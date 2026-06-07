/जिस मोसाद के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, अब उसी से क्यों डर रही ट्रंप सरकार? क्या दोस्त ही बन गया सबसे बड़ा खतरा

Why are US Israel spying on each other: डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इन दिनों मोसाद से डरी हुई है. व्हाइट हाउस से पेंटागन तक..यूएस में इस समय, मोसाद के नाम पर अलर्ट किया जा रहा है. बड़े-बड़े ग्लोबल एक्सपर्ट, ये समझने में लगे हैं कि जिस मोसाद की मदद से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया. उससे आखिर ट्रंप सरकार को खतरा क्यों महसूस हो रहा है? विदेश नीति से लेकर खुफिया विभाग के विशेषज्ञ भी यही डिकोड करने में जुटे हैं कि यूएस के डिफेंस पर मोसाद अटैक कैसे कर सकता है? आखिर ऐसा हुआ क्या है?