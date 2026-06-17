दोनों नेता 16 महीने बाद मिले..लेकिन जब मिले तो दिल से मिले. उनके बीच वही पुरानी केमिस्ट्री दिख रही थी. फ्रांस में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक के दौरान सबकी नजरें इस बात पर टिकी थीं कि भारत, अमेरिका के साथ भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा कितनी सख्ती से उठाएगा. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के सामने इस मुद्दे को उठाया. पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है. उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए होर्मुज स्ट्रेट का खुला रहना भी बहुत जरूरी है. आज ट्रंप ने भी भारतीय नाविकों पर पूछे गए सवाल के जवाब में अपनी प्रतिक्रिया दी. ट्रंप ने होर्मुज में मारे गए नाविकों को श्रद्धांजलि दी.