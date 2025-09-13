भारत विरोधी सोरोस पर ट्रंप की स्ट्राइक? दिया जांच का आदेश, वह बात जिससे उखड़ गया अमेरिकी राष्ट्रपति का मूड
Advertisement
trendingNow12921048
Hindi Newsदुनिया

भारत विरोधी सोरोस पर ट्रंप की स्ट्राइक? दिया जांच का आदेश, वह बात जिससे उखड़ गया अमेरिकी राष्ट्रपति का मूड

DNA on Donald Trump and George Soros: भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिगड़ गए हैं. सोरोस की कुछ बातें ट्रंप को बहुत चुभ गई हैं, जिसके बाद उन्होंने सोरोस की जांच का आदेश दे दिया है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 13, 2025, 11:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत विरोधी सोरोस पर ट्रंप की स्ट्राइक? दिया जांच का आदेश, वह बात जिससे उखड़ गया अमेरिकी राष्ट्रपति का मूड

DNA Analysis Trump Action Against George Soros: अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया है. जिस शख्स पर ये आरोप लगा है, उसे भारत विरोधी माना जाता है.  अमेरिका के अरबपति जॉर्ज सोरोस जो भारत में काफी बदनाम है. जिन पर भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने के आरोप लगते रहते है. जिनसे जुड़ी संस्थाएं कश्मीर को लेकर प्रोपेगैंडा फैलाने का काम करती रहती हैं. जो इस बात का प्रचार करके भारत की आलोचना करते हैं कि भारत में हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है. अब उन्हीं जॉर्ज सोरोस के खिलाफ अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बड़ा एक्शन लेने का एलान कर दिया है. यानी भारत के लिए परेशानियां खड़ी करने वाले सोरोस का इंतजाम अब उनके मुल्क में ही किया जाएगा. 

ट्रंप की आंखों का कांटा कैसे बन गए सोरोस?

आज आपको जानना चाहिए भारत विरोधी माने जाने वाले जॉर्ज सोरोस क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की आंखों का कांटा बन गए हैं. क्या जॉर्ज सोरोस अमेरिका को भी अस्थिर करने के काम में जुटे हुए हैं. अगर जॉर्ज सोरोस के पंख अमेरिका में कतरे जाते हैं तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा. सबसे पहले आप अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के उस बयान को बहुत ध्यान से सुनिए. जिसमें उन्होंने सोरोस को लेकर बड़ा एलान किया है. जिसके बाद जॉर्ज सोरोस की मुश्किलें  बढ़ना तय माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

जिस सोरोस और उनसे जुड़ी संस्थाओं पर भारत में लोगों को भड़काने का आरोप लगता है. अब अमेरिका में भी उनको पेशेवर भड़काने वाला कहा जा रहा है. उन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप दंगे भड़काने का आरोप लगाया है. ट्रंप ने कहा है ये अमेरिकी अरब​पति लोगों को भड़काने और हिंसा करवाने के लिए पैसा बांट रहा है. आज आपको समझना चाहिए. भारत विरोधी माने जाने वाले सोरोस को ट्रंप किस केटेगरी का अपराधी बता रहे हैं.

इस सख्त कानून के तहत दर्ज हो सकता है मुकदमा?

डॉनल्ड ट्रंप ने कहा सोरोस के खिलाफ RICO के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. रैकेटियर Influenced and Corrupt Organizations यानि रिको एक्ट को अमेरिका में 1970 में पारित किया गया था. अमेरिका में इस कानून के तहत उन अपराधियों पर मामला दर्ज किया जाता है जो किसी संगठित अपराध संगठन के सदस्य होते हैं. यानि माफिया, गैंग्स, या अन्य आपराधिक संगठन जो नियमित रूप से अवैध गतिविधियों में लिप्त होते हैं, उन पर ये मामला दर्ज होता है.

अमेरिका में धोखाधड़ी, जुआ, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी, हत्या और रंगदारी जैसे अपराधों को अवैध गतिविधियां माना जाता है. डॉनल्ड ट्रंप ने जॉर्ज सोरोस और उनके बेटे अलेक्जेंडर सोरोस को इसी गंभीर कैटेगरी का अपराधी कहा है और जॉर्ज सोरोस की जांच करवाने की बात कही है. 

किस वजह से उखड़ गया है ट्रंप का मूड?

आज आपको ये भी जानना चाहिए कि जॉर्ज सोरोस ने अमेरिका में ऐसा क्या किया. जिससे उनको ट्रंप इतना बड़ा अपराधी बता रहे हैं तो ट्रंप का आरोप है कि जॉर्ज सोरोस ने अमेरिका में कई हिंसक प्रदर्शनों और दंगों को बढ़ावा दिया है. ट्रंप ने दावा किया कि ये प्रदर्शन सोरोस और उनके नेटवर्क द्वारा समर्थित थे, जो बगावत और सरकार के खिलाफ असंतोष को बढ़ावा दे रहे हैं. 

दूसरे शब्दों में कहें तो ट्रंप सीधे सीधे यही कहना चाहते हैं कि सोरोस ने अपने संसाधनों का उपयोग अमेरिका में विरोध और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए किया है. हाल फिलहाल अमेरिका जिन दंगों की आग में सुलगा. अमेरिका के कैलिफोर्निया में आगज़नी और उपद्रव से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ. जिससे अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की छवि दुनिया में काफी खराब हुई. डॉनल्ड ट्रंप के मुताबिक उन दंगों को जॉर्ज सोरोस ने फाइनेंस किया.

जब्त हो सकती है सोरोस की संपत्ति

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, जार्ज सोरोस के खिलाफ जो प्लान बना रहे हैं..अगर वो सफल होता है तो सोरोस के साथ क्या होगा. आज आपको ये भी जानना चाहिए. अगर सोरोस को पेशेवर अपराधी बताने वाली RICO जांच आगे बढ़ती है, तो यह सोरोस और उनकी संस्थाओं के खिलाफ गंभीर कानूनी कार्रवाई का रास्ता खोल सकता है. जिसके तहत सोरोस की संपत्ति जब्त की जा सकती है. उन पर आपराधिक मामले चलाए जा सकते हैं. हालांकि अमेरिका में RICO के तहत मुकदमा चलाने के लिए मजबूत सबूतों की जरूरत होती है. जो अभी तक ट्रंप ने पेश नहीं किए लेकिन उन्होंने ये दावा काफी आत्मविश्वास के साथ किया है.

DNA: पहले से मौजूद बंकर बस्टर होने पर भी दूसरे 'सुपर' बम क्यों बना रहा US? आखिर कौन मुल्क बनने वाला है निशाना

 

डॉनल्ड ट्रंप अपने ही देश के अरबपति से इतने नाराज़ क्यों हैं. तो इसकी एक सियासी वजह भी है.सोरोस पर अमेरिका में दंगे भड़काने और ट्रंप सरकार को अस्थिर करने के आरोप लग रहे हैं. इसके पीछे सोरोस और उनकी संस्थाओं के ट्रंप के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान हैं. इसके अलावा वामपंथी विचारधारा के समर्थन में जिस तरह सोरोस चंदा देते रहते हैं. ट्रंप उससे भी खफा हैं.

सोरोस की हर नीति का विरोधी का रहा है सोरोस

सोरोस ने 2016 और 2020 और 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवारों को समर्थन दिया. ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी को चंदे के तौर लगभग 1 हजार 230 करोड़ रुपये दिए.

सोरोस के संगठन Open Society Foundations ने समानता, नागरिक स्वतंत्रता, शरणार्थियों के समर्थन और प्रवासी अधिकारों की आवाज़ उठाते हुए ट्रंप प्रशासन की प्रवासी विरोधी नीतियों के खिलाफ अभियान शुरू किया. सोरोस ने ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन का समर्थन किया, जो ट्रंप के कार्यकाल के दौरान पुलिस हिंसा और नस्लवाद के खिलाफ था. ट्रंप ने इस आंदोलन की जमकर आलोचना की थी और इसे अराजकता और देशद्रोह बताया था.

ट्रंप ने 2017 में मुस्लिम बहुल देशों से अमेरिका में यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था, जिसे सोरोस ने निंदनीय बताया और इसके खिलाफ अभियान चलाए. ट्रंप के टैरिफ वॉर और जलवायु परिवर्तन पर नकारात्मक नजरिए के खिलाफ भी सोरोस मुखर विरोध दर्ज करवा चुके हैं.

आप कह सकते हैं अमेरिका में ट्रंप कुछ भी करें तो सोरोस उसका विरोध करते हैं. अब ट्रंप ने कहा है कि सोरोस विरोध प्रदर्शन से ज्यादा आगे बढ़कर अमेरिका में दंगे करवा रहे हैं. हालांकि सोरोस ने इन आरोपों से इनकार किया है और किसी भी तरह की हिंसा के विरोध की बात कही है. लेकिन सबूत सामने आए तो सोरोस की मुश्किलें बढ़नी तय है.

लोकतांत्रिक सरकारों के खिलाफ चलाता रहा है अभियान

वैसे सोरोस सिर्फ अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप की टेंशन नहीं बढ़ा रहे हैं. उन पर दुनिया में कई राष्ट्रवादी सरकारों के खिलाफ अभियान चलाने के आरोप लगते रहे हैं. जहां जहां लोकतंत्र मजबूत होता है. वहां वहां सोरोस से जुड़ी संस्थाएं एक्टिव हो जाती हैं. भारत के खिलाफ भी सोरोस और उनसे जुड़ी संस्थाओं विशेष रूप से ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस की एक्टिविटी विवादास्पद रही है.

सोरोस की संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस ने भारत में एमनिस्टी इंडिया को 10 मिलियन डॉलर दिए. जिसके बाद एमनिस्टी ने कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर प्रोपेगैंडा रिपोर्ट प्रकाशित की. जिसे भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि को धक्का पहुंचाने की तरह देखा जाता है.

सोरोस की संस्थाएं भारत में कई एनजीओ को वित्तीय सहायता देती है जो मानवाधिकार, पर्यावरण, और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर काम करने का दावा करते हैं. लेकिन ऐसे कई ngo पर विदेशी फंडिंग की मदद से अस्थिरता पैदा करने" के आरोप लगे हैं और सरकार ने कई संगठनों पर प्रतिबंध भी लगाया.

उमर, शरजील की रिहाई पर चला रहे अभियान

सोरोस धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं के मुद्दों पर भारत सरकार की नीतियों की आलोचना कर चुके हैं . इसे भी भारत के खिलाफ सोरोस का प्रोपेगैंडा माना गया. वैसे एक तरफ सोरोस हैं. जिन पर भारत विरोधी प्रोपेगैंडा करने का आरोप है. सोरोस अपने देश अमेरिका में भी ऐसे ही आरोपों से घिरते जा रहे हैं. दूसरी तरफ भारत में भी कुछ ngo ऐसे हैं. जिनकी सोरोस की संस्था फंडिंग कर चुकी हैं. इन संस्थाओं को भारत विरोधी बातें करने वाले लोगों को जेल में देखना नागवार गुजर रहा है.

दिल्ली दंगों के आरोपी और भारत को तोड़ने वाले नारे लगाने वाले उमर ख़ालिद की रिहाई को लेकर अब देश में कुछ मानवाधिकार संगठन एकजुट हुए हैं. एम्नेस्टी इंटरनेशनल और 6 दूसरे मानवाधिकार संगठनों ने उमर ख़ालिद को जेल से रिहा करने की मांग की है. ये स्थिति तब है, जब कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर ख़ालिद की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी. इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला गया है. फिलहाल दिल्ली 2020 दंगों के आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है, जिसकी अगली तारीख 19 सितंबर तय की गई है. यानि फिलहाल उमर खालिद को जेल में ही रहना पड़ेगा. इन संगठनों का प्रोपेगैंडा सफल नहीं हो पाएगा.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
DNA Analysis
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
DNA Analysis
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
jammu kashmir news
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
Punjab news in hindi
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
CM Bhagwant Mann
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
India vs Pakistan match
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
CM Siddaramaiah
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
politics news
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
PM Modi Manipur visit
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
;