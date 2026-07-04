/अब सैनिक नहीं, कॉकरोच और जहरीली चींटियां लड़ेंगी युद्ध? तैयार हो रहा मॉडर्न वॉरफेयर का नया हथियार, देखते रह जाएंगे दुश्मन

How Germany Spy Cockroach Will Work? जर्मनी में कॉक्रोच जैसे छोटे जीव को मॉडर्न वॉरफेयर का खतरनाक वेपन बनाया जा रहा है. आप सोच रहे होंगे कि 2 से 3 इंच लंबा जीव को क्या वाकई इतना हाइटेक बनाया जा सकेगा कि वह किसी टारगेट एरिया में घुसकर घटनाओं की लाइव जानकारी दे सकेगा. आखिर इन पर लगाए जाने वाले उपकरण कितने छोटे होंगे और ये कैरी कैसे करेंगे, तो इसकी पूरी प्रोसेस समझ लीजिए.
दरअसल कॉकरोच के ऊपर एक बैकपैक लगाया जाएगा. इसी बैकपैक में कैमरा, सेंसर, माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर लगे होंगे. खास बात ये है कि कॉकरोच में लगे सिस्टम को दूर से कंट्रोल किया जा सकेगा. इलेक्टिकल सिग्नल के जरिए इन्हें मनचाही दिशा में चलाया जा सकेगा. इन उपकरणों के साथ कॉकरोच ऐसी जगहों पर जा सकते हैं, जहां कोई और रोबोट नहीं पहुंच पाएगा.
यानी कॉकरोच की जासूसी इतनी तगड़ी होगी कि दुश्मन के हमले की प्लानिंग से लेकर उनकी पूरी बातचीत और हथियारों की इमेज तक सीधे अपने कंट्रोलर को भेज सकता है. इसके साथ वो ये भी जानकारी देगा कि उसके टारेगट ने किस जगह पर कौन सा हथियार रखा है और उसे कंट्रोल कौन करता है.
अब इस स्थिति को मौजूदा ईरान-अमेरिका की जंग से जोड़कर देखिए. जंग में अमेरिकी सेना और इसके इंटेलिटेंस एजेंट ये पता नहीं लगा पाए कि ईरान ने परमाणु बम बनाने लायक संवर्धित यूरेनियम कहां छिपा रखा है.
कोई खुफिया इनपुट बताता है कि ईरान ने यूरेनियम जाग्रोस की पहाड़ियों में बनी सुरंग में छिपा रखा है तो किसी इनपुट से पता चलता है कि वो सुरंग इतनी गहरी है कि उसे बंकर बस्टर बम से भी नहीं तोड़ा जा सकता.
अब सोचिए, यही टास्क अगर कॉकरोच रोबोट को दिया जाए तो वो कितनी सटीक जानकारी दे सकता है. इसकी वजह ये है कि किसी भी देश का चाहे कोई ठिकाना कितना भी सीक्रेट क्यों न हो, उसके बारे में किसी न किसी को तो पता होता ही है. अगर ये रोबोटिक कॉक्रोच उसी शख्स के घर में घुस जाए, तो वो कितनी सटीक जानकारी अपने कंट्रोल सेंटर को दे सकता है.
मॉडर्न वॉरफयेर में सिर्फ कॉक्रोच ही नहीं, बल्कि कबूतर, मधुमक्खी, डॉल्फिन्स और DOGS को भी रोबोट में बदला जा रहा है. इनमें से ज्यादातर का मकसद सिर्फ दुश्मन खेमे की जासूसी और टारगेट के मूवमेंट का पता लगाना है. इसमें चीन, रूस और अमेरिका जैसे देश सबसे आगे हैं.
अब हम आपको दुनिया की सबसे खतरनाक 4 चींटियों के बारे में बताते हैं, जिनका इस्तेमाल बड़े केमिकल अटैक की तरह किया जा सकता है. अभी तक लोगों ने चीटियों के बारे में महज इतना ही पढ़ा था कि वे अपने वजन से 40 गुना ज्यादा भार उठाकर आराम से चल सकती हैं? वे धरती के भीतर ऐसी जगह से सुराग दे सकती हैं, जहां किसी दूसरे जीव का पहुंचना नामुमकिन होता है.
सवाल है कि क्या इन चीटियों का इस्तेमाल मॉडर्न वारफेयर में केमिकल अटैक की तरह हो सकता है. इस सवाल का जवाब है, हां. रिसर्च में चीटियों की लाखों प्रजातियों में से 4 की पहचान ऐसी चीटियों के रूप में हुई है, जिनका जहर इंसान की जान ले सकता है.
ये चीटियां न सिर्फ जहरीली होती हैं बल्कि बेहद आक्रामक भी होती हैं. अगर इन्हें किसी दुश्मन सेना के खेमे में छोड़ दिया जाए, तो ये पल भर में सैकड़ों लाशें बिछा सकती है.
1. बुलडॉग चींटी: ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाई जाती है और इसकी लंबाई लगभग 1.5 इंच होती है. काले शरीर और लाल-नारंगी पेट वाली यह चींटी इतनी खतरनाक है कि काटने के 15 मिनट के भीतर इंसान की मौत हो सकती है.
2. बुलेट चींटी: नाम के अनुसार इसका डंक गोली लगने जैसा दर्द देता है. लगभग 1.2 इंच लंबी यह लाल-काली चींटी काटते ही 24 घंटे तक असहनीय दर्द, सूजन और दिल की धड़कन तेज कर सकती है.
3. बुलहॉर्न चींटी: मध्य अमेरिका की यह छोटी चींटी बेहद आक्रामक होती है. इसका काटना इंसान में ‘एनाफिलेक्टिक शॉक’ पैदा कर सकता है, जो जानलेवा भी साबित हो सकता है.
4. फायर आंट: लाल या जिंजर चींटी के नाम से जानी जाती है. काटते ही ऐसा लगता है जैसे शरीर पर जलता अंगारा रखा गया हो.
ऐसे में आप कल्पना कीजिए कि किसी भी देश से जमीनी जंग में अगर दुश्मन खेमे में इन जहरीली चीटिंयों का झुंड छोड़ दिया जाए तो वहां पर क्या अंजाम हो सकता है. प्राचीन काल के युद्धों में इस तरह के जहरीले जीवों का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज भी दुश्मन को परास्त करने की ये तरकीब कारगर है.
(ब्यूरो रिपोर्ट ज़ी मीडिया)