिकों के मुताबिक ये दुनिया की सबसे साफ मीठे पानी की झील है. करीब दस साल पहले वैज्ञानिकों ने पाया था कि इसका पानी इतना साफ है कि 70-80 मीटर तक नीचे देखा जा सकता है. ये शुद्ध पानी जितना साफ है. उसी की वजह से यह झील पूरी दुनिया में फेमस हो गई. लेकिन अब यहां पर पर्यटक ही खतरा बन गए हैं. हालात यह है कि  स्थानीय माओरी जनजाति और संरक्षण अधिकारी पर्यटकों से जूते साफ करने और पानी न छूने की अपील कर रहे हैं, ताकि इस पवित्र जगह की रक्षा हो सके. समझते हैं पूरी कहानी. सबसे पहले जानें क्या सच में यहां मरे हुए लोगों की हड्डियों होती थी साफ.

मरे हुए लोगों की हड्डियाँ धोने वाली पवित्र जगह
जी हां, स्थानीय माओरी जनजाति एनगाटी अपा के लिए ये झील सदियों से पवित्र है.पहले यहां मृत लोगों की हड्डियाँ धोई जाती थीं, ताकि उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंच सके. आज भी माओरी लोग इस पानी को "तापु" यानी छूने तक मना मानते हैं.

सोशल मीडिया ने बनाया फेमस, अब मुसीबत
2013 में जब ये खबर आई कि ये दुनिया की सबसे साफ झील है, तो इंस्टाग्राम-फेसबुक पर फोटो वायरल हो गईं. हर साल हजारों लोग हाइकिंग करके यहाँ पहुंचने लगे. CNN की रिपोर्ट के अनुसार, "सोशल मीडिया की वजह से ये जगह बेहद पॉपुलर हो गई."

Add Zee News as a Preferred Source

असली खतरा: "लेक स्नॉट" नाम की शैवाल
नीचे की झीलों में एक विदेशी शैवाल "लिंडाविया" फैल चुकी है. लोग इसे "लेक स्नॉट" कहते हैं क्योंकि ये चिपचिपी कीचड़ बनाती है. ये शैवाल हाइकर्स के जूतों, बोतल या गियर से ऊपर आ सकती है. बस एक कण भी आया तो ब्लू लेक का साफ पानी हमेशा के लिए धुंधला हो जाएगा.

अब सख्त नियम लागू
जिसके बाद अब रास्ते में क्लीनिंग स्टेशन बने हैं, वहां जूते-बैग सब साफ करना जरूरी है. झील का पानी हाथ लगाना सख्त मना है. न तैरना, न फोटो के लिए कैमरा डुबाना. गर्मियों में झील किनारे माओरी या सरकारी वार्डन तैनात रहते हैं  
बोर्ड पर लिखा है: "ये पानी पवित्र है, छूना मना है".माओरी नेता जेन स्किल्टन ने CNN से कहा, "ये झील हमारे लिए सिर्फ पानी नहीं, हमारी पहचान और आत्मा है. एक गलती हुई तो सब खत्म. "लोग समझ रहे हैं, लेकिन…सर्वे में पता चला कि ज्यादातर पर्यटक नियम पढ़ते हैं, लेकिन सोचते हैं – "मैं तो ठीक हूं, दूसरे लोग गड़बड़ करेंगे." यही सोच सबसे बड़ा खतरा है

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 वर्षों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं.  AI के युग में भी पाठकों के द...और पढ़ें

TAGS

world clearest lake

Trending news

'मरना पसंद करूंगा लेकिन...' ओवैसी के बाद अरशद मदनी ने किया वंदे मातरम् गाने से मना
Vande Mataram Discussion
'मरना पसंद करूंगा लेकिन...' ओवैसी के बाद अरशद मदनी ने किया वंदे मातरम् गाने से मना
ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जो लोगों को करे परेशान, IndiGo Crisis पर बोले PM मोदी
IndiGo crisis
ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जो लोगों को करे परेशान, IndiGo Crisis पर बोले PM मोदी
'ऐसा लगता है कि ये मंच...', BLO की सुरक्षा के लिए दायर की गई याचिका पर क्या बोले CJI
Supreme Court
'ऐसा लगता है कि ये मंच...', BLO की सुरक्षा के लिए दायर की गई याचिका पर क्या बोले CJI
LOC पर आग की आड़ में घुसपैठ को तैयार बैठे पाकिस्तानी आतंकी ! सेना ने संभाला मोर्चा
terrorists infiltrate
LOC पर आग की आड़ में घुसपैठ को तैयार बैठे पाकिस्तानी आतंकी ! सेना ने संभाला मोर्चा
'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं' फिर चर्चा में वो केस, कोर्ट को सुनाते हुए CJI का सख्त आदेश
Supreme Court News
'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं' फिर चर्चा में वो केस, कोर्ट को सुनाते हुए CJI का सख्त आदेश
CJI सूर्यकांत का बड़ा फैसला, मां की जाति के आधार पर बच्ची को मिला कास्ट सर्टिफिकेट
CJI Surya Kant
CJI सूर्यकांत का बड़ा फैसला, मां की जाति के आधार पर बच्ची को मिला कास्ट सर्टिफिकेट
Kerala Local Body Election 2025: केरल में 7 जिलों के 11168 वार्डों में वोटिंग जारी
Kerala Local Body Election
Kerala Local Body Election 2025: केरल में 7 जिलों के 11168 वार्डों में वोटिंग जारी
'कौन बैठाने वाला है, कौन बैठाएगा', सदन में किस बात पर गुस्से से लाल हुए राजनाथ सिंह
rajnath singh viral video
'कौन बैठाने वाला है, कौन बैठाएगा', सदन में किस बात पर गुस्से से लाल हुए राजनाथ सिंह
दूध-चीनी के लिए भी लाइन लगती थी...क्या वामपंथ के गर्भ से निकला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ'?
The economic slowdown
दूध-चीनी के लिए भी लाइन लगती थी...क्या वामपंथ के गर्भ से निकला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ'?
हजारों साल पुराने इतिहास को ये स्तंभ करता है उजागर, बताता है भारत की असली कहानी
Gupta Empire
हजारों साल पुराने इतिहास को ये स्तंभ करता है उजागर, बताता है भारत की असली कहानी