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ट्रंप की भारत पर इतनी मेहरबानी क्यों? जमकर बांधे पीएम मोदी की तारीफों के पुल, यह दोस्ती है, डील या कोई बड़ी रणनीति

Modi-Trump Talks at G-7 Summit 2026: फ्रांस में हुई जी-7 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की. आखिर ऐसा करके ट्रंप क्या जताना चाह रहे हैं. क्या यह उनकी भारत के प्रति दोस्ती है, डील या कोई बड़ी रणनीति. आज आपको इसके पीछे का राज जानना चाहिए.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jun 18, 2026, 12:22 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:26 AM IST
ट्रंप की भारत पर इतनी मेहरबानी क्यों? जमकर बांधे पीएम मोदी की तारीफों के पुल, यह दोस्ती है, डील या कोई बड़ी रणनीति

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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