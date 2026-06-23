India Peacekeeping Force Deployment Policy: मैगी हबरमैन और जोनाथन स्वान नाम के दो अमेरिकी पत्रकारों ने ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल पर एक किताब लिखी है. इस किताब में भारत का भी जिक्र है. किताब में लिखा गया है कि यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप नाटो की फौज को बतौर शांति सेना भेजना चाहते थे. लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे डी वैंस ने तर्क दिया था कि नाटो सेना की मौजूदगी रूस कबूल नहीं करेगा. इसके बाद वैंस ने ट्रंप को सुझाव दिया था कि भारतीय शांति सैनिकों की टुकड़ी यूक्रेन में तैनात कर दी जाए. यानी भारत से कहा जाए कि वो अपनी सेना यूक्रेन में तैनात करे.