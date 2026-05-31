ईरान के साथ सब तय था, फिर ऐन मौके पर क्यों ठिठक गए ट्रंप? किन 3 शर्तों पर अटकी डील, मंडरा रहे युद्ध के बादल

US Iran Peace Deal News: ईरान के साथ शांति समझौते के लिए सब कुछ तय था, फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐन मौके पर क्यों ठिठक गए? वे कौन-सी तीन शर्तें हैं, जिन पर फिर से युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं.
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Why US Iran Peace Deal Stuck: अमेरिका और ईरान के बीच जिस परमाणु समझौते को लगभग तय माना जा रहा था. उस पर अब नया सस्पेंस खड़ा हो गया है. कहा जा रहा था कि डील पर सिर्फ ट्रंप के साइन बाकी हैं, लेकिन आखिरी वक्त में ट्रंप ने ड्राफ्ट समझौते में बदलाव की मांग कर दी. अब सवाल ये है कि आखिर डील डन क्यों नहीं हो रही. किस बात पर अमेरिका अड़ा है और ईरान क्या चाहता है. वो कौन से मुद्दे हैं, जिन पर दोनों देशों के बीच अभी भी टकराव बना हुआ है?
जिस डील को लगभग तय माना जा रहा था, वो अब फिर से फंसती नजर आ रही है. इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की है, जिसने कूटनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है.
तस्वीर में ट्रंप अमेरिकी सेना की वर्दी में दिखाई दे रहे हैं. चेहरे पर वही आक्रामक आत्मविश्वास और उंगली सीधे सामने की तरफ तनी हुई. मानो किसी दुश्मन को चेतावनी दी जा रही हो. उनके सिर के ऊपर अमेरिकी लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं. नीचे समुद्र में युद्धपोतों का बेड़ा आगे बढ़ रहा है.
इस तस्वीर पर उन्होंने लिखा, YOU’RE GETTING DISCOMBOBULATED. जिसका मतलब है कि आप भ्रमित हो रहे हैं. तो क्या माना जाए. अब ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता नहीं बल्कि महाविनाश का आगाज होगा. जिस तस्वीर को ट्रंप ने पोस्ट किया है, उसका सार तो यही निकल रहा है.
सेना की वर्दी में ट्रंप के दिखने का संदेश ये कि कमांडर-इन-चीफ की भूमिका में ट्रंप किसी भी सैन्य विकल्प के लिए तैयार हैं. तस्वीर में वे उंगली से इशारा करते दिख रहे हैं. इसका सीधा संदेश चेतावनी या आखिरी अल्टीमेटम है. उनके सिर पर फाइटर जेट्स दिख रहे हैं, जिसका मतलब हवाई हमले की क्षमता और सैन्य दबाव का प्रदर्शन करना है. यही नहीं, फोटो में दिख रहे अमेरिकी वॉरशिप्स, खाड़ी और होर्मुज क्षेत्र में अमेरिकी ताकत का प्रतीक हैं.
हालांकि ट्रंप ने पोस्ट में कहीं भी ईरान का नाम नहीं लिखा, लेकिन टाइमिंग ने इस तस्वीर को बेहद अहम बना दिया है. इसकी वजह ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत इस वक्त निर्णायक मोड़ पर खड़ी है. सवाल है कि आखिर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत फंसी कहां है.
सबसे बड़ा विवाद ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल को लेकर है. अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास मौजूद उच्च स्तर का संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर निकाला जाए और उसकी पूरी टाइमलाइन तय हो. वहीं ईरान सिर्फ इतना कह रहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा. लेकिन अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने को तैयार नहीं दिख रहा.
दूसरा बड़ा विवाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर है. दुनिया के तेल कारोबार की लाइफलाइन माने जाने वाले इस समुद्री रास्ते पर भी दोनों देशों की सोच अलग है. अमेरिका चाहता है कि होर्मुज पूरी तरह खुला रहे. जहाजों की आवाजाही पर कोई अतिरिक्त नियंत्रण या शुल्क न लगाया जाए. जबकि ईरान सुरक्षा के नाम पर अपनी निगरानी व्यवस्था बनाए रखना चाहता है.
डील का तीसरा बड़ा मुद्दा अमेरिकी प्रतिबंध हैं. ईरान चाहता है कि समझौते के साथ ही आर्थिक प्रतिबंधों में राहत मिले, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को राहत मिल सके. जबकि अमेरिका चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध हटाने की बात कर रहा है और पहले ईरान से भरोसेमंद कदम चाहता है.
डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ आश्वासन नहीं चाहते, बल्कि हर प्वाइंट पर लिखित ब्लूप्रिंट चाहते हैं कि यूरेनियम कब हटेगा. कैसे हटेगा और कहां रखा जाएगा. इसकी पूरी रूपरेखा ट्रंप मांग रहे हैं. यानी राष्ट्रपति ट्रंप डील तो चाहते हैं, लेकिन ऐसी डील नहीं जिसमें भविष्य में कोई गुंजाइश बची रह जाए.
यही वजह है कि जिस डील को कुछ दिन पहले लगभग तय माना जा रहा था, वो अब भी बातचीत की मेज पर अटकी हुई है. दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ट्रंप और तेहरान के बीच ये सौदा आखिरकार फाइनल होगा या फिर एक बार फिर टकराव का खतरा बढ़ेगा.
(ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया)
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