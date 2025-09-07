क्या ट्रंप और मोदी फिर से दोस्त बनेंगे? भारत-US रिश्तों को रिस्टार्ट कर सकता है ये मंच

India-US Relations: डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मतभेदों को भुलाकर अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत करने पर काम कर सकते हैं और क्वाड शिखर सम्मेलन (Quad Summit) संभावित रूप से एक नए सिरे से शुरुआत का मंच साबित हो सकता है. टैरिफ को लेकर मौजूदा तनाव के बावजूद, दोनों नेताओं ने अपने संबंधों के बारे में सकारात्मक भावनाएं व्यक्त की हैं. ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा. वह महान हैं. मुझे बस इस समय उनके द्वारा किए जा रहे काम पसंद नहीं आ रहे हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और अमेरिका के बीच एक विशेष रिश्ता है और चिंता की कोई बात नहीं है.

पीएम मोदी ने भी गर्मजोशी से दिया ट्रंप को जवाब

पीएम मोदी ने भी ट्रंप के इस संदेश पर गर्मजोशी से प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक आकलन की गहराई से सराहना करता हूं और पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं. बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात कनाडा में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन (G-7 summit) के दौरान होनी थी लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप को आकस्मिक कारणों से अमेरिका लौटना पड़ा था जिससे मुलाकात संभव नहीं हो पाई थी. इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Deeply appreciate and fully reciprocate President Trump's sentiments and positive assessment of our ties. India and the US have a very positive and forward-looking Comprehensive and Global Strategic Partnership.@realDonaldTrump @POTUS https://t.co/4hLo9wBpeF — Narendra Modi (@narendramodi) September 6, 2025

बता दें कि भारत टैरिफ के मुद्दे को व्यावहारिक तरीके से संभाल रहा है. 50 प्रतिशत टैरिफ लागू होने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के साथ बहस में कभी भी शामिल नहीं हुए. प्रधानमंत्री ने इस मामले का जिक्र करने के लिए सिर्फ आर्थिक स्वार्थ शब्द का इस्तेमाल किया. हालांकि, पीएम मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन (SCO Summit) के लिए चीन की यात्रा करके और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी कार में निजी यात्रा करके संकेत जरूर दिए, जहां दोनों नेताओं ने लंबी बातचीत भी की. यह तब हुआ जब ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर नाराजगी जताई थी. बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल के अंत में नई दिल्ली में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था.

जानें क्या है क्वाड

जानकारी के लिए बता दें कि क्वाड (QUAD) ऑस्ट्रेलिया, भारत , जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक कूटनीतिक साझेदारी है जो एक खुले, स्थिर और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. क्वाड की शुरुआत दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के कारण हुई थी.