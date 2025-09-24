DNA: पूरी दुनिया में 'मुसलमान-मुसलमान' क्यों हो रहा? वो वजह, जिसके चलते धड़ाधड़ फिलीस्तीन को मान्यता देने को मजबूर हुए पश्चिमी देश

DNA Analysis in Hindi: इन दिनों पूरी दुनिया में मुसलमान-मुसलमान का शोर सुनाई दे रहा है. जगह-जगह दंगे फसाद हो रहा है और इन सबके केंद्र में मुसलमान हैं. इसकी वजह और प्रभाव क्या हैं.
DNA on Trump-Islamic Leaders Meet in UNGA: न्यूयॉर्क में इन दिनों संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक हो रही है. इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा इस्लामिक देशों की है. अमेरिका से यूरोप तक अचानक इस्लामिक देशों की चर्चा क्यों तेज हो गई है? सवाल उठ रहे हैं कि क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है? और अगर बदल रहा है तो क्या उसमें अरब देश प्रमुख भूमिका में है? क्या अरब देशों ने 'न्यू वर्ल्ड ऑर्डर' को हाईजैक कर लिया है. सबसे अहम प्रश्न ये कि विश्व पटल पर अरब देश अचानक से इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए हैं?
ट्रंप ने 8 इस्लामिक देशों के साथ क्यों की बैठक?
इस बैठक में सेंट्रल टेबल पर ट्रंप बैठे हैं. लेकिन ट्रंप अकेले नहीं हैं. सेंट्रल टेबल पर ट्रंप के साथ तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोआन हैं. इसका मतलब समझिए. ट्रंप ने एर्दोआन को बराबरी का दर्जा दिया है. तो क्या अमेरिका ने तुर्किए को मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा मान लिया है. क्या एर्दोआन का ट्रंप के साथ सेंट्रल टेबल पर बैठना ये बताता है कि अब अमेरिका भी मानने लगा है कि वर्ल्ड ऑर्डर में मुस्लिम देशों की ताकत उसके बराबर है.
इस बैठक में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, कतर के अमीर शेख तमीम, तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोऑन, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय, मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली, सऊदी अरब के प्रतिनिधि और यूएई के प्रतिनिधि शामिल हुए. इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साथ 8 मुस्लिम देशों के नेताओं को न्यूयॉर्क में बुलाकर ट्रंप ने विशेष तौर पर उनसे मुलाकात की हो और अपने समानांतर किसी मुस्लिम मुल्क के नेता को बिठाया हो.
इसीलिए ये प्रश्न अहम है कि मुस्लिम देश अचानक इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए? क्यों दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति को मुस्लिम देशों के साथ बैठक करनी पड़ी? आखिर डॉनल्ड ट्रंप को मुस्लिम देशों की जरूरत क्यों पड़ी? इस बैठक में ट्रंप ने दिल खोलकर अरब देशों की तारीफ की.
क्या ट्रंप अरब देशों को हावी होने का मौका दे रहे?
डिप्लोमेसी में हर शब्द का महत्व होता है. आमेरिकी राष्ट्रपति के दो शब्दों को समझिए. उन्होंने बैठक में मौजूद नेताओं को ग्रेट यानी महान बताया. ये सौजन्यता हो सकती है. ट्रंप ने बैठक में मिडिल ईस्ट को प्लेनेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी बताया. समझिए प्लेनेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा. ये सिर्फ सौजन्यता नहीं है. पहले एर्दोऑन का ट्रंप के साथ सेंट्रल टेबल पर बैठना. फिर ट्रंप को का मिडिल ईस्ट को प्लेनेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कहना ये संयोग मात्र नहीं है. ये अरब देशों की बढ़ती शक्ति का साक्ष्य है.
ये प्रमाण है कि कैसे पूरी दुनिया में अरब देश हावी हो रहे हैं. कैसे ट्रंप जैसे शक्तिशाली राष्ट्रपति अरब देशों के वर्ल्ड ऑर्डर में हावी होने का मौका दे रहे हैं. आखिर इसके पीछे की वजह क्या है..क्या इसकी वजह मुस्लिम देशों की एकता है. जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस्लामिक देशों की ताकत को मान्यता मिल रही है या अरब देशों की बढ़ती ताकत के पीछे उनकी सामरिक-आर्थिक संपन्नता है. या फिर दुनिया में बढ़ती इस्लामिक अक्रामकता के कारण अब अरब देशों के सामने ट्रंप और यूरोप के देश नतमस्तक हैं.
अमेरिका के साथ कितना मजबूत होगा इस्लामिक नाटो?
अमेरिका से यूरोप तक दुनिया के शक्तिशाली माने जानेवाले देश अब अरब देशों के सामने क्यों छोटे दिखने लगे हैं. क्या मुस्लिम देशों की इस बढ़ती ताकत का कनेक्शन कतर से 15 सितंबर को हुई बैठक से है. जब कतर की राजधानी दोहा में 15 सितंबर को 57 मुस्लिम देशों ने इस्लामिक नाटो बनाने पर चर्चा की. यानी जो देश अब तक अपनी सुरक्षा और अस्तित्व बचाने के लिए अमेरिका या रूस की मदद के भरोसे थे, वो देश अब एक मजबूत सैन्य गठबंधन बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं.
सिर्फ इतना ही नहीं इस चर्चा के तीन दिन बाद यानी 18 सितंबर को पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक डिफेंस डील हुई. इस डील के बाद पाकिस्तान ने साफ कहा कि जरूरत पड़ी तो वो अपने न्यूक्लियर हथियार सऊदी अरब के साथ शेयर करेगा. यानी सामरिक तौर पर इस्लामिक देश एकजुट हो रहे हैं. NATO जैसा संगठन बनाने पर चर्चा कर रहे हैं. पाकिस्तान इस संगठन को न्यूक्लियर वेपन देने की बात कह रहा है. तो क्या इसी वजह से अमेरिका और यूरोप इस्लामिक देशों के सामने झुकते नज़र आ रहे हैं.
हालांकि इस्लामिक नाटो बनना और उसे आगे बढ़ाने में कई चुनौतियां हैं. अगर मुस्लिम देश इस्लामी नाटो बना भी लेते हैं तो उनका रक्षा बजट करीब 200 अरब डॉलर का होगा. जो अमेरिका के रक्षा बजट 886 अरब डॉलर की तुलना में सिर्फ एक चौथाई है. यानी इस्लामिक नाटो बनने के बाद भी अमेरिका का रक्षा बजट..इससे चार गुना ज्यादा रहेगा और यूरोपीय यूनियन का रक्षा बजट दोगुने से ज्यादा रहेगा.
ताकत ज्यादा होने पर अरब देशों के आगे क्यों झुक रहे पश्चिमी देश?
मुस्लिम देशों के सैन्य संगठन के पास करीब 20 लाख सक्रिय सैनिक होंगे. मगर अकेले अमेरिका के पास 14 लाख सक्रिय सैनिक हैं तो यूरोपीय यूनियन के पास 15 लाख सक्रिय सैनिक हैं. मुस्लिम देशों की संयुक्त जीडीपी करीब 4 खरब डॉलर की है. तो अमेरिका की जीडीपी करीब 28 खरब डॉलर की है..यानी करीब 7 गुना ज्यादा है. वहीं यूरोपीय देशों की जीडीपी 20 खरब डॉलर की है. ये आंकड़ा मुस्लिम देशों की जीडीपी से 5 गुना ज्यादा है. इस तरह आप कह सकते हैं कि रक्षा बजट और जीडीपी में मुस्लिम देश मिलकर भी अमेरिका या यूरोपीय देशों का मुकाबला नहीं कर सकते.
अब सवाल है कि इस्लामिक नाटो बनाने और परमाणु हथियार से लैस होने के बाद भी मुस्लिम देश सामरिक तौर पर अमेरिका और यूरोप से पीछे हैं. तो फिर क्या वजह है कि अमेरिका से यूरोप तक मुस्लिम देशों की पावर के सामने झुकते दिख रहे है. इसे समझने के लिए फिलिस्तीन और गाजा के मुद्दे पर अमेरिका और यूरोप के टकराव को भी समझना होगा.
आठ मुस्लिम देशों के साथ ट्रंप की बैठक से पहले फ्रांस के राष्ट्पति मैक्रों ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान किया. सिर्फ फ्रांस ही नहीं ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी. ये मुस्लिम देशों की बढ़ती ताकत का सबूत है. वहीं ट्रंप जैसे नेता फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने के खिलाफ हैं. वहीं नाटो में शामिल फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश ट्रंप के खिलाफ जाकर फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं.
इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इटली में लगा दी आग
यहां हम आपको ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि फ्रांस फिलिस्तीन के मुद्दे को सबसे मजबूती से उठा रहा है. फिलिस्तीन के मुद्दे पर ट्रंप और मैक्रों के बीच बहस हो चुकी है. बावजूद इसके फ्रांस और दूसरे यूरोपीय देश क्यों मुस्लिम देशों के साथ मजबूती से दिखने की कोशिश कर रहे हैं. इसकी वजह क्या सिर्फ मजबूत इस्लामिक देश हैं या इसके पीछे आक्रामक होता इस्लाम भी है. इसे समझने के लिए हमें इटली में जो कुछ हो रहा है उसे समझना होगा.
इटली के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हए. मिलान और रोम में हजारों लोग सड़क पर उतरे आए. प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, तोड़फोड़ की और सरकारी संपत्ति को आग के हवाले कर दिया. मिलान समेत इटली के कई बड़े शहरों में सड़कें ब्लॉक कर दी गईं. पोर्ट बंद कर दिए गए. इटली में सड़क पर हुए संग्राम के पीछे फिलिस्तीन है. इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने फिलिस्तीन को तब तक आजाद देश के तौर पर मान्यता देने से इनकार कर दिया जब तक गाजा समेत पूरे फिलिस्तीन से हमास को बाहर नहीं कर दिया जाए.
ज्यादातर देश गाजा को आतंक का हेडक्वार्टर बनानेवाले हमास को फिलिस्तानी से बाहर करना चाहते हैं. इटली की पीएम ने भी पहले यही बात कही थी. लेकिन उनके इस बयान के बाद इटली में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क पर हिंसक विरोध होने लगा. इस विरोध प्रदर्शन में कट्टरपंथियों के साथ अरब देशों के वो शऱणार्थी भी शामिल थे, जिन्हें इटली ने शरण दी है. इस प्रदर्शन के बाद इटली की पीएम को कहना पड़ा कि हम अतिवादियों के सामने झुकेंगे नहीं और इटली की संस्कृति की रक्षा करेंगे.
पूरे देश में बन गए हैं गृह युद्ध जैसे हालात
यानी फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देने पर इटली में गृहयुद्ध जैसे हालात बन गए. पश्चिम देशों के विश्लेषक इसे इस्लामिक अक्रामकता कहते हैं. तो क्या इसी इस्लामिक अक्रामकता के कारण दुनिया में इस्लामिक देशों की ताकत बढ़ी है और ट्रंप जैसे नेता इस्लामिक देशों को महत्व दे रहे हैं. वैसे फिलिस्तीन का समर्थन करनेवाले यूरोपीय देश भी बढ़ती इस्लामिक अक्रामकता के शिकार हैं. फ्रांस में 10 सितंबर को जो प्रदर्शन हुआ था उसमें अरब से आए शरणार्थियों की भूमिका थी. फ्रांस में भी फिलिस्तीन के समर्थन में कट्टरपंथी सड़क पर उतर कर हंगामा कर कर चुके हैं.
जर्मनी, नीदरलैंडस, स्वीडन, डेनमार्क जैसे देशों में गाजा के समर्थन में प्रदर्शन हो चुका है. तो क्या मैक्रों और दूसरे यूरोपीय नेता इस अक्रामक विरोध को देखकर ही फिलिस्तीन के समर्थन में आगे आए हैं. क्या इस्लामिक देशों की ताकत इसलिए बढ़ी है क्योंकि उन्हें मालूम है कि किसी भी देश को संकट में डालने के लिए उन्हें अपनी सेना नहीं उतारनी है. उन्हें अपने हथियार नहीं चलाने हैं.
ये काम वो प्रवासी और शरणार्थी करेंगे, जो इस्लामिक देशों से दूसरे देशों में गए हैं. जैसा इटली में पिछले दो दिन में हुआ है. शायद यही खतरा मैक्रों और उनके दूसरे सहयोगियों को भी दिख रहा है. यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि यूरोपीय देशों के सुर इस्लामिक देशों के सामने इसलिए भी नरम है क्योंकि
जर्मनी में मुस्लिम आबादी बढ़कर 7 प्रतिशत तक पहुंच गई है. फ्रांस में मुस्लिम आबादी 2010 के मुकाबले दोगुनी होकर 10 प्रतिशत हो गई है. ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी 16 प्रतिशत हो गई है.
क्या अपने देश की मुस्लिम आबादी के हाथों हो गए हैं बंधक?
इस्लामिक देशों की बैठक से कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने यूरोप में बढ़ते इस्लामिक कट्टरपंथ पर जो कहा उसे भी समझना चाहिए. ट्रंप जो कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत स्पष्ट है. उन्होंने ब्रिटेन में बढ़ती मुस्लिम आबादी के संदर्भ में ये बातें कही है. लेकिन ये बातें पूरे यूरोप पर लागू होती है. जहां मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है. शायद इसलिए इस्लामी देशों से रिश्ते सुधारना यूरोपीय देशों की मजबूरी है.
जब ट्रंप मुस्लिम देशों के साथ बैठक कर रहे थे तो उसी वक्त न्यूयॉर्क में तीन पक्ष मौजूद थे. एक तरफ वो मुस्लिम देश थे जो आज नया वर्ल्ड ऑर्डर तय करने का दावा कर रहे हैं. दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन जैसे वो यूरोपीय देश भी थे जो फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं लेकिन इस्लामिक अक्रामकता के शिकार है. हिंसक प्रदर्शन के शिकार हैं. भारत के प्रतिनिधि भी न्यूयॉर्क में मौजूद थे. भारत भी अक्रामक इस्लामिक हिंसा का शिकार है. यानी न्यूयॉर्क में अक्रामक इस्लामी हिंसा के पीड़ित और इस हिंसा को बढ़ावा देनेवाले दोनों पक्ष मौजूद थे.
ट्रंप जिन इस्लामिक देशों के भरोसे गाजा की समस्या का हल तलाशना चाहते हैं, मैक्रों फिलिस्तीन का समर्थन कर जिन इस्लामिक देशों का समर्थन चाहते हैं वो सैन्य और आर्थिक तौर पर इतने मजबूत नहीं है कि अमेरिका या यूरोप को डरा सके. लेकिन शरणार्थियों की अक्रामकता और मुस्लिम कट्टरपंथियों की उग्रता ही शायद वो ताकत है जिसने इस्लामिक देशों को वर्ल्ड ऑर्डर में इतना मजबूत कर दिया है कि अमेरिका से यूरोप तक मुस्लिम देशों का रुतबा बढ़ता दिख रहा है. बढ़ती इस्लामिक अक्रामकता के कारण ही ट्रंप जैसे नेता मुस्लिम देशों के नेताओं को अपने साथ बिठाकर चर्चा कर रहे हैं. तो मैक्रों जैसे नेता ट्रंप के खिलाफ जाकर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं