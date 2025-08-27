Trump Tariff: 'इतने ज़्यादा टैरिफ लगा दूंगा कि सिर घूम जाएगा', ट्रंप की भारत को नई धमकी; बिगड़ेंगे और रिश्ते!

Trump Tariff on India Latest News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से थोंपे गए 50 प्रतिशत टैरिफ आज से भारत पर लागू हो जाएंगे. इससे पहले बड़बोले ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पीएम मोदी का मजाक उड़ाने की कोशिश की. टैरिफ लागू होने से पहले वाशिंगटन में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, 'मैं एक बहुत ही शानदार इंसान, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहा हूं. मैंने पूछा कि आपके और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है. नफ़रत बहुत ज़्यादा है. यह बहुत लंबे समय से चल रहा है, कभी-कभी तो सैकड़ों सालों से अलग-अलग नामों से.'

'इतने ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे कि आपका सिर घूम जाएगा'

ट्रंप ने आगे और टैरिफ बढ़ाने की धमकी देते हुए कहा, 'मैं आपके साथ कोई व्यापार समझौता नहीं करना चाहता. आप लोग परमाणु युद्ध में उलझ जाएंगे. मैंने कहा, कल मुझे फिर से फ़ोन करना, लेकिन हम आपके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, वरना हम आप पर इतने ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे कि आपका सिर घूम जाएगा.'

'हम ऐसी चीज़ें नहीं होने दे सकते'

भारत पाकिस्तान में संघर्षविराम का क्रेडिट लेते हुए ट्रंप ने कहा, 'लगभग पांच घंटे के अंदर, यह हो गया. अब शायद यह फिर से शुरू हो जाए. मुझे नहीं पता. मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे रोक दूंगा. हम ऐसी चीज़ें नहीं होने दे सकते.'

#WATCH | "...I am talking to a very terrific man, Prime Minister of India, Narendra Modi. I said what's going on with you and Pakistan...The hatred was tremendous. This has been going on for a hell of a long time, like, sometimes with different names for hundreds of years...I… pic.twitter.com/nggwN6S3Z4 — ANI (@ANI) August 26, 2025

'विदेशी राष्ट्र अब हमारे खजाने में सैकड़ों अरब डॉलर भर रहे '

विदेशी मुल्कों के अपने सामने झुक जाने पर एक बार फिर अपना बड़बोलापन जाहिर करते हुए ट्रंप ने कहा, 'हमने यूनाइटेड किंगडम, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक व्यापार समझौते किए हैं. विदेशी राष्ट्र अब हमारे खजाने में सीधे सैकड़ों अरब डॉलर का भुगतान कर रहे हैं. हमें खरबों डॉलर मिल रहे हैं, अरबों से भी कहीं अधिक...'

आज से लागू हो जाएगा 50 फीसदी टैरिफ

बताते चलें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुरुआत में भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की थी लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया. यह बढ़ा हुआ टैरिफ आज से लागू हो जाएगा. इसकी वजह से भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाले उत्पाद बाकी देशों की तुलना में महंगे हो जाएंगे, जिससे उनका वहां पर बिकना बेहद मुश्किल हो जाएगा. इससे यूएस को भारतीय निर्यात ठप हो सकता है.

भारत हमारा अच्छा मित्र लेकिन...- ट्रंप

ट्रंप ने इससे पहले भी भारत के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली थी. पहले चरण के 25 फीसदी टैरिफ लगाने से पहले ट्रंप ने कहा था, 'याद रखें, भारत हमारा मित्र तो है, लेकिन हमने पिछले कुछ वर्षों में उनके साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, और उनके पास किसी भी देश की तुलना में सबसे कठोर और अप्रिय गैर-मौद्रिक व्यापार प्रतिबंध हैं.'

ट्रंप ने यह भी कहा था, इसके अलावा, 'उन्होंने हमेशा अपने सैन्य उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा रूस से खरीदा है और चीन के साथ रूस के ऊर्जा के सबसे बड़े खरीदार हैं. ऐसे समय में जब हर कोई चाहता है कि रूस यूक्रेन में हत्याएं बंद करे - सब कुछ ठीक नहीं है! इसलिए भारत को 1 अगस्त से 25 प्रतिशत टैरिफ और उपरोक्त के लिए जुर्माना देना होगा. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद. मैगा!'

हम अपनी क्षमता बढ़ाते रहेंगे- पीएम मोदी

हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए 50 प्रतिशत टैरिफ़ के लागू होने से पहले कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि भारत दबाव झेलने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाएगा. अहमदाबाद में आयोजित जनसभा में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'चाहे कितना भी दबाव आए, हम उसे झेलने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाते रहेंगे. आज आत्मनिर्भर भारत अभियान को गुजरात से बहुत ऊर्जा मिल रही है और इसके पीछे दो दशकों की कड़ी मेहनत है...'

क्यों बौखलाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप?

ट्रंप की मांग है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करे. उनका आरोप है कि इस व्यापार से रूस को लाभ हो रहा है, जिससे वह यूक्रेन के खिलाफ अपना युद्ध जारी रखने में इस्तेमाल कर रहा है. वहीं भारत का कहना है कि सस्ता तेल खरीदना उसकी अनिवार्य आवश्यकता है. अगर अमेरिका या दूसरे देश भी इसी तरह का ऑफर उसे देते हैं तो वह वहां से भी सस्ता तेल खरीद सकता है. अमेरिका की दूसरी मांग भारत के डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को उसके उत्पादों को खोलने की भी है. लेकिन भारत ने इन दोनों मांगो को पूरी दृढता के साथ खारिज कर दिया है, जिससे ट्रंप बौखलाए हुए हैं.