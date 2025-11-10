Advertisement
trendingNow12995720
Hindi Newsदुनिया

दम लगा के हईशा! बीवी हो या गर्लफ्रेंड बस कंधे पर उठाइए और जीतिए..., दिलचस्प है फिनलैंड की वाइफ कैरीइंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का किस्सा

Finland Wife Carrying Championship: यहां दिल बहलाने के लिए भी लोग बॉन्डिंग और रोमांस का तड़का लगाते हैं. जरूरी नहीं कि आप अपनी ही पत्नी के साथ इस रोमांचकारी रेस में पार्टिसिपेट करें. अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि गर्लफ्रेंड,  मंगेतर यहां तक की पड़ोसी की बीबी के साथ भी इस खूबसूरत खेल में हिस्सा लेने की आजादी है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 10, 2025, 10:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दम लगा के हईशा! बीवी हो या गर्लफ्रेंड बस कंधे पर उठाइए और जीतिए..., दिलचस्प है फिनलैंड की वाइफ कैरीइंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का किस्सा

Wife Carrying World Championship: पॉल्यूशन फ्री हवा, बढ़िया ऑर्गेनिक फूड, वर्ल्ड क्लास स्टडी, अच्छी सेहत, बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर, हैंडसम सैलरी और हफ्ते में चार दिन काम तीन दिन आराम जैसी सुविधाएं. ये सब कोरी कल्पना नहीं बल्कि उस फिनलैंड की हकीकत है जिसे आज दुनिया का सबसे खुशहाल देश कहा जाता है. इतना सबकुछ जिसे भी मिल जाएगा वो 'तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए' ही गुनगुनाएगा'.

खूबसूरती के चलते विदेशियों ने स्विटजरलैंड को 'जन्नत' जैसा दर्जा दिया है. वहीं हिंदुस्तानियों की माने तो इतनी सुविधाएं जहां सबके नसीब में लिखी हों, वही धरती का रियल 'स्वर्ग' माना जाएगा. फिनलैंड में ही ऐसा धांसू आइडिया आ सकता है, जहां टाइम पास करने के लिए भी रोमांस का तड़का लगाया जाता है. इसमें अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा रोमांचकारी खेल होता है कि पार्टिसिपेंट्स को बस मजा ही तो आ जाता है और एक दिन उसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप होने लगती है. 

रील नहीं रियल दम लगा के हईशा!

यहां बात 'वाइफ कैरीइंग वर्ल्ड चैंपियनशिप' रेस की जो आज दुनियाभर में मशहूर है. ये आइडिया फिनलैंड के ही किसी शख्स को आया होगा जो दुनियाभर में पॉपुलर है. भारत में तो इस आइडिये पर एक फिल्म 'दम लगा के हईशा' बन चुकी है. फिनलैंड में हर साल तमाम कपल्स इस अनोखी 'वाइफ कैरीइंग वर्ल्ड चैंपियनशिप' में हिस्सा लेते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

बीबी को उठाइए और जीतिए... का आइडिया?

इस रेस में पुरुष अपनी पार्टनर यानी पत्नी को पीठ पर बिठाकर बाधा दौड़ में दौड़ लगाते हैं. यह आयोजन एक स्थानीय मज़ाक के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब यह एक विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता बन गया है जिसमें दुनिया भर से प्रतिभागी आते हैं. चैंपियनशिप के नियमों के मुताबिक, महिला की आयु 17 साल से अधिक और उसका वजन कम से कम 108 पाउंड होना चाहिए. इस आयोजन में जोड़ों का विवाहित होना जरूरी नहीं है. इसके आयोजकों का मजाक में कहना है कि अगर पुरुष प्रतियोगी किसी महिला साथी के साथ नहीं हैं, तो वो रेस के लिए 'पड़ोसी की पत्नी चुरा सकते हैं'.

यह आयोजन फिनिश किंवदंती, 'रोनकेन द रॉबर' से प्रेरित है. 19वीं सदी की इस कहानी में एक गैंग गांवों में लूटपाट करके वहां की महिलाओं को चुरा लेता है.

प्राइज मनी जानकर दिल 'गार्डन-गार्डन' हो जाएगा!

रेस जीतने वाले को सबसे बड़ा इनाम क्या मिलता है? ये जानकर खाने-पीने के शौकीन अर्थात शराब और कवाब वाले लोग तो भैया झूम ही उठेंगे. क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतने वाले को उसकी पत्नी या पार्टनर के वजन के बराबर बीयर का इनाम मिलता है. हंसी-मजाक के अलावा ये रेस टीम वर्क, ताकत और कॉमेडी का एक मजेदार उत्सव मानी जाती है जो सभी को बताती है कि प्यार वाकई एक बैलेंसिंग एक्ट होता है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Wife Carrying World Championship

Trending news

भारत में जमीन के उस टुकड़े की कहानी, जिस पर भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा
India Bhutan News
भारत में जमीन के उस टुकड़े की कहानी, जिस पर भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा
पाकिस्तान से हथियार, भारत में बनाया जहर... आतंकी डॉक्टर को पुलिस ने दबोचा
Terror attack
पाकिस्तान से हथियार, भारत में बनाया जहर... आतंकी डॉक्टर को पुलिस ने दबोचा
'अगर आपको जरूरत नहीं तो...' थरूर की यही डिप्लोमेसी तो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाती है
shashi tharoor news
'अगर आपको जरूरत नहीं तो...' थरूर की यही डिप्लोमेसी तो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाती है
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया
amar chitra katha
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया
'2 देश एक मिशन', , भारतीय सेना ने सेट किया टारगेट, हुंकार भरते हुए जारी किया Video
#Indian Army
'2 देश एक मिशन', , भारतीय सेना ने सेट किया टारगेट, हुंकार भरते हुए जारी किया Video
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
Weather
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
SpiceJet flight
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
Kerala
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
Omar Abdullah
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री
Indian Navy
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री