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यूक्रेन युद्ध में भारत को उतारने की अमेरिकी योजना क्यों नहीं हो पाई सफल? ट्रंप ने 4 साल बाद खोला राज, बताई नाकामी की वजह

Trump on India Foreign Policy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध में भारत को उतारने की योजना बनाई थी लेकिन वह सफल नहीं हो पाई. अब ट्रंप ने 4 साल बाद इसका राज खोलते हुए नाकामी की वजह बताई है. उन्होंने बताया कि भारत की विदेश नीति ऐसे है कि उस पर कोई दबाव काम नहीं कर पाता है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 25, 2026, 12:52 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:52 AM IST
यूक्रेन युद्ध में भारत को उतारने की अमेरिकी योजना क्यों नहीं हो पाई सफल? ट्रंप ने 4 साल बाद खोला राज, बताई नाकामी की वजह
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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