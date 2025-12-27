Advertisement
trendingNow13055821
Hindi NewsदुनियाDNA: ढाका की सड़कों पर बगावत, क्या शाहबाग से गिर जाएगी यूनुस की सरकार? किस बात का सता रहा डर

DNA: ढाका की सड़कों पर बगावत, क्या 'शाहबाग' से गिर जाएगी यूनुस की सरकार? किस बात का सता रहा डर

Bangladesh Violence Latest News: बांग्लादेश में एक बार फिर बगावत का माहौल है. अब इस माहौल का निशाना मोहम्मद यूनुस हैं. हादी समर्थकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. तो क्या माना जाए कि अब यूनुस की सत्ता भी जाने वाली है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 27, 2025, 11:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: ढाका की सड़कों पर बगावत, क्या 'शाहबाग' से गिर जाएगी यूनुस की सरकार? किस बात का सता रहा डर

Why is Muhammad Yunus's power in Bangladesh threatened: बांग्लादेश के चीफ एडवाइर मोहम्मद यूनुस ने सत्ता पाने के लिए जिस कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया, अब वही उनकी कुरसी खींच सकते हैं. जानकारों का कहना है कि यूनुस को कुर्सी पर बैठाने वाले छात्र नेता उनकी सरकार से दूरी बना रहे हैं. बांग्लादे में उन्मादी भीड़ कट्टरपंथी छात्र नेता उस्मान हादी के हत्यारों पर जल्द और ठोस कार्रवाई चाहते हैं .

उस्मान हादी को 12 सितंबर को गोलियां मारी गई थीं. 6 दिन बाद यानी 18 दिसंबर को उसकी मौत हो गई थी. इस घटना के 15 दिन बाद भी उस्मान हादी को मारने वाले फैसल करीम और आलमगीर शेख तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है. इसी वजह से हादी के समर्थक यूनुस सरकार से नाराज हैं. इस नाराजगी की पहली तस्वीर हादी के जनाजे में सामने आई थी जब हजारों  लोग उसके लिए आखिरी नमाज पढ़ने के लिए जमा हुए थे और हादी के हत्यारों को पकड़ने के लिए पहली मांग की थी.

यूनुस समझ नहीं पाए बदला हुआ माहौल

Add Zee News as a Preferred Source

इतनी भारी भीड़ जमा होने से ही यूनुस को समझ जाना चाहिए था कि कथित छात्र आंदोलन की आड़ में उस्मान हादी बांग्लादेश के कट्टरपंथी हलकों में अपनी पैठ बना चुका है. यही वजह थी कि हादी के जनाजे में अंसार उल बांग्ला टीम जैसे आतंकी गुट के दहशतगर्द भी शामिल हुए थे. यूनुस इस माहौल को भांपने में चूक गए. इसी का नतीजा है कि ढाका के शाहबाग चौक पर हादी समर्थकों ने आंदोलित होकर यूनुस को सीधा चैलेंज दिया है. हादी समर्थकों ने उसकी मौत के बाद यूनुस सरकार पर संगीन इल्जाम भी लगाए हैं.

यूनुस सरकार पर पहला बड़ा आरोप यही है कि फरवरी के चुनाव टालने के लिए सरकार ने ही हादी का मर्डर कराया ताकि देश में अस्थिरता फैल सके और उस अस्थिरता के नाम पर चुनाव टाले जा सकें. हादी का सगा भाई ये आरोप लगा चुका है कि हादी की मौत के पीछे जो तत्व हैं उनका यूनुस सरकार से सीधा संपर्क है. हादी के हत्यारों को पकड़ने की मांग करने वाले इंकलाबी मोर्चे का इल्जाम है कि पुलिस ने जांच में कोताही बरती है.

जमाते इस्लामी जैसे गुट दे रहे बढ़ावा

हादी समर्थकों का मोर्चा सिर्फ ऊपरी चेहरा है. दरअसल इस कथित आंदोलन के पीछे जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टरपंथी गुट हैं जो आंदोलन की आड़ में यूनुस को बेदखल करके अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं.

हादी समर्थकों का ये कथित आंदोलन 26 दिसंबर की रात को शुरु हुआ था और ये 27 दिसंबर को भी जारी रहा. लगातार सड़क पर बैठकर कट्टरपंथी हादी के समर्थक यूनुस को सीधा संदेश दे रहे हैं. अगर हादी के हत्यारों को नहीं पकड़ा गया तो शेख हसीना के साथ जो हुआ था. वही मोहम्मद यूनुस के साथ भी हो सकता है. 

शाहबाग चौक पर भीड़ का मतलब समझें

जिस शाहबाग चौक पर हादी समर्थकों का हुजूम जमा है. उसका अपना एक इतिहास है. यह इतिहास पैगाम देता है कि जब जब इस चौक पर भीड़तंत्र के कदम पड़े हैं तो बड़े बदलाव हुए हैं.

दीपू की कामयाबी कट्ट्ररपंथियों को नहीं हुई हजम, नौकरी में आगे बढ़ा तो उतार दिया मौत के घाट; अब तक सदमे में परिवार

1971 में शेख मुजीब उर रहमान ने इसी चौक से स्वतंत्र बांग्लादेश के लिए अपील की थी. जिसका नतीजा हुआ कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश के तौर पर नई पहचान मिली. साल 2013 में इसी चौक पर 1971 के युद्ध अपराधियों को सजा देने के लिए आंदोलन किया गया था जिसके बाद पूर्व रजाकारों को सलाखों के पीछे ठूंस दिया गया था. शेख हसीना का तख्तापलट करने वाले कथित छात्र आंदोलन का जनक भी यही शाहबाग चौक ही है.

एक बार फिर इसी शाहबाग चौक से सत्ता औऱ सिस्टम को चुनौती दी जा रही है और यही वजह है कि लोग मानकर चल रहे हैं कि शाहबाग चौक से ही यूनुस के तख्तापलट का सफर भी शुरु होगा.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

सूखी ठंड के बीच मौसम लेने जा रहा यू-टर्न! 30 दिसंबर से बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी
weather update
सूखी ठंड के बीच मौसम लेने जा रहा यू-टर्न! 30 दिसंबर से बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी
कनाडा में परेशान महिलाओं के लिए भारत बढ़ाए मदद के हाथ, खोल दिया OSCW
india
कनाडा में परेशान महिलाओं के लिए भारत बढ़ाए मदद के हाथ, खोल दिया OSCW
असम से ताइवान तक कांपी धरती, भूकंप से दहशत में आए लोग, हिल गईं गगनचुंबी इमारतें
earthquake
असम से ताइवान तक कांपी धरती, भूकंप से दहशत में आए लोग, हिल गईं गगनचुंबी इमारतें
‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम में नशा तस्करों की 2730 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त
Punjab news in hindi
‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम में नशा तस्करों की 2730 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त
केरल की सियासत में भूचाल, 8 सदस्यों ने इस्तीफा देकर BJP के साथ कर लिया गठबंधन
Kerala Congress
केरल की सियासत में भूचाल, 8 सदस्यों ने इस्तीफा देकर BJP के साथ कर लिया गठबंधन
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
India Pakistan News in Hindi
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
Kuldeep Singh Senger
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
bengaluru news in hindi
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
Jammu- kashmir
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग