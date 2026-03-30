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Hindi NewsदुनियाIran War: तेल के कुएं, पावर प्लांट्स और खार्ग द्वीप सब कुछ उड़ा देंगे..., जंग के 31वें दिन ईरान पर फूटा डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा

Iran War: 'तेल के कुएं, पावर प्लांट्स और खार्ग द्वीप सब कुछ उड़ा देंगे...', जंग के 31वें दिन ईरान पर फूटा डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा

US-Israel Attack on Iran: ईरान जंग के 31वें दिन डोनाल्ड ट्रंप ने शिया मुल्क को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर होर्मुज स्ट्रेट को सामान्य कामकाज के लिए नहीं खोला गया, तो ईरान के पावर प्लांट्स, डिसेलिनेशन प्लांट्स और तेल के कुओं पर हमला किया जाएगा.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 30, 2026, 05:52 PM IST
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Iran War: 'तेल के कुएं, पावर प्लांट्स और खार्ग द्वीप सब कुछ उड़ा देंगे...', जंग के 31वें दिन ईरान पर फूटा डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा

Iran-US War: जंग 31वें दिन में पहुंच गई है और अब तक अमेरिका वह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है, जिसके लिए उसने युद्ध शुरू किया था. ईरान अब तक अमेरिका के आगे ना तो झुका है और ना ही उसने नरमी दिखाई है. ईरान के इस चट्टान जैसे हौसले को देख अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं. सोमवार को उन्होंने ईरान को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है. उन्होंने साफ कहा कि अगर होर्मुज स्ट्रेट को सामान्य कामकाज के लिए नहीं खोला जाता है तो ईरान के तमाम पावर प्लांट्स, तेल के कुएं और खार्ग द्वीप को उड़ा देंगे. 

'अगर नहीं खोला होर्मुज तो सब उड़ा देंगे'

ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा, 'संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान में अपने सैन्य अभियानों को खत्म करने के लिए एक नई और ज्यादा समझदार सरकार के साथ गंभीर बातचीत कर रहा है. इसमें काफी प्रगति हुई है, लेकिन अगर किसी भी कारण से जल्द ही कोई समझौता नहीं हो पाता है - जिसकी संभावना है और अगर होर्मुज स्ट्रेट को तुरंत 'सामान्य कामकाज' के लिए नहीं खोला जाता है, तो हम ईरान में अपने इस 'अच्छे प्रवास' को खत्म करते हुए उनके सभी पावर प्लांट, तेल के कुएं और खार्ग द्वीप (और शायद उनके सभी डिसेलिनेशन प्लांट्स को भी) को बमों से उड़ाकर पूरी तरह से तबाह कर देंगे, जिन्हें हमने जानबूझकर अब तक हाथ नहीं लगाया था. यह उन हमारे कई सैनिकों और अन्य लोगों की हत्या के जवाब में किया जाएगा, जिन्हें ईरान ने पुरानी सरकार के 47 साल के "आतंक के राज" के दौरान बेरहमी से मार डाला था.

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'जमीनी युद्ध की तैयारी में अमेरिका?'

दूसरी ओर, ईरान की संसद के स्पीकर ने आरोप लगाया है कि अमेरिका एक तरफ तो बातचीत को लेकर जोर डाल रहा है, वहीं दूसरी ओर वह जमीनी युद्ध की तैयारी कर रहा है. उनका यह बयान ऐसे वक्त पर आया है, जब अमेरिका ने अपने हजारों सैनिकों को मिडिल ईस्ट में तैनात किया है. 

ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी IRNA से रविवार को मोहम्मद बाघर गालिबफ ने कहा था, 'हमारे लोग जमीन पर अमेरिकी सैनिकों के आने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि उन्हें आग के हवाले कर सकें और उनके क्षेत्रीय सहयोगियों को हमेशा के लिए सज़ा दे सकें.' यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश के मध्य और पश्चिमी इलाकों पर इजरायल के बढ़ते हमलों के बीच ईरान बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहा है.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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