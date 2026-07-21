'हर सैनिक की मौत का लेंगे बदला', ईरान पर बरसे ट्रंप, अमेरिकी सेना के हमले में शिराज का एयर डिफेंस तबाह, खोमेन पर स्ट्राइक

Donald Trump on US-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष धीरे-धीरे सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है. अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे निर्देशों के बाद अमेरिकी सेना लगातार ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है. सोमवार देर रात लगातार दसवें दिन अमेरिकी सेना ने ईरान के विभिन्न ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किए. ईरान भी पलटवार करने में पीछे नहीं रहा और उसने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागकर जोरदार जवाब दिया.
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन और इराक में अपने सैनिकों की मौत पर खासा गुस्सा जताया. सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर लिखी पोस्ट में ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिकी सेना को ईरान के खिलाफ स्पष्ट निर्देश जारी किए. ट्रंप ने कहा, जब भी ईरान किसी अमेरिकी सैनिक की हत्या करेगा, उसे उसकी कई गुना ज्यादा कीमत चुकानी होगी."
इसके अलावा, ट्रंप ने इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का खुलकर समर्थन भी दोहराया. उन्होंने कहा कि यूएन सम्मेलन के दौरान नेतन्याहू के अमेरिका यात्रा करने पर उनकी गिरफ्तारी का सवाल ही पैदा नहीं होता. ट्रंप के अनुसार, नेतन्याहू ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसने हाल ही में 52 हजार निर्दोष प्रदर्शनकारियों की हत्या की है. वह (ईरान) पिछले 47 वर्षों से अमेरिकी सैनिकों को निशाना बना रहा है.
अमेरिकी सेना की मध्य कमान (CENTCOM) ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के आदेशों के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों की नई लहर शुरू की गई है. फोर्स ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर नए स्ट्राइक शुरू किए. इन हमलों का मकसद होर्मुज स्ट्रेट में व्यावसायिक जहाजों पर हमला करने की ईरानी सैन्य क्षमता को नष्ट करना है.
सोमवार रात सबसे बड़ा हमला ईरान के दक्षिणी शहर शिराज़ के पास 'डेराक पर्वत' (Derak Mountain) पर किए जाने की खबर है. तटीय सीमा से लगभग 200 किलोमीटर अंदर स्थित शिराज़ में ईरान का प्रमुख एयरबेस और सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग स्थित है.
Today at 4 p.m. ET, U.S. forces began a new round of strikes against Iran at the Commander in Chief's direction. The strikes are designed to further degrade Iranian military capabilities used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz.
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 20, 2026
माना जा रहा है कि पहाड़ पर तैनात ईरानी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिकी हवाई हमलों ने तबाह कर दिया है. इसके अलावा, ईरान के खोमेन शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक औद्योगिक सुविधा पर भी हमला किया गया.
ईरान का पलटवार करते हुए कुवैत स्थित अमेरिकी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम (HIMARS) सिस्टम पर मिसाइल स्ट्राइक की. ईरानी सेना ने इसका फुटेज जारी कर दावा किया है कि उसने कुवैत के 'कैंप आरिफजान' में तैनात HIMARS पर सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से हमला किया. ईरान का आरोप है कि अमेरिका इसी HIMARS प्रणाली का इस्तेमाल ईरानी ज़मीन पर हमले करने के लिए कर रहा था.
इस भीषण युद्ध के बीच वैश्विक कूटनीति भी तेज हो गई है. राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम के साथ फोन पर अहम चर्चा की. दोनों नेताओं के बीच उत्तर सागर तेल व्यापार, सैन्य गठबंधन और होर्मुज स्ट्रेट से समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने के अभियान पर सहमति बनी है, ताकि वैश्विक ईंधन आपूर्ति को बहाल रखा जा सके.