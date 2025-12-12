ट्रंप के हाथों पर बैंडेड क्यों लगी है? मीडिया में चल ही अफवाहों के बाद व्हाइट हाउस ने चुप्पी तोड़ी

Advertisement
Hindi Newsदुनियाट्रंप के हाथों पर बैंडेड क्यों लगी है? मीडिया में चल ही अफवाहों के बाद व्हाइट हाउस ने चुप्पी तोड़ी

ट्रंप की मीडिया सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने जारी किए गए एक बयान में इसके पीछे की वजह बताईं. लेविट ने इसके पीछे वही वजहें दोहराईं जो उन्होंने कुछ महीने पहले बताई थीं. जब ट्रंप के दाहिने हाथ पर चोट का निशान देखा गया था जिसे मेकअप की मोटी परत से ढका गया था और उन्होंने सेहत की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया था.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 07:08 PM IST
बीते कुछ दिनों से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथों पर बैंडेड लगा हुआ दिखाई दे रहा था. मीडिया में जब उनकी ये तस्वीर आई तो लगातार इस बात के कयास उठने लगे कि क्या प्रेसीडेंट ट्रंप को हेल्थ से जुड़ी को समस्या हुई है या फिर उन्हें किसी और तरह की कोई परेशानी है. 79 वर्षीय ट्रंप के सत्ता में आने के बाद लगातार उनके हेल्थ की जांच हो रही है. लोग उनकी फिजिकल और कॉग्निटिव हेल्थ पर सवाल उठा रहे हैं. इस बार US प्रेसिडेंट हाल के दिनों में अपने दाहिने हाथ के पीछे बैंडेड लगाए हुए दिखाई दिए थे. अब व्हाइट हाउस ने गुरुवार (11 दिसंबर) को इसके पीछे की वजह बताई है.

यह तब हुआ जब ट्रंप ने मंगलवार को अपनी सेहत पर सवाल उठाने वाली मीडिया रिपोर्ट्स को 'देशद्रोही' बताया. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसे पत्रकारों की रिपोर्ट को 'फेक रिपोर्ट्स' कहते हुए कहा कि किसी भी दूसरे US प्रेसिडेंट ने उनके जितनी मेहनत नहीं की और कहा कि उनके काम के घंटे सबसे ज़्यादा होते हैं और नतीजे सबसे अच्छे होते हैं.

ट्रंप की हाथ पर क्यों लगा था बैंडेड? व्हाइट हाउस ने दिया जवाब
ट्रंप की मीडिया सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने जारी किए गए एक बयान में इसके पीछे की वजह बताईं. लेविट ने इसके पीछे दो महीने पहले दी हुई वही वजहों को फिर से दोहराया. कुछ महीने पहले बताई थीं. जब ट्रंप के दाहिने हाथ पर चोट का निशान देखा गया था जिसे मेकअप की मोटी परत से ढका गया था और उन्होंने सेहत की चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया था. लेविट ने कहा कि ट्रंप ज़्यादा हाथ मिलाने की वजह से चिपकने वाली पट्टियां पहने हुए थे. लेविट ने रिपोर्टर्स से कहा,'जहां तक ​​हाथ पर पट्टियों की बात है हमने आपको उसका भी कारण बताया है.' लेविट ने कहा, 'पहले प्रेसिडेंट सचमुच लगातार हाथ मिलाते रहते थे. वह रोज एस्पिरिन भी लेते रहते हैं. ये बात उनके फिजिकल एग्जामिनेशन में पहले भी बतायी गई है.' 

ट्रंप की हेल्थ को लेकर आ रहीं थीं अफवाहें
इसके पहले अक्टूबर महीने की शुरुआत में ट्रंप का एक मेडिकल टेस्ट हुआ जिसमें MRI स्कैन भी शामिल था. हालांकि व्हाइट हाउस ने यह नहीं बताया कि उन्होंने MRI क्यों करवाया? लेविट ने कहा कि नतीजों से पता चला कि अमेरिकी प्रेसिडेंट की फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी थी.' इसके बाद 30 नवंबर को ट्रंप ने कहा कि वह अक्टूबर में करवाए गए MRI स्कैन के नतीजे जारी करेंगे लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि मेडिकल जांच के दौरान उनके शरीर के किस हिस्से का स्कैन किया गया था. ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने अपने कॉग्निटिव टेस्ट में अच्छा किया, जो उनके राजनीतिक विरोधियों और जनता द्वारा लगाए गए मानसिक गिरावट के कयासों के उलट था.

यह भी पढ़ेंः Video:‘ पिछले महीने 25 हजार लोग मारे गए', ट्रंप ने थर्ड वर्ल्ड वॉर का दे दिया इशारा

Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

Donald Trumpwhit house

