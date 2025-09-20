US ने H-1B वीजा के क्यों बदले नियम, डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से भारतीय कर्मचारियों पर क्या होगा असर?

Why US Change H1 B Visa Policy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की H-1B वीजा नीतियों में बड़ा बदलाव करते हुए. दुनिया के उन तमाम देशों को बड़ा झटका दिया है, जिनके युवा कमाई के लिए अमेरिका जाते हैं. अमेरिका ने H-1B वीजा के नए आवेदन के लिए अब एक लाख डॉलर फीस अनिवार्य कर दी है. ट्रंप के इस फैसले के बाद अब दुनिया के टॉप लेवल के कैंडिडेट्स ही इस वीजा को अफोर्ड कर पाने में सक्षम होंगे. अमेरिका में काम करने वाली टेक्नोलॉजी कंपनियां भी अमेरिका की इसी योजना पर निर्भर हैं. डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से भारतीय प्रोफेशनल्स को बड़ा झटका लगा है. इस फैसले का सबसे बड़ा खामियाजा भारतीय प्रोफेशनल्स को ही भुगतना पड़ेगा. आइए आपको बताते हैं कि ट्रंप ने ये फैसला क्यों लिया और भारतीय प्रोफेशनल्स पर इसका क्या असर पड़ने वाला है.

अमेरिका में अब कुछ H-1B वीजा धारक अमेरिका में गैर-इमिग्रेंट वर्कर के रूप में सीधे प्रवेश नहीं कर पाएंगे. अमेरिकी सरकार ने अब आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत किसी भी प्रोफेशनल के लिए नए आवेदन के साथ 100,000 डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) की फीस जमा करना अनिवार्य होगा. इतनी भारी-भरकम फीस से कंपनियों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. बड़ी टेक कंपनियों के लिए यह समस्या नहीं होगी क्योंकि वे पहले से ही टॉप टैलेंट को आकर्षित करने में करोड़ों डॉलर खर्च करती हैं. लेकिन छोटे टेक फर्म और स्टार्टअप्स के लिए यह नई शर्त गंभीर चुनौती बन सकती है.विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अमेरिका में विदेशी प्रोफेशनल्स की एंट्री को सीमित कर सकता है और इससे ग्लोबल टैलेंट फ्लो पर असर पड़ेगा.

#WATCH | President Donald J Trump signs an Executive Order to raise the fee that companies pay to sponsor H-1B applicants to $100,000. White House staff secretary Will Scharf says, "One of the most abused visa systems is the H1-B non-immigrant visa programme. This is supposed to… pic.twitter.com/25LrI4KATn — ANI (@ANI) September 19, 2025

अमेरिका के इस फैसले की पीछे की ये है वजह?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले के पीछे की वजह डोनाल्ड ट्रंप का 'गोल्ड कार्ड' वीजा प्रोग्राम है. नये 'गोल्ड कार्ड' वीजा प्रोग्राम को तरजीह देते हुए ट्रंप ने कहा, 'हमें ऐसा लगता है कि हम 'गोल्ड कार्ड' वीजा प्रोग्राम के तहत अरबो डॉलर जुटा सकेंगे और इससे अमेरिकी नागरिकों पर टैक्स कम होगा, अमेरिकी नागरिकों पर कर्ज कम हो जाएंगे.

H1B वीजा पॉलिसी में बदलाव पर वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक का दावा

अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि अब रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड देने की पुरानी नीति में बदलाव किया जाएगा. उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक रूप से यह कार्यक्रम हर साल लगभग 2,81,000 लोगों को अमेरिका में नौकरी के लिए लुभाता रहा है. ये लोग औसतन 66,000 डॉलर सालाना कमाते थे, लेकिन इनमें सरकारी सहायता कार्यक्रमों का लाभ लेने की संभावना अमेरिकी नागरिकों की तुलना में 5 गुना अधिक थी. लुटनिक के मुताबिक, इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिकी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ा और देश 'अतार्किक तरीके' से वीजा बांटता रहा. अब सरकार इस नीति को बदलने जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि आगे से अमेरिका केवल शीर्ष स्तर पर विलक्षण प्रतिभा वाले लोगों को ही वीजा देगा. लुटनिक ने दावा किया कि नया ‘गोल्ड कार्ड’ प्रोग्राम अमेरिकी खजाने के लिए 100 बिलियन डॉलर से अधिक जुटा सकता है.

भारतीय प्रोफेशनल्स पर क्या होगा असर?

H-1B वीजा कार्यक्रम में अधिकांश पद कंप्यूटिंग और आईटी सेक्टर के लिए होते हैं. हालांकि, इसके तहत इंजीनियर, शिक्षक और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स भी अमेरिका में काम करने का मौका पाते हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल H-1B वीजा के कुल आवंटन में 71% हिस्सेदारी भारतीय प्रोफेशनल्स की रही. इसके मुकाबले चीन दूसरे नंबर पर रहा लेकिन उसे केवल 11.7% वीजा ही मिल पाया.अब अमेरिका का इस फैसले से सबसे ज्यादा असर भारतीय प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा क्योंकि इस वीजा पॉलिसी का सबसे ज्यादा लाभ भी भारतीय ही ले रहे थे. इससे भारतीय प्रोफेशनल्स और आईटी कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है. इसके बावजूद, विशेषज्ञ मानते हैं कि भारतीयों की स्किल और टेक्निकल दक्षता उन्हें इस प्रतिस्पर्धा में आगे बनाए रखेगी.

H-1B वीजा में भारतीयों का दबदबा, 71% हिस्सेदारी

अमेरिका का H-1B वीजा कार्यक्रम लंबे समय से विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल H-1B वीज़ा पाने वालों में भारत सबसे आगे रहा. कुल आवंटित वीजा में से 71% भारतीय प्रोफेशनल्स को मिले. इसके बाद चीन का नंबर आया लेकिन उसकी हिस्सेदारी केवल 11.7% रही. भारत की प्रमुख आईटी कंपनियां जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और टेक महिंद्रा अमेरिका में बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स और क्लाइंट्स को संभालती हैं. इन कंपनियों की सफलता काफी हद तक भारतीय इंजीनियरों और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स पर निर्भर करती है, जो H-1B वीजा के तहत वहां जाकर काम करते हैं.

