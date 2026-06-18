अब ट्रंप को अपनी राजनीतिक के लिए चीन की बहुत जरूरत है. इसलिए ट्रंप किसी भी हाल में पुरानी गलती को दोहराना नहीं चाहते. उन्होंने न केवल लाई चिंग-ते से फोन कॉल टाल दी है, बल्कि ताइवान को नई हथियार बिक्री की घोषणाएं भी फिलहाल रोक दी गई हैं. हालांकि, कुछ मौजूदा पैकेज बाद में आगे बढ़ाए जा सकते हैं. यह रणनीति चीन को यह संदेश देती है कि अमेरिका ताइवान का समर्थन तो करता रहेगा, लेकिन अनावश्यक उकसावा नहीं देगा.