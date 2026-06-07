Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /जिस मोसाद के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, अब उसी से क्यों डर रही ट्रंप सरकार? क्या दोस्त ही बन गया सबसे बड़ा खतरा

जिस मोसाद के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, अब उसी से क्यों डर रही ट्रंप सरकार? क्या दोस्त ही बन गया सबसे बड़ा खतरा

US Israel Counter Intelligence News: अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने इजरायल की जिस खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया था. अब वह उसी से क्यों डर रही है. आलम ये है कि अब अमेरिकी एजेंसियां यूएस में मोसाद की गतिविधियों की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रही हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 07, 2026, 01:03 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 01:03 AM IST
जिस मोसाद के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, अब उसी से क्यों डर रही ट्रंप सरकार? क्या दोस्त ही बन गया सबसे बड़ा खतरा

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्या कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा अब छात्रों के सपनों पर पड़ने लगी है भारी?
Bihar News17 min ago
2
Zee UPUK Samriddhi Samvad programme58 min ago
3
health1 hr ago
4
Jammu-kashmir1 hr ago
5
india fertility rate1 hr ago