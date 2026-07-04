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अब सैनिक नहीं, कॉकरोच और जहरीली चींटियां लड़ेंगी युद्ध? तैयार हो रहा मॉडर्न वॉरफेयर का नया हथियार, देखते रह जाएंगे दुश्मन

Germany Spy Cockroach News: दुनिया में अब जंग के तरीके बदलने वाले हैं. अब सैनिक नहीं, बल्कि कॉकरोच और जहरीली चींटियां युद्ध लड़ते नजर आएंगे. इसके लिए कई देश मॉडर्न वॉरफेयर का नए हथियार तैयार करने में जुटे हैं, जो बिना गोली चलाए दुश्मन का काम-तमाम कर सकेंगे.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 04, 2026, 02:50 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:57 AM IST
अब सैनिक नहीं, कॉकरोच और जहरीली चींटियां लड़ेंगी युद्ध? तैयार हो रहा मॉडर्न वॉरफेयर का नया हथियार, देखते रह जाएंगे दुश्मन
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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