/कनाडा के जगलों में लगी भीषण आग, आसमान में दिखा धुएं का गुबार, US तक पहुंची जहरीली हवा; वैज्ञानिकों ने क्या चेताया?

Canada Forest Fire: कनाडा में एक बार फिर जंगलों में भीषण आग धधक रही है. इस कारण कई हिस्सों में रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देश के कई हिस्सों, विशेषकर ओंटारियो प्रांत में जंगलों में लगी आग से उठने वाला धुआं बड़े इलाकों में फैल गया है.
धुएं के कारण हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो गई है, जिससे लोगों को सांस लेनें में काफी दिक्कत हो रही है. जानकारों ने बताया कि इस स्थिति के पीछे हीट डोम और जलवायु परिवर्तन अहम कारण है. बता दें कि हीट डोम एक ऐसी मौसम संबंधी स्थिति है, जिसमें उच्च दबाव का क्षेत्र किसी इलाके के ऊपर लंबे समय तक बना रहता है.
दबाव के कारण गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती और लगातार तापमान बढ़ता जाता है. जानकार बताते हैं कि इस दौरान बारिश की संभावना काफी कम हो जाती है. यही कारण है कि इस दौरान जंगल अधिक सूख जाते हैं और आग तेजी से फैलने लगती है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, ओंटारियों के साथ कई इलाकों में सैकड़ों जगलों में आग फैल गई है. आग के कारण उठने वाला घना धुआं टोरटों के साथ कई शहरों तक फैल गया है. इस कारण कुछ जगहों पर वायु गुणवत्ता काफी खरा श्रेणी में पहुंच गई है. कई जगहों पर लोग N95 मास्क पहन रहे हैं और घरों की खिड़कियां बंद रखी जा रही हैं.
हैरान करने वाली बात है आग का असर केवल कनाडा तक सीमित नहीं है. हवा के रुख के कारण धुआं अमेरिका उत्तरी-पूर्वी हिस्से में भी पहुंचा है. जहां के कई जगहों पर वायु गुणवत्ता खराब नोट की गई. स्वास्थ्य अधिकारियों ने बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की अपील की है.
वैज्ञानिकों ने माना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया के कई हिस्सों में लंबे समय तक चलने वली गर्मी,सूखा और जंगलों में लगी आग की घटनाएं बढ़ रही हैं. वहीं, बढ़ता तापमान जंगलोंको अधिक सूखा बना देता है, जिस कारण आग और तेजी से बढ़ती है.