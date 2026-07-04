/अब सैनिक नहीं, कॉकरोच और जहरीली चींटियां लड़ेंगी युद्ध? तैयार हो रहा मॉडर्न वॉरफेयर का नया हथियार, देखते रह जाएंगे दुश्मन

How Germany Spy Cockroach Will Work? जर्मनी में कॉक्रोच जैसे छोटे जीव को मॉडर्न वॉरफेयर का खतरनाक वेपन बनाया जा रहा है. आप सोच रहे होंगे कि 2 से 3 इंच लंबा जीव को क्या वाकई इतना हाइटेक बनाया जा सकेगा कि वह किसी टारगेट एरिया में घुसकर घटनाओं की लाइव जानकारी दे सकेगा. आखिर इन पर लगाए जाने वाले उपकरण कितने छोटे होंगे और ये कैरी कैसे करेंगे, तो इसकी पूरी प्रोसेस समझ लीजिए.