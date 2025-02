वाइफ ने जालीदार कपड़े में पोज देकर मचाया बवाल, अमेरिकी रैपर ने अब कमला से क्यों मांगी माफी?

Kanye West sorry to Kamala Harris: 2025 के ग्रैमी अवॉर्ड्स नाइट्स पर हॉलीवुड की तमाम मशहूर हस्तियों ने रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरा. इस दौरान अमेरिकन रैपर कान्ये वेस्ट (Kanye West) और ऑस्ट्रेलियाई मॉडल बियांका सेंसरी दोनों एक साथ रेड कार्पेट पर आए. रैपर अपनी रौ में थे, बियांका ब्लैक लॉन्ग कोट में बेहद खूबसबरत दिख रही थीं. सबकी निगाहें बियांका पर थीं, अचानक उन्होंने कोट उतारकर सनसनी फैला दी. दरअसल बियांका ने कोट उतारा, तो इसलिए बवाल मच गया क्योंकि वो न्यूड ट्रांसपेरेंट ड्रेस में थीं. ये स्टंट कुछ ज्यादा ही हार्ड हो गया था.

'लोग खंगालने लगे पुराने पाप'

बियांका के कोट उतारते ही बवाल मच गया. कान्ये और बियांका को अवॉर्ड फंक्शन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. बिना कपड़ों जैसे दिखने वाला वीडियो जंगल की आग की तरह फैला. बात बड़ी थी, तो बवाल भी बढ़ा.

नेटिजंस अमेरिका के रैपर कान्ये वेस्ट के पुराने 'पापों' (अनैतिक कृत्यों) को खंगालकर उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाने लगे. बात निकली तो दूर तक गई. कांड, बियांका ने किया लेकिन रैपर ने उसमें पूरा साथ निभाया. इतना ही नहीं उन्होंने ग्रैमी के मंच पर अपनी अनैतिक करतूतों के फोटो सोशस मीडिया पर पोस्ट किए, इससे नेटिजंस और भड़क गए. इसके बाद उनका पुरानी एक्स (ट्विटर) पोस्ट पर ट्रोल किया जाने लगा जिसमें उन्होंने पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के लिए इतनी गंदी बात कही थी कि हम उसे बताना तो दूर, आपको लिखकर भी नहीं बता सकते हैं. फिलहाल तो वो पोस्ट देखिए, जिसमें रैपर ने अपनी पुरानी करतूत पर शर्मिंदगी जताते हुए माफी मांगी.

Kamala seems like a very nice human I just wanna say sorry to her kids

कमला हैरिस से मांगी माफी

जब लोग रैपर को खरी खोटी सुनाने लगे तो फौरन सरेंडर मोड में आए रैपर ने लिखा - 'कमला एक अच्छी महिला हैं, मैं उनके बच्चों को सॉरी बोलता हूं.' अब आप खुद समझ सकते हैं कि 60 साल की कमला हैरिस के बच्चों से जब कोई शख्स माफी मांग रहा है तो उसने कितना बड़ा ब्लंडर यानी अमर्यादित बात बोली होगी.

YE'S WIFE'S OUTFIT SHOCKS AT THE GRAMMYS

Ye's wife, Bianca Censori, sparked controversy at the Grammys with a see-through mesh dress that left nothing to the imagination, while Ye stayed fully covered in black.

Social media reaction:

"This can't be real"

"Somebody should… pic.twitter.com/E5nZGEt7S2

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 2, 2025