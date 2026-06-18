Donald Trump on China and Taiwan Latest News: ट्रंप की बीजिंग यात्रा के बाद अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस साल सितंबर में अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं. दोनों देशों को इस वक्त एक-दूसरे की जरूरत है. अमेरिका को जहां रेयर अर्थ मटीरियल और चीन का बाजार चाहिए तो बीजिंग को अमेरिका की नई तकनीकों की जरूरत है.
खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इस वक्त चीन की ज्यादा जरूरत है. वहां पर इस साल नवंबर में मध्यावधि चुनाव होने हैं, जिसमें जीत हासिल करने के लिए उन्हें महंगाई दर कम करने, रोजगार बढ़ाने और एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी के लिए चीन की बहुत जरूरत है. लिहाजा जिनपिंग को खुश करने के लिए अब वे दोनों देशों के बीच विवाद का अहम मुद्दा बने ताइवान के मुद्दे पर फिलहाल चुप्पी साधते दिख रहे हैं.
चीन के साथ संबंधों को सुधारने और स्थिरता बनाए रखने की दिशा में ट्रंप अब ताइवान के मुद्दे पर सतर्क रुख अपनाते दिख रहे हैं. सूत्रों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते से फोन पर बात करने की कोई योजना नहीं बना रहा है. यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि सितंबर में वाशिंगटन में शी जिनपिंग के साथ प्रस्तावित शिखर सम्मेलन पर कोई बुरा असर न पड़े.
सूत्रों के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच मई में हुई मुलाकात के बाद जो सकारात्मक माहौल बना था, उसे ट्रंप फिलहाल बिगाड़ना नहीं चाहते. असल में वर्ष 2016 में जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे, तब उन्होंने ताइवान की नेता से फोन पर बात की थी. इस पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी. बीजिंग ने इसे उकसाऊ कदम मानते हुए अमेरिका के साथ अपने कूटनीतिक संबंध कम कर दिए थे.
अब ट्रंप को अपनी राजनीतिक के लिए चीन की बहुत जरूरत है. इसलिए ट्रंप किसी भी हाल में पुरानी गलती को दोहराना नहीं चाहते. उन्होंने न केवल लाई चिंग-ते से फोन कॉल टाल दी है, बल्कि ताइवान को नई हथियार बिक्री की घोषणाएं भी फिलहाल रोक दी गई हैं. हालांकि, कुछ मौजूदा पैकेज बाद में आगे बढ़ाए जा सकते हैं. यह रणनीति चीन को यह संदेश देती है कि अमेरिका ताइवान का समर्थन तो करता रहेगा, लेकिन अनावश्यक उकसावा नहीं देगा.
अमेरिका के इस सतर्क रुख को ताइवान भी गंभीरता से देख रहा है. ताइवान के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि उनका देश किसी भी समय बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन फैसला ट्रंप पर निर्भर है. बुधवार को पूछे जाने पर कि ट्रंप-लाई फोन कॉल कब हो सकता है, ताइवानी विदेश मंत्री लिन चिया-लुंग ने कहा कि वे ट्रंप की ओर से नहीं बोल सकते, लेकिन हम किसी भी समय कॉल के लिए तैयार हैं.
सूत्रों का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल ताइवानी नेता से फोन कॉल करने वाले नहीं हैं. हालांकि, उन्होंने पहले कहा था कि वे द्वीप को चलाने वाले व्यक्ति से बात करने के लिए तैयार हैं. अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ऐसी कोई फोन कॉल वाशिंगटन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाले अपेक्षित शिखर सम्मेलन को पटरी से उतार सकती है.
रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप दूसरे कार्यकाल में चीन के साथ बड़े व्यापारिक और रणनीतिक समझौते करना चाहते हैं. जबकि ताइवान को लेकर बीजिंग बेहद संवेदनशील है. ऐसे में एक छोटी सी गलती भी पूरे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकती है. इसलिए ट्रंप प्रशासन सावधानी बरत रहा है और किसी भी कीमत पर चीन को नाराज करने से बच रहा है.