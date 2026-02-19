फौज तैयार, पेंटागन अलर्ट… फिर भी ईरान पर हमला क्यों नहीं कर पा रहा अमेरिका? ईरान की ताकत और बड़े जोखिमों ने रोका ट्रंप का फाइनल ऑर्डर

अमेरिका सैन्य रूप से पूरी तरह तैयार है, लेकिन ईरान पर हमला अब तक शुरू नहीं हुआ. वजह सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि ईरान की लंबी युद्ध रणनीति, मिसाइल ताकत, समुद्री खतरा और वैश्विक आर्थिक जोखिम है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जीत चाहते हैं, जबकि ईरान युद्ध को लंबा और महंगा बनाने की तैयारी कर चुका है. मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर है. अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं, पेंटागन हाई अलर्ट पर है और दुनिया भर में यह चर्चा है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है. लेकिन बड़ा सवाल यही है. जब सब कुछ तैयार है, तो हमला क्यों नहीं हो रहा? ट्रंप क्यों नहीं दे पा रहे जंग के फाइनल ऑर्डर. अंतरराष्ट्रीय मीडिया जिसमें CBS News और Al Jazeera Centre for Studies की रिपोर्ट्स के जर‌िए समझते हैं इसके पीछे की कहानी.

असल में अमेरिका और ईरान के बीच जंग सिर्फ सिर्फ सैन्य ताकत की लड़ाई नहीं, बल्कि रणनीति, गणित, अर्थव्यवस्था और मनोविज्ञान का खेल है.

अमेरिका कमजोर नहीं, लेकिन जल्द जीत संभव नहीं

अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है. इसलिए हिचकिचाहट कमजोरी नहीं है. समस्या यह है कि ईरान के खिलाफ युद्ध “तेज” नहीं हो सकता.

विश्लेषकों के मुताबिक राष्ट्रपति Donald Trump ऐसे ऑपरेशन पसंद करते हैं जिनमें जल्दी परिणाम मिले. लेकिन ईरान ने दशकों से अपनी सैन्य रणनीति इस तरह बनाई है कि कोई भी युद्ध लंबा, महंगा और थकाने वाला बन जाए. ईरान का लक्ष्य जल्दी जीतना नहीं, बल्कि दुश्मन को थका देना है.

मिसाइल का गणित: असली डर यहीं छिपा है

आधुनिक युद्ध अब सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि “गणित” से तय होता है. रक्षा मिसाइल (इंटरसेप्टर) बेहद महंगी होती हैं और उन्हें बनाने में समय लगता है. दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलें अपेक्षाकृत सस्ती और बड़ी संख्या में बनाई जा सकती हैं. एक मिसाइल रोकने के लिए अक्सर दो इंटरसेप्टर दागने पड़ते हैं. यानी हमला करने वाला कम खर्च करता है, बचाव करने वाला ज्यादा. विशेषज्ञों के अनुसार अगर 90% मिसाइलें भी रोक ली जाएं, तो बची हुई 10% भी एयरपोर्ट बंद करा सकती हैं, तेल ठिकानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं और बाजारों में डर फैला सकती हैं. यही ईरान की रणनीति है. रक्षा सिस्टम को धीरे-धीरे खत्म करना.

ईरान का “मिलिट्री इकोसिस्टम” — अकेला हथियार नहीं, पूरी मशीन

ईरान की ताकत सिर्फ मिसाइल नहीं है. उसने एक पूरा सैन्य नेटवर्क बनाया है जैसे-

बैलिस्टिक मिसाइल

क्रूज मिसाइल

शाहेद जैसे ड्रोन

मोबाइल लॉन्चर

भूमिगत ठिकाने

ये सभी मिलकर लगातार दबाव बनाते हैं. ड्रोन भले गिरा दिए जाएं, लेकिन वे दुश्मन को महंगी एयर डिफेंस मिसाइल खर्च करने पर मजबूर करते हैं. इसे सैन्य भाषा में “एट्रिशन वॉर” कहा जाता है.

समुद्र में अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती

खाड़ी क्षेत्र और होरमुज़ जलडमरूमध्य बेहद संकरे समुद्री इलाके हैं. यहां जमीन से दागी गई एंटी-शिप मिसाइलें बड़े युद्धपोतों के लिए बड़ा खतरा बन जाती हैं. अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर ऑपरेशन करते हैं. इसका मतलब है कम उड़ानें, ज्यादा खर्च और धीमी कार्रवाई. यानी जहाज डूबे बिना भी अमेरिका की ताकत सीमित हो सकती है.

यमन, इराक और “रीजनल नेटवर्क” का दबाव

ईरान सीधे हमला ही नहीं करता, बल्कि अपने सहयोगी समूहों के जरिए दबाव बनाता है. यमन में समुद्री हमलों का खतरा जहाजों को एस्कॉर्ट मिशन में बांध देता है. हर युद्धपोत जो रेड सी में फंसा है, वह कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता. इसी तरह इराक और अन्य क्षेत्रों में अमेरिकी ठिकाने हमेशा जोखिम में रहते हैं.

एयरपावर क्यों नहीं जीत दिला सकती?

अक्सर माना जाता है कि अमेरिका सिर्फ एयर स्ट्राइक से युद्ध खत्म कर सकता है. लेकिन ईरान के मिसाइल लॉन्चर मोबाइल और छिपे हुए हैं. कई ठिकाने जमीन के अंदर बने हैं. महंगे बंकर-बस्टर बम भी हर लक्ष्य को खत्म नहीं कर सकते. यानी हवाई हमला नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन निर्णायक जीत नहीं दिला सकता.

तेल, एयरस्पेस और वैश्विक अर्थव्यवस्था का डर

ईरान को तेल ठिकाने उड़ाने की जरूरत भी नहीं. अगर क्षेत्र का एयरस्पेस बंद हुआ तो दुबई, दोहा और अबू धाबी जैसे एयर हब ठप हो सकते हैं. उड़ानें रुकने से बीमा लागत बढ़ेगी, व्यापार रुकेगा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा. यही वजह है कि कई अरब देश खुलकर युद्ध नहीं चाहते.

ट्रंप क्यों नहीं दे पा रहे अंतिम आदेश?

विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप जोखिम लेते हैं, लेकिन हारने वाला दांव नहीं खेलते. ईरान कोई इराक या लीबिया नहीं है. यह बड़ा, संसाधनयुक्त और लंबे संघर्ष के लिए तैयार देश है. एक लंबा युद्ध अमेरिकी अर्थव्यवस्था, चुनावी राजनीति और वैश्विक छवि पर भारी पड़ सकता है. इसलिए पूर्ण युद्ध की बजाय सीमित या प्रतीकात्मक कार्रवाई ज्यादा संभावित मानी जा रही है.

असली सच्चाई: जीत नहीं, थकावट की जंग

अगर तेज जीत की संभावना हटा दी जाए, तो सामने एक लंबा युद्ध बचता है जिसमें कोई स्पष्ट विजेता नहीं होगा. यही कारण है कि सैन्य तैयारी पूरी होने के बावजूद हमला टल रहा है. अमेरिका ताकतवर है, लेकिन ईरान ने खेल के नियम ही बदल दिए हैं और यही ट्रंप की सबसे बड़ी दुविधा बन गई है.