/जिस मोसाद के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, अब उसी से क्यों डर रही ट्रंप सरकार? क्या दोस्त ही बन गया सबसे बड़ा खतरा

Why are US Israel spying on each other: डोनाल्ड ट्रंप की सरकार इन दिनों मोसाद से डरी हुई है. व्हाइट हाउस से पेंटागन तक..यूएस में इस समय, मोसाद के नाम पर अलर्ट किया जा रहा है. बड़े-बड़े ग्लोबल एक्सपर्ट, ये समझने में लगे हैं कि जिस मोसाद की मदद से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया. उससे आखिर ट्रंप सरकार को खतरा क्यों महसूस हो रहा है? विदेश नीति से लेकर खुफिया विभाग के विशेषज्ञ भी यही डिकोड करने में जुटे हैं कि यूएस के डिफेंस पर मोसाद अटैक कैसे कर सकता है? आखिर ऐसा हुआ क्या है?
इसे जानने के लिए पहले पूरी खबर जान लीजिए. अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसियों को क्रिटिकल लेवल का खतरा करार दिया है. पेंटागन अमेरिकी सुरक्षा का केंद्र है. वह अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय है.
पेंटागन के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसी ने अमेरिकी प्रशासन के उच्च अधिकारियों की जासूसी का स्तर बढ़ा दिया है. दरअसल पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार इजरायली इंटेलिजेंस की सक्रियता पर नजर रख रही थी. इस निगरानी के बाद इजरायली खुफिया एजेंसियों से खतरे को क्रिटिकल लेवल पर रखा गया है. क्रिटिकल लेवल के खतरे का मतलब है कि इस समय अमेरिका को ईरान से ज्यादा खतरा मोसाद से लग रहा है.
पेंटागन ने उच्च अधिकारियों को ये नसीहत भी दी है कि जब भी वो इजरायल जाएं तो स्मार्टफोन की बजाय बर्नर फोन का इस्तेमाल करें . यानी पेंटागन को खतरा है कि इजरायली इंटेलिजेंस अमेरिकी अधिकारियों के फोन को हैक कर सकता है या फिर उनके अंदर मालवेयर यानी जासूसी करने वाला वायरस प्लांट कर सकता है .
पेंटागन से आए इसी अलर्ट की वजह से दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई है, क्या अमेरिकी और इजरायली इंटेलिजेंस के बीच कोई अविश्वास पैदा हो गया है. क्या दोनों देशों की खुफिया एजेंसी, जिनकी मित्रता अटूट दिखती है. जिनकी साझेदारी मजबूत दिखती है. उनमें अब दीवार खिंच गई है. आखिर क्यों पेंटागन ने इजरायली खुफिया एजेंसियों को खतरा बताया है. अब इसे समझिए.
अगर आप हाल के घटनाक्रम को डिकोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका और इजरायल के बीच कुछ विषयों पर मतभेद उभरे हैं. इन मतभेदों में सबसे ऊपर है लेबनान के सीजफायर का मुद्दा. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू. दोनों लेबनान में सीजफायर चाहते हैं लेकिन दोनों की शर्तें अलग अलग हैं.
ट्रंप का कहना है कि हिज्बुल्ला इजरायली इलाकों पर हमले रोके और दक्षिणी लेबनान से इजरायली फौज वापस लौटे. जबकि नेतन्याहू चाहते हैं कि पूरे दक्षिणी लेबनान को हिज्बुल्ला खाली करे और बफर जोन बनाए जाएं. अमेरिका इन बफर जोन में लेबनानी सेना की तैनाती चाहता है जबकि नेतन्याहू इजरायली फौज की मौजूदगी की भी हिमायत कर रहे हैं.
लेबनान के इसी मुद्दे को लेकर तकरीबन हफ्ते भर पहले नेतन्याहू और ट्रंप की बातचीत भी हुई थी. इस बातचीत में दोनों पक्षों ने सख्त शब्दों का प्रयोग किया था. तीखी बहस के बाद भी ना तो इजरायल के रुख में बदलाव आया है और ना ही अमेरिका के. दोनों ही देश अपने सीजफायर प्लान पर अड़े हुए हैं.
लेबनान को लेकर बातचीत कई बार हो चुकी है लेकिन मतभेद की वजह से सीजफायर का ठोस ब्लूप्रिंट सामने नहीं आ पा रहा है. पेंटागन ने इजरायली इंटिलेजेंस के खतरे को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें लेबनान का भी जिक्र है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली इंटेलिजेंस सीजफायर के मुद्दे पर अमेरिका में हो रही बैठकों और संवाद पर नजर रख रहा है. इजरायली एजेंसियों का मकसद अमेरिका के अंतिम निर्णय से जुड़ी जानकारी जुटाना है. अगर इजरायल को लगा कि अमेरिका का फैसला प्रतिकूल है तो इजरायली सरकार अमेरिका को प्रभावित करने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करेगी. इसी वजह से इजरायली एजेंसियां तकनीकी और इंसानी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही हैं.
आज पेंटागन और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के बीच अविश्वास की खबर से दुनिया हैरान है. लेकिन आज से सदियों पहले आचार्य चाणक्य ने बता दिया था कि मित्र राष्ट्र में जासूस यानी गुप्तचर रखना कितना महत्वपूर्ण है.
मित्र राष्ट्र में गुप्तचरों को चाणक्य ने उभयवेतन की परिभाषा दी थी. इन गुप्तचरों को सीधे राजा के कोष से वेतन दिया जाता था. ये लोग मित्र राष्ट्र के शुभचिंतक बनकर रहते थे लेकिन गुप्त तरीकों से मित्र राष्ट्र की संवेदनशील जानकारियां अपने राजा को देते थे.
पेंटागन ने ईरान युद्ध के दौरान इजरायली इंटेलिजेंस के दखल की खबर को सार्वजनिक किया है. हालांकि पेंटागन ने खुद ये जानकारी नहीं दी है बल्कि मीडिया में लीक करके इस खुफिया दखल को सार्वजनिक किया गया है. इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका में इजरायली दखल को माना जा रहा है.
दरअसल अमेरिका में इजरायली जासूसों के साथ ही कई ऐसे ग्रुप भी मौजूद हैं जो इजरायल की नीतियों को आगे बढ़ाते रहे हैं. ईरान के मुद्दे पर भी ये इजरायली गुट लगातार सक्रिय हैं.
ऐसे अधिकतर संगठन थिंक टैंक और NGO की शक्ल में चलाए जाते हैं. ये गुट नेताओं और राजनीतिक दलों की फंडिंग करते हैं. चुनाव के दौरान मतदाता के बीच छवि सुधारने में मदद करते हैं और बदले में इजरायल के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए दबाव बनाते हैं.
ये गुट अमेरिकी शिक्षा संस्थानों में रिसर्च और एजुकेशन टूर की भी फंडिंग करते हैं ताकि युवाओं के बीच इजरायल की छवि और उसके लक्ष्यों का प्रचार, प्रसार किया जा सके. ऐसे ही एक प्रो-इजरायली गुट की वजह से वर्ष 2005 में बड़ा स्कैंडल भी हुआ था.
AIPAC नाम के एक NGO ने पेंटागन से ईरान पर अमेरिकी नीतियों के दस्तावेज निकाल लिए थे. ये दस्तावेज एक इजरायली राजनयिक को भेज दिए गए थे. तब से ही पेंटागन ने इजरायली खुफिया तंत्र की तरफ सावधानी बरतना शुरु कर दिया था. शनिवार को हुआ खुलासा भी उसी अविश्वास की एक कड़ी है.
ईरान के युद्ध के दौरान भी AIPAC नाम का ये NGO लगातार सक्रिय रहा है. पब्लिक मीटिंग्स और सेमिनार के जरिए ये NGO अमेरिकी जनता के बीच ईरान पर हमले को सही और जायज ठहरा रहा है. यही वजह है कि पेंटागन ने जासूसी से जुड़ी घटनाओं को सार्वजनिक किया है ताकि इजरायल को ये संदेश दिया जा सके कि उसे अमेरिकी नीतियों को प्रभावित नहीं करना चाहिए.
ऐसा संदेश भेजने की वजह है ईरान को लेकर ट्रंप की नई पॉलिसी. 3 महीनों की तनातनी के बाद अब ट्रंप उस नीति पर नहीं चलना चाहते जिसकी हिमायत इजरायल करता है. ईरान को लेकर ट्रंप और अमेरिकी कमांडरों ने एक नई रणनीति को अपना लिया है.
इस पॉलिसी के तहत अमेरिका लंबे वक्त तक ईरान पर सैन्य दबाव बनाए रखना चाहता है. इसी वजह से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में लंबी सैन्य तैनाती की तैयारी कर ली है. ट्रंप चाहते हैं युद्धविराम पर ज्यादातर अमेरिकी शर्तों को ईरान कबूल करे. ईरान पर प्रेशर बढ़ाने के मकसद से ही ट्रंप छोटे और सीमित स्तर के हमले कर रहे हैं. ये हमले ईरान के उन सैन्य अड्डों पर किए जा रहे हैं जो होर्मुज के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं.
शनिवार को भी अमेरिकी नेवी ने ईरान के तीन ठिकानों पर हमले किए. ईरान के सिरिक, गोरुक और केश्म द्वीप पर IRGC के सैन्य अड्डों पर मिसाइल अटैक किए गए. इसके जवाब में ईरान ने भी कुवैत और बहरीन की तरफ मिसाइल और ड्रोन दागे हैं. हालांकि दोनों जगह ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है.
यही है ट्रंप का प्लान कि ईरान पर दबाव बढ़ाया जाए और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मित्र देशों को भी नुकसान ना उठाना पड़े. दूसरी तरफ इजरायल चाहता है कि ईरान पर इतनी बड़ी ताकत के साथ हमला किया जाए कि ईऱान का खतरा पूरी तरह मिट जाए.
ईरान पर बड़े हमले के लिए इजरायली प्रयास अब भी जारी हैं. इजरायल अब भी ट्रंप सरकार को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है. अमेरिकी दबाव के बावजूद इजरायल का मिलिट्री प्लान रोका नहीं गया है. जो इजरायल आज कर रहा है उसे देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक नीति याद आ जाती है.
शिवाजी महाराज ने अपनी नीति को गनिमी कावा का नाम दिया था. ये नीति कहती है कि शत्रु पर निरंतर प्रहार करते रहना चाहिए. चाहे शत्रु की सेना हो या फिर उसके संसाधन. सब पर लगातार हमले करने चाहिए ताकि शत्रु को दोबारा संगठित होने का मौका ना मिल पाए.