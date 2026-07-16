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कनाडा के जगलों में लगी भीषण आग, आसमान में दिखा धुएं का गुबार, US तक पहुंची जहरीली हवा; वैज्ञानिकों ने क्या चेताया?

कनाडा के कई शहरों में जंगलों में आग लगी है, जिसका धुआं अब शहरों में पहुंच रहा है. इस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वैज्ञानिकों ने बच्चों और बुजुर्गों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 16, 2026, 07:58 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:58 PM IST
कनाडा के जगलों में लगी भीषण आग, आसमान में दिखा धुएं का गुबार, US तक पहुंची जहरीली हवा; वैज्ञानिकों ने क्या चेताया?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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