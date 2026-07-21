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'हर सैनिक की मौत का लेंगे बदला', ईरान पर बरसे ट्रंप, अमेरिकी सेना के हमले में शिराज का एयर डिफेंस तबाह, खोमेन पर स्ट्राइक

US-Iran War Latest Updates: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जॉर्डन और इराक में अपने सैनिकों की मौत से भड़के हुए हैं. उन्होंने कहा कि हर अमेरिकी सैनिक की मौत का ईरान से बदला लिया जाएगा. उनके आदेश के बाद अमेरिकी सेना ने लगातार दसवें दिन सोमवार रात हमला कर ईरान में शिराज के एयर डिफेंस को तबाह कर दिया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 21, 2026, 06:05 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:07 AM IST
'हर सैनिक की मौत का लेंगे बदला', ईरान पर बरसे ट्रंप, अमेरिकी सेना के हमले में शिराज का एयर डिफेंस तबाह, खोमेन पर स्ट्राइक

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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