DNA: यूरोप के 'टुकड़े-टुकड़े' क्यों करना चाहते हैं ट्रंप? इन देशों को साथ लेकर नया गुट खड़ा करने की तैयारी

Why Trump want break Europe: अमेरिका में ट्रंप का विरोध हो रहा है लेकिन इस विरोध से दूर ट्रंप यूरोप को अलग-थलग करने के मिशन में लगे हुए हैं. ट्रंप के इस नए मिशन को समझने के लिए आपको अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का ब्लूप्रिंट बेहद गौर से जानना चाहिए.

इस ब्लूप्रिंट में एक नया चैप्टर जोड़ा गया है जिसका टाइटल है CULTIVATING RESISTANCE IN EUROPE यानी यूरोप के अंदर अमेरिका विरोधी सोच वाले देशों के खिलाफ एक नया गुट खड़ा करना. इस चैप्टर में आगे लिखा गया है कि अमेरिका को इटली, ऑस्ट्रिया, पोलैंड और हंगरी जैसे देशों से सहयोग बढ़ाना चाहिए. जिससे यूरोप के उन देशों को जोड़ा जा सके जो ट्रंप जैसे ही विचार रखते हैं .

यूरोप को बांटना क्यों चाहते हैं ट्रंप

ये जगजाहिर है कि यूक्रेन के लिए बनाए गए युद्धविराम प्रस्ताव को लेकर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे बड़े यूरोपीय देश ट्रंप का विरोध कर रहे हैं. अब अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के तहत यूरोप में नया गुट खड़ा करने का प्लान बताता है कि ट्रंप भी अपने विरोधियों को जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं. ट्रंप ने यूरोप को टुकड़े-टुकड़े करने के लिए इन्हीं चार देशों को क्यों चुना. अब हम आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं.

अमेरिका समेत दुनिया देख चुकी है कि अपने कार्यकाल में ट्रंप सख्त और दक्षिणपंथी फैसले लेने लगे हैं. कुछ ऐसी ही राजनीतिक तासीर इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी जैसे यूरोपीय देशों की भी है. इन देशों में भी दक्षिणपंथी विचारों वाली सरकार हैं, जो शरणार्थियों और अरब प्रवासियों के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाती रही हैं.

इन देशों के साथ ट्रंप के रहे हैं बेहतर संबंध

ट्रंप के इस चयन के पीछे दूसरी बड़ी वजह है यूरोपीय यूनियन से आर्थिक मुद्दों पर मतभेद. ट्रंप चाहते हैं कि यूरोपीयन यूनियन और अमेरिका के बीच समान शर्तों पर बिजनेस हो और अमेरिका का व्यापार घाटा कम हो जाए . इसी तरह इटली, पोलैंड और हंगरी जैसे देश भी यूरोपीयन यूनियन की कथित एकतरफा व्यापार नीति के आलोचक रहे हैं.

ये वो कारण हैं जिनके आधार पर ट्रंप यूरोप में नया गुट खड़ा करने की योजना बना रहे हैं लेकिन इन ठोस कारणों के साथ ही साथ इन देशों के वर्तमान राष्ट्राध्यक्षों की केमिस्ट्री यानी संबंध भी ट्रंप को नया गुट बनाने का भरोसा देते हैं. पोलैंड, हंगरी और ऑस्ट्रिया के राष्ट्राध्य़क्षों के साथ ट्रंप के संबंध अच्छे रहे हैं लेकिन इस नए गुट में जिस साथी पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा होगा, वो हैं इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी.

एक तीर से 2 शिकार करने की है तैयारी

ये वही मेलोनी हैं जिन्हें G-7 की मीटिंग के दौरान ट्रंप ने सार्वजनिक मंच से खूबसूरत कहकर संबोधित किया था. इतना ही नहीं अरब प्रवासियों को लेकर मेलोनी की नीतियों को ट्रंप ने कई मौकों पर सराहा भी है. क्या पता अपनी दोस्ती की वजह से ट्रंप मेलोनी को ही इस नए गुट की महारानी यानी सबसे अहम शख्सियत बना दें.

ये पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप को एक तीर से दो शिकार करने की आदत है. इसी वजह से आपको वो दूसरा निशाना भी देखना चाहिए जिसपर ट्रंप अपनी सुरक्षा नीति का तीर चलाना चाहते हैं. ये निशाना है यूक्रेन का युद्धविराम. ट्रंप का कथित नया गुट यूक्रेन के युद्ध से किस तरह जुड़ा हुआ है. ये समझने के लिए आपको कुछ समीकरण बेहद गौर से जानने चाहिए.

यूक्रेन को झुकाने के लिए चल रहे चाल

यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन से जो सामरिक मदद मिलती है उसका एक बड़ा हिस्सा पोलैंड से ही जाता है. अगर ट्रंप ने पोलैंड को साध लिया तो जेलेंस्की को मिलने वाली मदद का एक अहम रास्ता बंद हो जाएगा. अगर ऑस्ट्रिया की बात करें तो वो यूक्रेन को पिछले तीन सालों में तकरीबन 450 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद कर चुका है.

ऑस्ट्रिया को साथ लाकर ट्रंप पैसे की सप्लाई को भी रोक सकते हैं. युद्ध के दौरान इटली से यूक्रेन को 12 बार भारी हथियार मिल चुके हैं. इसका सीधा मतलब है कि मेलोनी के साथ आने से यूक्रेन को हथियार देने वाला एक बड़ा देश युद्ध से दूर हो जाएगा.

अगर इस बिसात पर ट्रंप का हर दांव सही तरीके से आगे बढ़ा तो वो यूक्रेन के इर्द गिर्द दबाव बना देंगे. फिर यूरोपियन यूनियन के विरोध के बावजूद जेलेंस्की के पास युद्धविराम प्रस्ताव को कबूलने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा.