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US-ईरान के बीच डील की खबर ने कैसे पाक में कराया 'करेंसी ब्लास्ट'? महज एक दिन में बिके करोड़ों के रियाल; वजह ने चौंकाया

अमेरिका और ईरान के बीच डील की खबर आते ही पाकिस्तान में एक अजीब हलचल देखने को मिली. दोनों पक्षों में आई डील की खबर के बाद कंगाल पाकिस्तान के लोगों ने केवल एक दिन में 62 खरब का लेनदेन कर दिया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 16, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:52 PM IST
US-ईरान के बीच डील की खबर ने कैसे पाक में कराया 'करेंसी ब्लास्ट'? महज एक दिन में बिके करोड़ों के रियाल; वजह ने चौंकाया
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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