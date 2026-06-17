Meeting Between PM Modi and Trump at G-7 Summit 2026: जी-7 समिट में शामिल होने के लिए फ्रांस गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई. यह मीटिंग करीब 38 मिनट तक चली. ये मुलाकात उस वक्त हुई, जब भारत और अमेरिका बहुत जल्द एक बड़ी ट्रेड डील साइन करने वाले हैं. आपको जानना चाहिए पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दौरान किन बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. इस मीटिंग के दौरान दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी. सवाल ये भी था कि क्या मोदी और ट्रंप के बीच हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसी कैमिस्ट्री बरकरार है.
सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस मुलाकात से दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ की परत पिघलती दिखी या नहीं. मुलाकात के बाद ट्रंप भारत की जी भरकर तारीफ क्यों कर रहे थे. बात-बात पर पीएम मोदी की प्रशंसा क्यों कर रहे थे. इन सभी सवालों पर आपसे संवाद करेंगे लेकिन पहले आप जानिए, आज अमेरिका और भारत के बीच किन किन मुद्दों पर वार्ता हुई और इस वार्ता से क्या क्या निकला.
प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की वार्ता में भारत अमेरिका ट्रेड डील द्विपक्षीय संबंधों और मिडिल ईस्ट की स्थिति पर चर्चा हुई. ट्रंप ने भारत और पीएम मोदी के साथ अपने मजबूत रिश्तों की बात कही. हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों को याद किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप बहुत सहज दिखे. पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में शांति के लिए ट्रंप के प्रयासों की सराहना की तो ट्रंप ने भी मोदी की दिल खोलकर तारीफ की. ट्रंप ने कहा कि जी-7 समिट में मौजूद सभी नेता भारत के प्रधानमंत्री को बहुत पसंद करते हैं. आपको भारत के बारे में कही गई अमेरिकी राष्ट्रपति की बड़ी बातों के बारे में जानना चाहिए.
ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत करीब हैं. उन्होंने पीएम मोदी को बहुत कड़े और मजबूत वार्ताकार भी बताया. भारत की सुरक्षा के बारे में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर भारत पर कभी हमला हुआ तो अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा, भले ही कोई लिखित समझौता न हो.
ट्रंप ने भारतीयों को आश्वस्त करते हए कहा कि जब तक वो राष्ट्रपति हैं, तब तक भारत के पास व्हाइट हाउस में एक बहुत अच्छा दोस्त है. ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लंबे समय से मेरे दोस्त रहे हैं और हमारा रिश्ता हमेशा बहुत अच्छा रहा है. ट्रंप ने यह भी बताया कि वे बहुत जल्दी फिर से भारत यात्रा पर जाने वाले हैं.
प्रेस कॉफ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने अपनी पुरानी केमिस्ट्री को भी याद किया. ट्रंप ने हाउडी मोदी प्रोग्राम का जिक्र किया. प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका में लोकप्रिय बताया. इसके जवाब में मोदी ने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की याद दिलाई. ट्रंप ने भी फौरन बताया कि किस तरह भारत में उनका लाखों लोगों ने स्वागत किया था. ये संवाद ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी केमिस्ट्री की याद दिला रहा था.
दोनों नेता 16 महीने बाद मिले..लेकिन जब मिले तो दिल से मिले. उनके बीच वही पुरानी केमिस्ट्री दिख रही थी. फ्रांस में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक के दौरान सबकी नजरें इस बात पर टिकी थीं कि भारत, अमेरिका के साथ भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा कितनी सख्ती से उठाएगा. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के सामने इस मुद्दे को उठाया. पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए होर्मुज स्ट्रेट का खुला रहना भी बहुत जरूरी है. आज ट्रंप ने भी भारतीय नाविकों पर पूछे गए सवाल के जवाब में अपनी प्रतिक्रिया दी. ट्रंप ने होर्मुज में मारे गए नाविकों को श्रद्धांजलि दी.
भारत ने साफ साफ शब्दों में अमेरिका के राष्ट्रपति को बता दिया. भारत अपने नाविकों की सुरक्षा को लेकर बहुत संजीदा है. भारत के सैकड़ों जहाज समंदर में हैं . भारत के व्यापार के लिए ये सभी जहाज बहुत महत्वपूर्ण हैं. इसीलिए भारत इनकी सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं कर सकता. ट्रंप भी इस विवाद को पीछे छोड़ना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने भारतीय नाविकों की मौत पर संवेदनाएं प्रकट कीं, ताकि भारतीयों की नाराजगी कम हो सके.
डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को G-7 के मंच से कुछ संदेश दिए. ये संदेश भारत की वैश्विक नीतियों से जुड़े थे. भारत अमेरिका के बीच भरोसे में कमी को दूर करने का मंत्र भी इस संदेश में छिपा था. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में साफ साफ कहा कि आज दुनिया संसाधनों की कमी से नहीं, बल्कि भरोसे की कमी से जूझ रही है और हमारी साझेदारियों का भविष्य इसी भरोसे के निर्माण पर निर्भर करता है.
इस बयान का संदेश साफ है कि संसाधन हर किसी के पास है, लेकिन भरोसेमंद साथी सिर्फ भारत है. जिससे साझेदारी गिरते देशों को भी संभाल सकती है . आज इस संदेश को सही साबित करने वाला एक वीडियो भी चर्चा मे है. जिसमें दिख रहा है कि भारत कैसे अपने सहयोगियों को संभालता है.
#DNAमित्रों | | 'G-7 मंच' से G-7 देश का बड़ा 'कबूलनामा'...'दुनिया चलाने के लिए भारत का होना जरूरी'
G-7 देशों से दुनिया का भरोसा क्यों टूट रहा?#DNA #DNAWithRahulSinha #G7Summit #PMModi #Trump@rahulsinhatv pic.twitter.com/ch1M02fpH3
— Zee News (@ZeeNews) June 17, 2026
ये वीडियो जी-7 समिट के दौरान सदस्य देशों के नेताओं की ग्रुप फोटो से पहले का है. जब पीएम मोदी हाथ बढ़ाकर ट्रंप को सहारा देते हैं. ट्रंप पीएम मोदी का हाथ थामते हैं और उनके पास में ही खड़े हो जाते हैं. डिप्लोमेसी में जो शब्द बोले जाते हैं, उतना ही महत्व बॉडीलैंग्वेज का भी होता है. ये संकेत है कि अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश को भी भारत का साथ चाहिए.
अब इसी फोटो सेशन की एक दूसरी तस्वीर भी वायरल हुई. फोटो सेशन खत्म होने के बाद सभी नेता एक-एक कर आगे आते हैं. एक-एक कर राष्ट्रपति ट्रंप से हाथ मिलाते हैं. राष्ट्रपति ट्रंप बाएं हाथ से पीएम मोदी का हाथ थामे हुए हैं. वो सभी नेताओं से एक-एक कर हाथ मिलाते हैं. इस दौरान मजबूती से वो पीएम मोदी का हाथ थामे रहते हैं. कूटनीति की भाषा में कहें तो राष्ट्रपति ट्रंप विश्व मंच पर ये संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका भारत के साथ मजबूत और नजदीकी रिश्ते चाहता है.
ट्रंप जब लड़खड़ाए तो पीएम मोदी ने उनको हाथ देकर संभाला. आज आपको समझना चाहिए कि अमेरिका आज किन मोर्चों पर लड़खड़ा रहा है. उसे कहां-कहां भारत का हाथ चाहिए. असल में अमेरिका का सरकारी कर्ज 2026 में उसकी GDP के 101% तक पहुंचने का अनुमान है. ऐसे में उसे भारत जैसे विशाल बाजार की जरूरत है, जहां वह ऊर्जा, विमान, रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी उत्पाद बेचकर अपनी आर्थिक वृद्धि को बनाए रख सके.
दूसरी तरफ अमेरिका की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, जबकि भारत की औसत उम्र सिर्फ 29 साल है. यही वजह है कि AI, साइबर सिक्योरिटी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में भारत बड़ा टैलेंट हब बन चुका है. विदेशी कंपनियों के लिए काम करने वाले भारत के GCC सेक्टर में 2026 तक करीब 23 लाख कर्मचारी होने का अनुमान है. जो अमेरिकी कंपनियों के लिए फायदेमंद हैं.
अमेरिका को चीन के बढ़ते प्रभाव से भी निपटना है. चीन ने रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन पर मजबूत पकड़ बना रखी है. यही वजह है कि 2026 में 76% अमेरिकी कंपनियां चीन के बाहर नए सप्लायर खोज रही हैं. भारत और अमेरिका ने लिथियम, रेयर अर्थ और मिनरल सप्लाई चेन पर रणनीतिक सहयोग शुरू किया है.
मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी अमेरिका लंबे समय तक चीन पर निर्भर रहा. अब कंपनियां "चाइना+1" रणनीति अपना रही हैं, यानी चीन के साथ किसी दूसरे देश में भी उत्पादन बढ़ा रही हैं. इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिला है. 2025 में भारत अमेरिका के लिए सबसे बड़ा स्मार्टफोन सप्लायर बन गया.
सबसे बड़ी बात, चीन को संतुलित करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है. भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, Quad का सदस्य है और हिंद महासागर में बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति रखता है.
आज अमेरिका को भारत की जरूरत है. भारत इस जरूरत को पूरा करने के लिए साझेदारी करने को भी तैयार है. लेकिन भारत ने इस साझेदारी के लिए कुछ नियम और शर्तें भी तय की हैं . जिसका संकेत अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की कही गई मशहूर लाइन के जरिए ट्रंप तक पहुंचाया गया.
पीएम मोदी ने कहा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने कहा था- भरोसा करो, लेकिन सत्यापन भी करो. यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है. आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम नए युग की जरूरतों के अनुरूप ऐसे नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था का निर्माण करें जिस पर सभी को विश्वास हो.
प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति की मौजूदगी में रीगन की जिस मशहूर लाइन को दोहराया, वो मूल रूप से सोवियत संघ के साथ परमाणु समझौतों के समय इस्तेमाल की गई थी. पीएम मोदी ने इस लाइन को दोहराकर संदेश दिया कि भारत, अमेरिका के साथ पार्टनरशिप पर भरोसा करता है. लेकिन आंख बंद करके अमेरिका के पीछे नहीं चलेगा. पिछले कुछ वर्षों से भारत ने अमेरिका की नाराजगी के बावजूद अपनी नीति को जारी रखा है.
अमेरिका की नाराजगी और काटसा प्रतिबंधों के खतरे के बावजूद भारत ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा. अमेरिका को संदेश मिल गया कि भारत के लिए देश की सुरक्षा पहले है. अमेरिकी दबाव बाद में है.
अमेरिका ने भारत की GSP व्यापार सुविधा खत्म की तो भारत ने बादाम, सेब, अखरोट जैसे 28 अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया. इस कदम से अमेरिका को समझा दिया गया कि व्यापार में दबाव होगा तो जवाब भी मिलेगा.
यूक्रेन वॉर के दौरान पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया. लेकिन भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कई बार वोटिंग से दूरी बनाई और बार-बार कहा कि युद्ध से नहीं बातचीत और कूटनीति से समाधान निकलना चाहिए. मतलब भारत किसी गुट की नहीं, अपने हित की भाषा बोलता है.
पश्चिमी दबाव के बावजूद भारत ने सस्ता रूसी तेल खरीदना जारी रखा, क्योंकि इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और देश में ईंधन कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिली. अमेरिका के लिए संदेश साफ था- तेल खरीदने का फैसला वॉशिंगटन नहीं, नई दिल्ली करेगी.
ट्रंप ने भारत की जरूरत को देखते हुए पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट भी ऑफर किया था. लेकिन तकनीक देने को तैयार नहीं था. भारत ने अमेरिका के बजाय फ्रांस के साथ 114 राफेल विमानों की डील की क्योंकि फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में इनके निर्माण के लिए तैयार हुआ. ये भारत की उस नीति का उदाहरण है, जिसका संकेत भारत की तरफ से G-7 समिट में भी दिया गया.
पीएम मोदी ने कहा, भारत का मानना है कि किसी साझेदारी की असली कसौटी यह नहीं है कि हम दूसरों के लिए क्या बनाते हैं, बल्कि यह है कि हम उन्हें अपने दम पर निर्माण और विकास करने में कितना सक्षम बनाते हैं.
भारत के साथ इस तरह की भरोसेमंद साझेदारी करने वाले देश फायदे में है . फिर चाहें वो फ्रांस हो या फिर यूएई. वर्ष 2022 में भारत और UAE के बीच व्यापार को सस्ता, तेज और आसान बनाने के लिए CEPA समझौता हुआ. जिसके बाद दोनों देशों का व्यापार बढ़कर 100 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गया. 2030 तक इसे 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है.
अब भारत और UAE सीधे रुपया-दिरहम में भी व्यापार कर रहे हैं, जिससे लेन-देन आसान और सस्ता हुआ है. UAE भारत के सबसे भरोसेमंद तेल और गैस सप्लायरों में से एक है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई. UAE भारत के ऑयल रिजर्व बढ़ाने में भी योगदान दे रहा है.
दोनों देश समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और सैन्य सहयोग पर मिलकर काम कर रहे हैं. युद्ध के दौरान यूएई पर हुए हमले के खिलाफ भी भारत ने आवाज बुलंद की. UAE ने भारत में 20 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश किया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार बढ़ रहे हैं. UAE में 35 से 40 लाख भारतीय रहते हैं. अबू धाबी में हिंदू मंदिर, UPI और गोल्डन वीजा जैसी सुविधाओं ने दोनों देशों को और करीब ला दिया है.
इस भरोसे की वजह से UAE को लगभग डेढ़ अरब लोगों वाला विशाल भारतीय बाजार मिला. भारत से UAE को कुशल पेशेवर, इंजीनियर, डॉक्टर और कामगार मिलते हैं. UAE खुद को मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया के व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत कर रहा है, जिसमें भारत बड़ी भूमिका निभा रहा है. भारत के साथ साझेदारी से UAE को खाद्य सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और निवेश के नए मौके मिले हैं. इसीलिए इस साझेदारी में भरोसा और बढ़ता जा रहा है.