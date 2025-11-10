दम लगा के हईशा! बीवी हो या गर्लफ्रेंड बस कंधे पर उठाइए और जीतिए..., दिलचस्प है फिनलैंड की वाइफ कैरीइंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का किस्सा

Wife Carrying World Championship: पॉल्यूशन फ्री हवा, बढ़िया ऑर्गेनिक फूड, वर्ल्ड क्लास स्टडी, अच्छी सेहत, बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर, हैंडसम सैलरी और हफ्ते में चार दिन काम तीन दिन आराम जैसी सुविधाएं. ये सब कोरी कल्पना नहीं बल्कि उस फिनलैंड की हकीकत है जिसे आज दुनिया का सबसे खुशहाल देश कहा जाता है. इतना सबकुछ जिसे भी मिल जाएगा वो 'तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए' ही गुनगुनाएगा'.

खूबसूरती के चलते विदेशियों ने स्विटजरलैंड को 'जन्नत' जैसा दर्जा दिया है. वहीं हिंदुस्तानियों की माने तो इतनी सुविधाएं जहां सबके नसीब में लिखी हों, वही धरती का रियल 'स्वर्ग' माना जाएगा. फिनलैंड में ही ऐसा धांसू आइडिया आ सकता है, जहां टाइम पास करने के लिए भी रोमांस का तड़का लगाया जाता है. इसमें अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा रोमांचकारी खेल होता है कि पार्टिसिपेंट्स को बस मजा ही तो आ जाता है और एक दिन उसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप होने लगती है.

रील नहीं रियल दम लगा के हईशा!

यहां बात 'वाइफ कैरीइंग वर्ल्ड चैंपियनशिप' रेस की जो आज दुनियाभर में मशहूर है. ये आइडिया फिनलैंड के ही किसी शख्स को आया होगा जो दुनियाभर में पॉपुलर है. भारत में तो इस आइडिये पर एक फिल्म 'दम लगा के हईशा' बन चुकी है. फिनलैंड में हर साल तमाम कपल्स इस अनोखी 'वाइफ कैरीइंग वर्ल्ड चैंपियनशिप' में हिस्सा लेते हैं.

बीबी को उठाइए और जीतिए... का आइडिया?

इस रेस में पुरुष अपनी पार्टनर यानी पत्नी को पीठ पर बिठाकर बाधा दौड़ में दौड़ लगाते हैं. यह आयोजन एक स्थानीय मज़ाक के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब यह एक विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता बन गया है जिसमें दुनिया भर से प्रतिभागी आते हैं. चैंपियनशिप के नियमों के मुताबिक, महिला की आयु 17 साल से अधिक और उसका वजन कम से कम 108 पाउंड होना चाहिए. इस आयोजन में जोड़ों का विवाहित होना जरूरी नहीं है. इसके आयोजकों का मजाक में कहना है कि अगर पुरुष प्रतियोगी किसी महिला साथी के साथ नहीं हैं, तो वो रेस के लिए 'पड़ोसी की पत्नी चुरा सकते हैं'.

यह आयोजन फिनिश किंवदंती, 'रोनकेन द रॉबर' से प्रेरित है. 19वीं सदी की इस कहानी में एक गैंग गांवों में लूटपाट करके वहां की महिलाओं को चुरा लेता है.

प्राइज मनी जानकर दिल 'गार्डन-गार्डन' हो जाएगा!

रेस जीतने वाले को सबसे बड़ा इनाम क्या मिलता है? ये जानकर खाने-पीने के शौकीन अर्थात शराब और कवाब वाले लोग तो भैया झूम ही उठेंगे. क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतने वाले को उसकी पत्नी या पार्टनर के वजन के बराबर बीयर का इनाम मिलता है. हंसी-मजाक के अलावा ये रेस टीम वर्क, ताकत और कॉमेडी का एक मजेदार उत्सव मानी जाती है जो सभी को बताती है कि प्यार वाकई एक बैलेंसिंग एक्ट होता है.