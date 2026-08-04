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'अस्पताल गए तो, अरेस्ट हो जाएंगे', PoK में प्रदर्शनकारियों पर कहर बरपा रही मुनीर की सेना; आंदोलनकारियों ने सुनाई आपबीती

PoK में JAAC के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाए कि सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी उन लोगों को भी गिरफ्तार कर रहे हैं, जो घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 04, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:03 PM IST
'अस्पताल गए तो, अरेस्ट हो जाएंगे', PoK में प्रदर्शनकारियों पर कहर बरपा रही मुनीर की सेना; आंदोलनकारियों ने सुनाई आपबीती

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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