Advertisement
trendingNow13034364
Hindi Newsदुनिया

क्या साइप्रस दोबारा एक हो सकेगा? फिर जगी उम्मीद; ग्रीक और तुर्क सिप्रिएटों के बीच उलझा है देश

Greek VS Turkish Cypriots: साइप्रस दशकों से विभाजित है, जहां उत्तर में तुर्क सिप्रिएट और दक्षिण-मध्य में यूनानी सिप्रिएट आबादी बसी है. दोनों क्षेत्रों के बीच संयुक्त राष्ट्र शांति सेना तैनात है. हालांकि कई बार समझौते की वार्ताएं विफल रही हैं, अब हालात बदलते हुए दिख रहे हैं और संकेत मिल रहे हैं कि साइप्रस एकीकरण की ओर बढ़ सकता है. आइए समझते है पूरा माजरा...

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 09, 2025, 09:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Cyprus Crisis: भूमध्य सागर का रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप राष्ट्र साइप्रस बीते कई दशकों से विभाजन की स्थिति में है. द्वीप का उत्तरी हिस्सा तुर्क सिप्रिएट आबादी के नियंत्रण में है, जबकि दक्षिण और मध्य भागों में मुख्य रूप से यूनानी या ग्रीक सिप्रिएट लोग रहते हैं. इस विभाजन ने न केवल राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ाया, बल्कि क्षेत्रीय तनाव को भी लगातार भड़काए रखा है. संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना वर्षों से दोनों पक्षों के बीच एक बफर जोन (ग्रीन लाइन) बनाए हुए है, ताकि किसी भी प्रकार की झड़प को रोका जा सके.

तुर्किये ने सैन्य हस्तक्षेप से साइप्रस का हुआ था विभाजन

जानकरी के अनुसार, साइप्रस के विभाजन की जड़ें 1974 के संकट में छिपी हैं, जब ग्रीस समर्थित एक सैन्य तख्तापलट के बाद तुर्किये ने सैन्य हस्तक्षेप किया और द्वीप के उत्तरी हिस्से पर नियंत्रण कर लिया. तब से उत्तरी साइप्रस तुर्क साइप्रस का अलग प्रशासनिक ढांचा संचालित करता है, जिसे केवल तुर्किये ही मान्यता देता है. वहीं, दक्षिणी साइप्रस जिसे औपचारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और यूरोपीय संघ का सदस्य भी है.

Add Zee News as a Preferred Source

कई दशकों से दोनों पक्षों के बीच समझौते के लिए वार्ताएं जारी हैं. संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने बार-बार बातचीत का प्रयास किया, लेकिन सत्ता साझेदारी, सुरक्षा व्यवस्था, संपत्ति विवाद और प्रशासनिक सीमाओं पर सहमति न बनने के कारण ये वार्ताएं हर बार विफल रहीं. 2004 में हुए ‘अन्नान प्लान’ को भी इसी कारण जनता ने बड़े पैमाने पर खारिज कर दिया था जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने शुरू किया था. 

हालांकि, अब एक बार फिर परिस्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं. हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों और कूटनीतिक प्रयासों से संकेत मिल रहे हैं कि दोनों पक्ष समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के इच्छुक हैं. कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोपीय संघ की सुरक्षा प्राथमिकताएं बदल गई हैं और वह अपने पड़ोसी इलाकों में स्थिरता बढ़ाने के लिए पहले से अधिक सक्रिय है. इसके अलावा पूर्वी भूमध्य सागर के गैस भंडारों ने साइप्रस को आर्थिक और रणनीतिक रूप से और भी महत्वपूर्ण बना दिया है. इससे दोनों पक्षों को सहयोग की दिशा में बढ़ने का एक नया अवसर मिल सकता है. तुर्किये भी आर्थिक दबावों और यूरोपीय देशों से बेहतर संबंध सुधारने की कोशिशों के कारण समाधान में रुचि दिखा रहा है. वहीं यूनानी साइप्रस पक्ष के भीतर भी यह भावना बढ़ रही है कि स्थायी समाधान से आर्थिक विकास तेज हो सकता है और क्षेत्रीय तनाव कम हो सकता है.

fallback

साइप्रस के सामने कई चुनौतियां

संयुक्त राष्ट्र ने भी संकेत दिए हैं कि इस वर्ष शांति वार्ताओं की नई रूपरेखा तैयार की जा सकती है. हालांकि, उम्मीदों के साथ चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं. सत्ता बंटवारे का मॉडल, सुरक्षा गारंटी, तुर्किये की सैन्य उपस्थिति, विस्थापित लोगों की संपत्ति संबंधी दावों और प्रशासनिक सीमांकन जैसे मुद्दे अब भी समाधान की राह में मुख्य बाधाएं बने हुए हैं. फिर भी, मौजूदा माहौल में यह पहली बार है जब लंबे समय से विभाजित साइप्रस के लिए एकीकरण की संभावनाएं इतनी स्पष्ट दिख रही हैं. आने वाले महीनों में कूटनीतिक प्रयास यह तय करेंगे कि क्या यह द्वीप अपने दशकों पुराने विभाजन को खत्म कर एक बार फिर एकीकृत होने की ओर बढ़ सकेगा, या यह मौका भी हर बार की तरह अधूरा रह जाएगा.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Cyprus Crisis

Trending news

'कौन बैठाने वाला है, कौन बैठाएगा', सदन में किस बात पर गुस्से से लाल हुए राजनाथ सिंह
rajnath singh viral video
'कौन बैठाने वाला है, कौन बैठाएगा', सदन में किस बात पर गुस्से से लाल हुए राजनाथ सिंह
वामपंथ के गर्भ से निकला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ'? पीएम क्यों गुस्साए, अंदर की कहानी
The economic slowdown
वामपंथ के गर्भ से निकला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ'? पीएम क्यों गुस्साए, अंदर की कहानी
हजारों साल पुराने इतिहास को ये स्तंभ करता है उजागर, बताता है भारत की असली कहानी
Gupta Empire
हजारों साल पुराने इतिहास को ये स्तंभ करता है उजागर, बताता है भारत की असली कहानी
'किसी देवी-देवता की पूजा के लिए कैसे कर सकते हैं मजबूर?'ओवैसी ने किसकी ओर किया इशारा
Asaduddin Owaisi
'किसी देवी-देवता की पूजा के लिए कैसे कर सकते हैं मजबूर?'ओवैसी ने किसकी ओर किया इशारा
Parliament Winter Session 2025 Live: लोकसभा में 'वोट चोरी' पर आज राहुल गांधी रखेंगे अपनी बात? राज्यसभा में 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा, जानें अपडेट
Parliament winter session
Parliament Winter Session 2025 Live: लोकसभा में 'वोट चोरी' पर आज राहुल गांधी रखेंगे अपनी बात? राज्यसभा में 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा, जानें अपडेट
30000000 सैनिक और 25000 हाथी...ऐसे थे भारत के वो साम्राज्य जिनकी मुरीद थी दुनिया
empires of india
30000000 सैनिक और 25000 हाथी...ऐसे थे भारत के वो साम्राज्य जिनकी मुरीद थी दुनिया
शिवसेना-BJP और...अब एक साथ ये चुनाव लड़ेगा 'महायुति गठबंधन', बंद कमरे में क्या हुआ?
CM Devendra Fadnavis
शिवसेना-BJP और...अब एक साथ ये चुनाव लड़ेगा 'महायुति गठबंधन', बंद कमरे में क्या हुआ?
फैशन आइकन, शाही ताज, दुनिया की वाहवाही... फिर भी अकेली पड़ गई 'कोह-ए-नूर' शहजादी
Hyderabad
फैशन आइकन, शाही ताज, दुनिया की वाहवाही... फिर भी अकेली पड़ गई 'कोह-ए-नूर' शहजादी
एंडरसन - माल्या याद है? पुलिस सोचती रही, गोवा क्लब के मालिक को उड़ा ले गई इंडिगो
Goa Fire Tragedy
एंडरसन - माल्या याद है? पुलिस सोचती रही, गोवा क्लब के मालिक को उड़ा ले गई इंडिगो
भीषण सर्दी के साथ अब बारिश की एंट्री, इन 4 राज्यों में बरसेंगे मेघ
Weather
भीषण सर्दी के साथ अब बारिश की एंट्री, इन 4 राज्यों में बरसेंगे मेघ