दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड ने भारत के इन तीन पड़ोसी देशों से क्यों तोड़ लिया नाता? 2026 से बंद कर देगा एंबेसी

Why Finland close its embassies in Asia: दुनिया में बदलती राजनीतिक तस्वीर के बीच फिनलैंड ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है. उसने ऐलान किया है कि वह म्यांमार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अपनी एंबेसी बंद कर रहा है. फिनलैंड का मानना है कि ऐसे देशों में दूतावास बनाए रखना संसाधनों की बर्बादी है. जहां पर सुरक्षा परिस्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं और कूटनीतिक-आर्थिक लाभ नामचारे के रह गए हैं.

Finland News in Hindi: दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड का भारत के तीन पड़ोसी देशों से मन खट्टा हो गया है. उसने अगले साल से इन तीनों मुल्कों में बने अपने दूतावास हमेशा के लिए बंद करने का ऐलान किया है.

अफगानिस्तान-म्यांमार से क्यों तोड़ा नाता?

राजनयिक सूत्रों के मुताबिक, तालिबान शासन के बाद से अफगानिस्तान उथल-पुथल भरे दौर में है. वहां पर निवेश लगभग ठप है और सुरक्षा इतनी कमजोर कि बाहरी राजनयिकों का रह पाना जोखिम भरा हो गया है. वहीं म्यांमार में सेना का लगातार निरंकुश शासन जारी है. मानवाधिकार उल्लंघन के बढ़ते मामले और सेना- नागरिक संघर्ष से हालात और बदतर बनते जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

PAK के साथ नाममात्र के व्यापारिक संबंध

पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक गिरावट और बढ़ती आतंकी गतिविधियां दुनियाभर के लिए समस्या बनी हुई हैं. इन तीनों देशों में लोकतांत्रिक ढांचा बेहद कमजोर हो चुका है. विदेशी निवेश एकदम अनिश्चित है. फिनलैंड के साथ व्यापारिक संबंध नाम मात्र के हैं.

अगले साल तक बंद हो जाएंगे तीनों दूतावास

ऐसे में फिनिश सरकार के लिए सवाल था कि इतने अस्थिर देशों में दूतावास बनाए रखना क्या समझदारी है? लंबे विचार-विमर्श के बाद उसने इन तीनों देशों में अपने दूतावास बंद करने का फैसला ले लिया. फिनलैंड ने 2026 तक तीनों मिशन बंद करने की घोषणा की है.

भावनाओं पर नहीं, व्यावहारिकता पर चलती है कूटनीति

दिलचस्प बात यह है कि इसी दौर में फिनलैंड ने अमेरिका के ह्यूस्टन में नया कॉन्सुलेट शुरू किया है. ऐसा करके उसने स्पष्ट बता दिया है कि देशों को जहां पर आर्थिक और रणनीतिक संभावनाएं वास्तविक दिखती हैं. उन्हीं मुल्कों के साथ वे अपने संबंध मजबूत करने पर ध्यान देते हैं. यानी दुनिया की कूटनीति भावनाओं पर नहीं बल्कि व्यावहारिकता पर चलती है.