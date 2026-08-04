'अस्पताल गए तो, अरेस्ट हो जाएंगे', PoK में प्रदर्शनकारियों पर कहर बरपा रही मुनीर की सेना; आंदोलनकारियों ने सुनाई आपबीती

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के नेतृत्व में लोगों का प्रदर्शन जारी है. हालांकि, इस प्रदर्शन में शामिल लोगों पर मुनीर की सेना ने कई बार कहर बरपाया और बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है. लोग बिजली, आटे और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर पिछले एक महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे हैं.
इस बीच विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने एक बड़ा आरोप मढ़ा है. प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियां घायल लोगों को अस्पताल से भी गिरफ्तार कर रही हैं. यही कारण है कि घायल हुए कई लोग अस्पताल जाने की बजाए अस्थायी चिकित्सा शिविरों में इलाज करा रहे हैं.
बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि हाल के हफ्तों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कई झड़पें देखने को मिलीं. हिंसक झड़पों में कई लोगों की जान गई है. दावा किया जा रहा है कि इन घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है घायल हुए हैं, हालांकि, आधिकारिक आंकड़े को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ सकी है.
रिपोर्ट बताती है कि कई घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से सुरक्षाकर्मी उन्हें गिरफ्तार करके अपने साथ ले जा रहे हैं. इसी डर के कारण स्थानीय स्वयंसेवकों और सामाजिक संगठनों ने कुछ अस्थायी चिकित्सकीय क्लिनिक बनाएं, जहां पर घायलों का उपचार किया जा रहा है.
पीओके में जारी प्रदर्शन का नेतृत्व संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) कर रही है. इस संगठन की प्रमुख मांगों में क्षेत्र में बनने वाली जलविद्युत परियोजनाओं से मिलने वाली बिजली को स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराने, बिजली बिल पर लगे अतिरिक्त शुल्क, अनियमित बिजली कटौती, आटे सहित अन्य खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी देना शामिल है. इसके साथ ही आंदोलनकारी शासन व्यवस्था, राजनीति अधिकार, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े कई सुधारों की मांग भी कर रहे हैं.
जेएएसी ने आरोप लगाया है कि उनकी मांगे जायज, जिन्हें पाकिस्तानी हुकूमत दबाने की कोशिश कर रही है. इससे पहले जेएएसी ने पूरे पाकिस्तान में अपना प्रदर्शन फैलाने की चेतावनी दी है. हालांकि, प्रशासन का कहना है कि प्रदर्शनकारी कानून-व्यवस्खा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए बल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीओके कई इलाकों में सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे जरूरी सामानों की आपूर्ति प्रभावित हो गई है. आटे के साथ अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कमी के कारण आम नागरिकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. यही कारण है JAAC के इस प्रदर्शन को आम लोगों का सीधा समर्थन मिल रहा है.
गौरतलब है कि पीओके में जारी विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा बलों की कार्रवाई को लेकर मानवाधिका संगठनों ने भी चिंता जाहिर की है. दुनिया भर के कई मानवाधिकार संगठनों ने मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है. फिलहाल पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.