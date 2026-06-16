US-Iran Deal: अमेरिका और ईरान के बीच समझैते की खबर ने दुनिया को राहत दी है. हालांकि, अभी भी इस डील को लेकर कई सस्पेंस बरकार है. हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि रविवार को इस डील पर साइन हो गए हैं, बस शुक्रवार (17 जून) को इसपर आधिकारिक ऐलान होगा. हालांकि, इस बात की जानकारी अभी तक बाहर नहीं आ सकी है कि आखिर किन-किन मुद्दों पर सहमति है.
हालांकि, अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर के बाद पाकिस्तान के करेंसी मार्केट में बड़ी हलचल देखने को मिली है. इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. पाकिस्तान में लोगों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है, जिसने वैश्विक स्तर पर लोगों को स्तब्ध कर रखा है. कंगाल पाकिस्तान के लोगों ने केवल एक दिन में 62 खरब का लेनदेन कर दिया. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं...
कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तानी लोगों को उम्मीद ने जताई है कि अमेरिका के साथ ईरान का समझौता होने के बाद तेहरान पर लगे अधिकांश प्रतिबंध हट जाएंगे. ऐसे में ईरान की अर्थव्यवस्था मजबूत भी होगी. इस कारण उसकी करेंसी ईरानी रियाल की कीमत भी बढ़ेगी.
इस फायदे के सौदे की लालच में पाकिस्तान के लोगों और व्यापारियों ने ताबड़तोड़ ईरानी रियाल खरीदना शुरू कर दिया. हैरानी तो तब हुई, जब इसका असर बाजार पर देखने को मिला. ईरानी रियाल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला. जानकारों ने बताया कि पाकिस्तान में ईरानी रियाल की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि केवल एक दिन में एक करोड़ ईरानी रियाल की कीम 15,00 से बढ़कर 4,000 रुपये पहुंच गई.
रिपोर्ट्स के अनुसार, पाकिस्तान की एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ने बताया कि केवल डील के पहले दिन ही पाकिस्तान के बाजार में 25 अरब रुपये के ईरानी रियाल बेचे गए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि पूरे मार्केट में इस कारण खरबों का लेनदेन किया गया है.
भले की कुछ लोग इसको भविष्य के लिए एक बड़ा फायदा देख रहे हैं, लेकिन इससे जुड़े कई बड़े विशेषज्ञ इसको पूरी तरीके से सट्टेबाजी करार दे रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि लोग केवल इस उम्मीद में पैसा लगा रहे हैं कि आगे चलकर इसे और महंगे दाम पर बेचकर रातोंरात मुनाफा कमा पाएंगे. लेकिन संभवतः यह एक बड़े जुए का भी रूप ले सकता है.
माना जाता है कि जब भी किसी दो देशों के बीच समझौता होता है, तो उसका इसर उनसे जुड़े पड़ोसी मुल्कों की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है. पाकिस्तान में कहीं न कहीं यही देखने को मिल रहा है. यही कारण है कि इससे जुड़ी उम्मीद में पाकिस्तानी लोग बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं.