India Peacekeeping Force Deployment Policy: मैगी हबरमैन और जोनाथन स्वान नाम के दो अमेरिकी पत्रकारों ने ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल पर एक किताब लिखी है. इस किताब में भारत का भी जिक्र है. किताब में लिखा गया है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप नाटो की फौज को बतौर शांति सेना भेजना चाहते थे. लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वैंस ने तर्क दिया था कि नाटो सेना की मौजूदगी रूस कबूल नहीं करेगा. इसके बाद वैंस ने ट्रंप को सुझाव दिया था कि भारतीय शांति सैनिकों की टुकड़ी यूक्रेन में तैनात कर दी जाए. यानी भारत से कहा जाए कि वो अपनी सेना यूक्रेन में तैनात करे.
जानते हैं, वैंस के इस सुझाव पर ट्रंप ने क्या कहा. ट्रंप ने जवाब दिया कि वो भारत और भारत सरकार को बहुत अच्छे से जानते हैं . भारत किसी भी कीमत पर यूक्रेन में शांति सेना नहीं भेजेगा. ट्रंप का कहना था कि पीएम मोदी को इस बात के लिए वो मना नहीं पाएंगे. यानी ट्रंप 100 प्रतिशत Sure थे कि यूक्रेन में भारतीय सेना भेजने की बात मोदी सरकार किसी भी कीमत पर नहीं मानेगी.
आखिर ट्रंप को ऐसा क्यों लगता था कि यूक्रेन में भारत शांति सेना नहीं भेजेगा. इस सवाल का एक ही जवाब है भारत की वो विदेश नीति जो अब पश्चिमी जगत के प्रभाव में नहीं चलती. यूक्रेन के युद्ध में भारत ने अपने हितों को ही सर्वोपरि रखा है. अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने अपने पुराने मित्र रूस के साथ तेल के व्यापार को जारी रखा. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि भारत ने रूस का समर्थन किया.
भारत ने यूक्रेन युद्ध में हो रही मानवीय क्षति पर हर मंच से चिंता जताई है. इस दौरान पीएम मोदी पुतिन से भी मिले, और जेलेंस्की से भी. दोनों को युद्ध रोकने की सलाह दी. लेकिन पश्चिमी देशों के दबाव में भारत कभी झुका नहीं. दिल्ली की इसी नीति को देखकर ट्रंप समझ गए थे कि भारत पर अमेरिकी दबाव नहीं चलेगा.
इस सच को खुद ट्रंप एक बार मीडिया के सामने भी कबूल चुके हैं . इसी महीने जब फ्रांस में G-7 की बैठक के दौरान..भारत और अमेरिका की अलग से बातचीत हुई थी, तब भी ट्रंप ने कहा था कि भारतीय सरकार अपने नागरिकों के हित के लिए सख्त स्टैंड लेती है.
ट्रेड डील की ही तरह शांति सेना की तैनाती के लिए भी भारत एक प्रोटोकॉल का पालन करता है. आपको शांतिसेना से जुड़े भारतीय नियम यानी प्रोटोकॉल के बारे में भी जानना चाहिए.
भारतीय प्रोटोकॉल साफ साफ कहता है कि भारतीय शांति सेना सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के झंडे के तहत भेजी जाएगी. अगर यूक्रेन के युद्ध में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना भेजने के लिए कहता, तभी भारत ऐसे किसी प्रस्ताव पर हामी भरता. इसके साथ ही भारत दो देशों के बीच हो रहे टकराव में शांति सेना नहीं भेजता है. शांति सेना में भारतीय जवान तभी शामिल होते हैं, जब मानवाधिकारों का हनन किया जा रहा हो.
भारत के दोनों बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान जैसे किरदार मौजूद हैं. इसी वजह से भारतीय नीति में शांति सेना को तभी प्राथमिकता दी जाती है जब दोनों बॉर्डर शांत हों. ट्रंप भले ही बार-बार भारत को टैरिफ की धमकी देते हों. भारत को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हों लेकिन ट्रंप ये बखूबी जानते हैं कि वो भारत को झुका नहीं सकते . ट्रंप पर आई नई किताब ने इस सच की तस्दीक कर दी है.