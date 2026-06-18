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शी जिनपिंग को साधने में क्यों जुटे हैं ट्रंप? ताइवान पर बदला पुराना रुख, नहीं करेंगे राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को कॉल

Donald Trump on China and Taiwan: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग को साधने में जुटे हैं. इसके लिए वे ताइवान पर पारंपरिक रुख बदलते दिख रहे हैं. वे अब ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को कॉल नहीं करेंगे और न ही उसे फिलहाल एडवांस्ड हथियार बेचेंगे.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 18, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:37 PM IST
शी जिनपिंग को साधने में क्यों जुटे हैं ट्रंप? ताइवान पर बदला पुराना रुख, नहीं करेंगे राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को कॉल

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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