Thailand PM Sacked News: बस एक छोटी सी चूक और चली गई PM की कुर्सी! थाईलैंड में क्यों पद से हटाई गईं ये खूबसूरत नेता

Thailand PM Sacked News: थाईलैंड में कुछ ही अरसा पहले पद संभालने वाली खूबसूरत नेता को पीएम पद से हटा दिया गया है. मजे की बात ये है कि उन्हें किसी भ्रष्टाचार नहीं बल्कि शिष्टाचार निभाने के लिए यह सजा दी गई.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 30, 2025, 02:14 AM IST
Why was Thailand PM Sacked News: थाईलैंड में एक बार फिर प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा किए बिना कुर्सी छोड़ने को मजबूर हो गए. देश की संवैधानिक अदालत ने पीएम पैतोंगटार्न शिनावात्रा को पद से बर्खास्त करते हुए उनकी कैबिनेट भंग कर दी है. कोर्ट उन्हें पिछले महीने सस्पेंड कर चुकी थीं और उनके खिलाफ कंबोडिया से रिश्तों के आरोप में जांच कर रही थी. इस बर्खास्तगी के साथ ही 2008 के बाद संवैधानिक न्यायालय के आदेश का शिकार होने वाली वे थाईलैंड की 5वीं पीएम बन गई हैं. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

