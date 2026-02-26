क्या पक्ष-विपक्ष, पूरा इजरायल PM मोदी की यात्रा से इतना भावुक क्यों हो गया? नेतन्याहू ने बार-बार जताई कृतज्ञता

Why whole Israel become so emotional due to PM Modi visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इजरायल के लिए टाइम टेस्टेड साझेदारी शब्द का इस्तेमाल किया और इसे स्पेशल स्टेटस यानी विशेष सुविधाएं देने का एलान किया है. आप समझ सकते हैं कि भारत और इजरायल मिलकर कितनी मजबूत साझेदारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन ये साझेदारी सिर्फ तकनीक कृषि और रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी. भारत और इजरायल ने आतंकवाद और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ सहयोग का समझौता किया है.

'दोनों में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं'

असल में इजरायल हमास और हिजबुल्ला जैसे आतंकवादी संगठनों के हमलों से जूझता रहा है. वहीं भारत के लिए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद सिरदर्द बना रहा है. ये समझौता, सिर्फ आतंकी संगठनों के लिए ही रेड अलार्म नहीं है. ये बड़ा खतरा पाकिस्तान और तुर्किये जैसे कट्टरपंथी देशों के लिए है जो मजहब के नाम पर आतंकवाद को पालते-पोषते और दुनिया भर में फैलाते हैं. आज आपको जानना चाहिए कि भारत और इजरायल के बीच आतंकवाद और मिडिल ईस्ट में शां​ति को लेकर कौन सी सहमति बनी है.

भारत और इजराइल ने माना है कि दुनिया में आतंकवाद की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. दोनों देशों ने तय किया है कि किसी भी रूप में आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जाएगा. भारत और इजरायल ने आतंकवाद और उसका समर्थन करने वालों के खिलाफ साथ जंग लड़ने का ऐलान किया है. इस समझौते को पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है.

भारत के प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे से पहले ही नेतन्याहू ने कट्टरता के खिलाफ एक हेक्सागन गठबंधन बनाने का ैलान किया था. भारत के प्रधानमंत्री के सामने भी उन्होंने इजरायल और भारत के बीच ऐसे ही आयरन अलायंस का जिक्र किया. बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान बताता है. चाहे भारत के लिए खतरा बने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन हों. या फिर इनकी मददगार पाकिस्तान की सेना. भारत और इजरायल का मजबूत गठबंधन इनके खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार है.

PM मोदी ने मिडिल ईस्ट पॉलिसी का किया ऐलान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इजरायल से अपनी मिडिल ईस्ट नीति का भी ऐलान किया. ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के बीच इस बयान को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. भारत के प्रधानमंत्री अगर इजरायल से संदेश दे रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति भारत के हित से जुड़ी हुई है और वो हर विवाद का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं. तो इसका मतलब साफ है कि भारत ईरान और अमेरिका के युद्ध का समर्थक नहीं है. भारत चाहता है कि इस मामले को वार्ता के जरिए ही सुलझाया जाए. मिडिल ईस्ट में जिस तरह के ह​थियारों को तैनात किया गया है, उनके ​इस्तेमाल की नौबत ना आए.

जब दो देश हर क्षेत्र में साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं. एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं. किसी भी परिस्थिति में साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार रहते हैं. तभी उन देशों के गठबंधन को आयरन अलायंस कहते हैं. भारत और इजरायल की दोस्ती अब तक हर कसौटी पर खरी उतरी है. लेकिन अब इस साझेदारी का दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है. और इसकी नींव रखने वाले दौरे में भारत के प्रधानमंत्री से इजरायल का हर वर्ग मिलना चाहता था .

बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद पीएम मोदी को सरप्राइज देने की योजना तैयार की. भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में दिए गए भोज में नेतन्याहू खुद नेहरू जैकेट पहनकर पहुंचे. नेहरू जैकेट एक भारतीय परिधान है, जो भारत में काफी लोकप्रिय है. बेंजामिन नेतन्याहू ने नेहरू जैकेट पहनकर पीएम मोदी से मिलने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर डाला.

मैंने मित्र मोदी को चौंका दिया- नेतन्याहू

बेंजामिन नेतन्याहू ने हिंदी में पोस्ट किया, 'हमारे संयुक्त रात्रिभोज से पहले, मैंने अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को पारंपरिक भारतीय परिधान पहनकर चौंका दिया.'

ये बयान भारतीय प्रधानमंत्री की अगवानी में लगे इजरायल के प्रधानमंत्री के उत्साह को दिखाता है. उन्होंने भारत से अपनापन दिखाने के किसी मौके को हाथ से नहीं जाने दिया. जब इजरायल के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट हिंदी में करते हैं. इसका मतलब साफ है. ये संदेश पूरे भारत के लिए है. भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी बेंजामिन नेतन्याहू के संदेश पर फौरन प्रतिक्रिया दी.

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा, 'बहुत ही शानदार! भारतीय परिधान के प्रति आपका ये लगाव हमारे देश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के प्रति आपके सम्मान को दर्शाता है.'

पीएम मोदी की यात्रा को लेकर इजरायल क्यों भावुक?

भारत के प्रधानमंत्री का ये दौरा कैसे इजरायल के मन को छू गया. कैसे इजरायल के पीएम से लेकर स्पीकर और नेता, विपक्ष सबको भावुक कर गया. नेतन्याहू कह रहे थे कि वो आज तक किसी नेता के इजरायल दौरे पर इतने भावुक नहीं हुए. इजरायल के विपक्षी नेता कह रहे हैं, पीएम मोदी ने मुश्किल वक्त में इजरायल का साथ दिया है.

आज आपको इन भावनाओं के पीछे की वजह को भी समझना चाहिए. असल में गाज़ा युद्ध में इजरायल को सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा खर्च करना पड़ रहा है. हमास से खतरा खत्म नहीं हुआ है . ऐसे में पूरे देश में सैन्य तनाव बरकरार है.

इस युद्ध के बाद इजरायल की नीतियों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हो रही है. सारी दुनिया से कूटनीतिक दबाव बढ़ रहा है गाजा में बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत से इजरायल की वैश्विक छवि पर असर पड़ा है. हिज़बुल्लाह और हमास जैसे क्षेत्रीय खतरों के अलावा ईरान के साथ युद्ध की आशंका का तनाव भी बरकरार है.

इस वक्त इजरायल में आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता भी चल रही है. सरकार और विपक्ष का टकराव भी जारी है. इजरायल इस वक्त आर्थिक दबाव में है. युद्ध खर्च बढ़ने और निवेश घटने से परेशानी बढ़ी है. अस्थिरता से पर्यटन पर प्रभाव पड़ा है.

दुनिया में अलग-थलग पड़ा हुआ है इजरायल

ऐसे समय में किसी बड़े देश के नेता का समर्थन मनोवैज्ञानिक व कूटनीतिक रूप से अहम माना जाता है. मोदी के दौरे को पूरा इजरायल ऐसे ही देख रहा है. जिस वक्त ईरान से युद्ध छिड़ने का खतरा नजर आ रहा है. भारत के प्रधानमंत्री उस मुश्किल वक्त में इजरायल पहुंचे. भारत और इजरायल की दोस्ती को महत्व दिया. इसलिए भी पूरा इजरायल इस दौरे से भावुक है. इजरायल को आने वाले वक्त में भी भारत जैसे मजबूत साझेदार की जरूरत है.

इजरायल की आबादी सिर्फ 94 लाख है, यानी एक करोड़ से भी कम है. इसलिए उसे 140 करोड़ आबादी वाले भारत जैसे बड़े साझेदार की जरूरत है. भारत इजरायल का बड़ा रक्षा बाजार है. 2026 में लगभग 8.6 अरब डॉलर के हथियार सौदों को मंजूरी मिली. इजरायल को ऐसे बड़े खरीदारों की जरूरत है.

दोनों देशों के बीच 2025 में करीब 4 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें भारत का निर्यात लगभग 2 अरब डॉलर रहा. भारत 2024 में इजरायल का 5वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया, जो पहले 10वें स्थान पर था. वहीं भारत के लिए इजरायल तकनीक के मामले में सबसे भरोसेमंद पार्टनर है.