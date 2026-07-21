'हर सैनिक की मौत का लेंगे बदला', ईरान पर बरसे ट्रंप, अमेरिकी सेना के हमले में शिराज का एयर डिफेंस तबाह, खोमेन पर स्ट्राइक

Donald Trump on US-Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष धीरे-धीरे सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचता जा रहा है. अपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीधे निर्देशों के बाद अमेरिकी सेना लगातार ईरान के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है. सोमवार देर रात लगातार दसवें दिन अमेरिकी सेना ने ईरान के विभिन्न ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किए. ईरान भी पलटवार करने में पीछे नहीं रहा और उसने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागकर जोरदार जवाब दिया.