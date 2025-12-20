Advertisement
trendingNow13047335
Hindi Newsदुनियाबांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के बगल में ही क्यों दफनाए जाएंगे उस्मान हादी

बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के बगल में ही क्यों दफनाए जाएंगे उस्मान हादी

Usman Hadi: शरीफ उस्मान हादी को दफनााया जाएगा. हादी का पार्थिव शरीर राजधानी ढाका पहुंच चुका है. बता दें, हादी की मौत के बाद ढाका में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे. कार्यकर्ताओं ने न्याय की मांग करते हुए शहर में तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी थी. 

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 20, 2025, 10:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Sharif Usman Hadi: बांग्लादेश में चुनाव के पहले एक बार फिर तनाव माहौल है. देश के कई शहरों से आगजनी और हिंसा की तस्वीरें सामने आईं है. इसी बीच शुक्रवार को इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी का पार्थिव शरीर राजधानी ढाका में पहुंचा. उन्हें आज बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम के बगल में दफनाया जाएगा. बता दें कि हादी को काजी नजरुल इस्लाम के बगल में इसलिए दफनाया जा रहा है क्योंकि उनके परिवार ने इसकी जाहिर की थी. 

बता दें, हादी की मौत के बाद राजधानी ढाका में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे. कार्यकर्ताओं ने न्याय की मांग करते हुए शहर में तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी थी. शुक्रवार को हादी का पार्थिव शरीर राजधानी पहुंचने के बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी रहे. इंकलाब मंच ने शनिवार को अंतिम संस्कार जुलूस के दौरान शांति बनाए रखने का आह्वान किया है.

 गृह सलाहकार के इस्तीफे की मांग 

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, कई नागरिक संगठनों ने गृह सलाहकार के इस्तीफे की मांग की है. आरोप है कि सरकार हादी की हत्या और उसके बाद हुई हिंसा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही. 16 संगठनों ने शुक्रवार को जारी संयुक्त बयान में देश में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की और तुरंत कदम उठाने की मांग की. इन संगठनों में गणतांत्रिक अधिकार समिति, नेटवर्क फॉर डेमोक्रेटिक बांग्लादेश, चरण सांस्कृतिक केंद्र, नारीपोक्खो, एसोसिएशन फॉर लैंड रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट, यूनिवर्सिटी टीचर्स नेटवर्क, नागरिक गठबंधन और वॉयस फॉर रिफॉर्म शामिल हैं. बयान में कहा गया कि कुछ निहित स्वार्थ वाले समूह इस घटना का राजनीतिक लाभ उठाने और देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं.  जनाजे के दौरान इंकलाब मंच के कार्यकर्ताओं के इकट्ठा होने की संभावना है और अंतरिम सरकार पर शांति बनाए रखने का दबाव बढ़ गया है.

बांग्लादेश के संपादकों की परिषद और बांग्लादेश समाचार पत्र मालिकों के संघ (एनओएबी) ने प्रोथोम आलो और द डेली स्टार के कार्यालयों पर हमलों और आगजनी की निंदा की और इसे प्रेस की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा बताया. इस बीच, बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) ने दावा किया कि हादी की हत्या और उसके बाद हुई हिंसा संसदीय चुनावों से पहले अस्थिरता पैदा करने की साजिश का हिस्सा है. 

ये भी पढ़ें: हसीना की सत्‍ता के खिलाफ आवाज बनकर उभरा था हादी, लाख टके का सवाल-किसने मारी गोली?

बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि इन जघन्य घटनाओं की हम कड़ी निंदा करते हैं. यह दर्शाता है कि कुछ समूह जानबूझकर देश को अराजकता की ओर धकेल रहे हैं. बता दें, शरीफ उस्मान हादी 12 दिसंबर को बिजोयनगर इलाके में रिक्शा में यात्रा करते समय गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें बेहतर इलाज के लिए 15 दिसंबर को एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर ले जाया गया था जहां उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Usman Hadi

Trending news

आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
Punjab news
आसमान में नहीं उड़ेगा मौत का जाल; लुधियाना में लगा पतंगों की डोर पर बैन
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
Viral News
रोज खाते हैं अंडे? हो जाइए सावधान, इसके सेवन से हो सकता है कैंसर, कर्नाटक सरकार...
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
weather update
देश के कई राज्यों में कोहरे का कहर, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, जानें पूरे हफ्ते का अपडेट
असम में दर्दनाक हादसा! राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकराई, 8 हाथियों की मौत
elephants accident
असम में दर्दनाक हादसा! राजधानी एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकराई, 8 हाथियों की मौत
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
PM Modi Bengal Visit
कबीर की बगावत के बीच बंगाल में PM मोदी की एंट्री, नदिया से फूकेंगे चुनावी बिगुल
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
bangladesh
15 साल बाद ढाका में ISI की एंट्री! पाक हाई कमीशन के भीतर बना सीक्रेट सेल, भारत अलर्ट
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
delhi airport assault case
दिल्ली एयरपोर्ट पर मारपीट का मामला, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कर्मचारी को किया निलंबित
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
pm narendra modi assam visit
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
हादी की मौत पर बवाल के बाद US ने दी श्रद्धांजलि, हिंदुओं पर अत्याचार पर सब मौन क्यों
DNA
हादी की मौत पर बवाल के बाद US ने दी श्रद्धांजलि, हिंदुओं पर अत्याचार पर सब मौन क्यों
चुपके से रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से बनवाया हवस का शिकार
MMS
चुपके से रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से बनवाया हवस का शिकार