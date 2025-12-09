जहां मरे हुए लोगों की हड्डियों होती थी साफ, वह जगह बनी दुनिया की सबसे साफ झील, जूते-पैर साफ होने पर क्यों मिलती है एंट्री?

न्यूजीलैंड के जंगलों में छुपी एक छोटी सी झील इन दिनों सुर्खियों में है.नाम है ब्लू लेक यानी रोटोमायरेवेनुआ. वैज्ञानिकों के मुताबिक ये दुनिया की सबसे साफ मीठे पानी की झील है. करीब दस साल पहले वैज्ञानिकों ने पाया था कि इसका पानी इतना साफ है कि 70-80 मीटर तक नीचे देखा जा सकता है. ये शुद्ध पानी जितना साफ है. उसी की वजह से यह झील पूरी दुनिया में फेमस हो गई. लेकिन अब यहां पर पर्यटक ही खतरा बन गए हैं. हालात यह है कि स्थानीय माओरी जनजाति और संरक्षण अधिकारी पर्यटकों से जूते साफ करने और पानी न छूने की अपील कर रहे हैं, ताकि इस पवित्र जगह की रक्षा हो सके. समझते हैं पूरी कहानी. सबसे पहले जानें क्या सच में यहां मरे हुए लोगों की हड्डियों होती थी साफ.

मरे हुए लोगों की हड्डियाँ धोने वाली पवित्र जगह

जी हां, स्थानीय माओरी जनजाति एनगाटी अपा के लिए ये झील सदियों से पवित्र है.पहले यहां मृत लोगों की हड्डियाँ धोई जाती थीं, ताकि उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंच सके. आज भी माओरी लोग इस पानी को "तापु" यानी छूने तक मना मानते हैं.

सोशल मीडिया ने बनाया फेमस, अब मुसीबत

2013 में जब ये खबर आई कि ये दुनिया की सबसे साफ झील है, तो इंस्टाग्राम-फेसबुक पर फोटो वायरल हो गईं. हर साल हजारों लोग हाइकिंग करके यहाँ पहुंचने लगे. CNN की रिपोर्ट के अनुसार, "सोशल मीडिया की वजह से ये जगह बेहद पॉपुलर हो गई."

असली खतरा: "लेक स्नॉट" नाम की शैवाल

नीचे की झीलों में एक विदेशी शैवाल "लिंडाविया" फैल चुकी है. लोग इसे "लेक स्नॉट" कहते हैं क्योंकि ये चिपचिपी कीचड़ बनाती है. ये शैवाल हाइकर्स के जूतों, बोतल या गियर से ऊपर आ सकती है. बस एक कण भी आया तो ब्लू लेक का साफ पानी हमेशा के लिए धुंधला हो जाएगा.

अब सख्त नियम लागू

जिसके बाद अब रास्ते में क्लीनिंग स्टेशन बने हैं, वहां जूते-बैग सब साफ करना जरूरी है. झील का पानी हाथ लगाना सख्त मना है. न तैरना, न फोटो के लिए कैमरा डुबाना. गर्मियों में झील किनारे माओरी या सरकारी वार्डन तैनात रहते हैं

बोर्ड पर लिखा है: "ये पानी पवित्र है, छूना मना है".माओरी नेता जेन स्किल्टन ने CNN से कहा, "ये झील हमारे लिए सिर्फ पानी नहीं, हमारी पहचान और आत्मा है. एक गलती हुई तो सब खत्म. "लोग समझ रहे हैं, लेकिन…सर्वे में पता चला कि ज्यादातर पर्यटक नियम पढ़ते हैं, लेकिन सोचते हैं – "मैं तो ठीक हूं, दूसरे लोग गड़बड़ करेंगे." यही सोच सबसे बड़ा खतरा है