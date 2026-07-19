/भारत की दावेदारी से क्या UNSC चुनाव में बिखर जाएगी इस्लामिक एकजुटता? PAK के पूर्व राजनयिक को किस बात का सता रहा डर?

Will Islamic Solidarity Fracture in UNSC Election? भारत सिर्फ रॉकेट से रिफाइनरी तक ही उड़ान नहीं भर रहा. वर्ल्ड डिप्लोमेसी में भी भारत लगातार मजबूत हो रहा है. इतना मजबूत कि मजहब के नाम पर एकता और एजेंडा बनाने वाले मुल्क भी भारत के सामने वैचारिक रूप से सरेंडर मोड में आ गए हैं.
असल में विश्व मंच पर इन दिनों एक बड़ा चुनाव सामने है. ये चुनाव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में साल 2028-29 के लिए अस्थायी सदस्यता हासिल करने का है. इसमें एक तरफ भारत है और दूसरी ओर मुस्लिम बहुल देश ताजिकिस्तान. भारत इस चुनाव को लेकर अभी से कैंपेन मोड में है. इसके लिए नई दिल्ली ने 13 जुलाई से शांति विजन की शुरुआत की है क्योंकि मुकाबला कड़ा है. जिस मुस्लिम बहुल देश से हमारा मुकाबला है, वो OIC का भी सदस्य है. OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोओपरेशन. ये मुस्लिम देशों का संगठन है.
इसी वजह से माना जा रहा है कि दुनिया भर के इस्लामिक देश ताजिकिस्तान के पक्ष में वोट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की सोच अलग है. पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक और भारत के घोर विरोधी, अब्दुल बासित का मानना है कि UNSC में भारत के मुद्दे पर इस्लामिक एकता का बुलबुला फूट जाएगा.
एक इंटरव्यू में बासित ने कहा है, 'मेरा मानना है कि सुरक्षा परिषद की वोटिंग में बहुत से देश भारत के पक्ष में रहेंगे. इनमें OIC के सदस्य यानी इस्लामिक मुल्क भी शामिल होंगे. अफ्रीका में कई मुस्लिम बहुल देश OIC के सदस्य हैं. इन देशों के भारत के साथ बेहतरीन रिश्ते हैं. ताजिकिस्तान से इन देशों को कुछ लेना देना नहीं है. इसलिए मैं मानता हूं कि इस्लामिक देश एकजुट होकर भारत के विरोध में वोट नहीं करेंगे.'
अब्दुल बासित को कूटनीति की दुनिया में एक मंझा हुआ किरदार माना जाता है. अपने करियर में वो कई देशों में सेवाएं दे चुके हैं. विदेश नीति के इसी तराजू पर तोलकर बासित बता रहे हैं कि UNSC में भारत के खिलाफ इस्लामिक एकजुटता या फिर मजहब के नाम पर एकतरफा वोटिंग संभव नहीं है. चलिए अब ये जानते हैं कि खुद को इस्लामिक जगत का ठेकेदार मानने वाले पाकिस्तान से सरेंडर भरी आवाज क्यों सामने आई है. इस मुद्दे को समझने के लिए आपको इस्लामिक सहयोग के गुट OIC की संरचना गौर से देखनी होगी.
आज OIC में कुल 57 देश शामिल हैं. इनमें 27 अफ्रीका के मुस्लिम देश हैं. एशिया से भी 27 ही देश OIC के सदस्य हैं. इनमें से कुछ मुस्लिम बहुल हैं तो कुछ अधिकारिक तौर पर इस्लामिक पहचान वाले हैं. बाकी तीन देश यूरोप और अमेरिकी प्रायद्वीप से हैं. संयुक्त राष्ट्र के हर सदस्य का एक वोट होता है. इस लिहाज से OIC के सदस्य मुस्लिम देशों के पास तकरीबन 30 प्रतिशत वोट हैं.
एक दौर था जब मुस्लिम हितों का हवाला देकर OIC के सदस्य मुस्लिम देश एकमत रहते थे, लेकिन आज समीकरण बदल चुके हैं . इसी वजह से पाकिस्तानी अब्दुल बासित को फिक्र हो रही है. अब्दुल बासित ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि अफ्रीका के मुस्लिम देश भारत के पक्ष में मतदान कर सकते हैं. इस समीकरण की वजह है भारत और अफ्रीकी देशों का वो सहयोग जो पिछले 18 सालों से निरंतर आगे बढ़ रहा है.
वर्ष 2008 में भारत ने भारत-अफ्रीका फोरम की शुरुआत की थी. भारत-अफ्रीका फोरम के परचम तले भारत ने अफ्रीकी देशों की आर्थिक क्षमता बढ़ाने में सहयोग किया है. कई देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए क्रेडिट लाइन यानी बेहद कम ब्याज पर कर्ज दिया गया है. जो देश आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें भारत ने अपने बाजार में ड्यूटी फ्री व्यापार करने की सुविधा दी है. इस समिट के जरिए भारत ने अब तक अफ्रीकी देशों में 6 लाख 37 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया है. खासकर कोविड और इबोला जैसी महामारियों में भारत ने इन अफ्रीकी देशों की मदद की है.
गौर करने वाली बात ये है कि अफ्रीका में मुस्लिम गुट OIC के सभी सदस्य देश भारत-अफ्रीका फोरम के भी सदस्य हैं. यानी भारत के साथ इन देशों के रिश्ते बेहतर हैं. इसी वजह से पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में इस्लामिक एकता का बुलबुला फूटने का डर है. और तो और, आजकल इस्लामिक जगत में जिस फिलिस्तीन का मुद्दा गूंज रहा है. उस फिलीस्तीन ने भी भारत को समर्थन देने का संकेत दे दिया है.
OIC के 27 अफ्रीकी देश और फिलिस्तीन से भी भारत के लिए समर्थन का संकेत मिलना. इसका मतलब ये हुआ कि OIC के 57 में से आधे देश तो पहले ही भारत के पक्ष में झुकते नजर आ रहे हैं . यानी अब्दुल बासित का आकलन या फिर यू कहें कि डर गलत नहीं है. समीकरणों के बाद अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव की बात करते हैं. आमतौर पर लोग मानते हैं कि ये बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है. तो चलिए आज हम आपको बड़े ही आसान शब्दों में सुरक्षा परिषद और उसके चुनाव की प्रक्रिया बता देते हैं .
#DNAमित्रों | भारत के सामने 'मजहबी सोच' का 'सरेंडर'!..UNSC चुनाव पर मुस्लिम देश कैसे बंटे?
सबसे बड़े ग्लोबल चुनाव का सरल विश्लेषण#DNA #DNAWithRahulSinha #UNSC #India #OIC @rahulsinhatv pic.twitter.com/9WJ0e510VB
— Zee News (@ZeeNews) July 18, 2026
संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद दो हिस्सों में विभाजित है. पहले होते हैं सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य . ये देश हैं अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन. स्थायी देशों के लिए कोई चुनाव नहीं होता. इन सभी सदस्यों के पास वीटो की शक्ति रहती है. यानी इनके इनकार पर किसी भी प्रस्ताव को गिराया जा सकता है. दूसरे हिस्से में होते हैं 10 अस्थायी सदस्य. ये चुनाव के जरिए 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य बनते हैं.
जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश हैं. हर देश का एक वोट होता है. अस्थायी सदस्यता के लिए दो-तिहाई वोट हासिल करना जरूरी होता है. इसे कुछ इस तरह समझिए अगर भारत को 193 में से 129 देशों के वोट मिल गए तो भारत 2 साल के लिए UNSC का अस्थायी सदस्य बन जाएगा.
यहां आपको जानना चाहिए कि भारत 8 बार अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है. इसी वजह से भारत की दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है. अपनी दावेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत ने शांति विज़न का एजेंडा सामने रखा है. इसे आप एक किस्म का चुनावी घोषणापत्र भी मान सकते हैं.
शांति विज़न में भारत ने सबसे ज्यादा प्राथमिकता ग्लोबल साउथ को दी है. ग्लोबल साउथ उन देशों को कहा जाता है जो तेजी से आर्थिक विकास कर रहे हैं. भारत का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र के मंच पर इन देशों के विचारों को महत्व दिया जाना चाहिए. इसके साथ ही साथ भारत का ये भी मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र को ज्यादा ठोस कदम उठाने चाहिए.
आतंकवाद से निपटना सिर्फ किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं मानी जानी चाहिए. समुद्री सुरक्षा को भी भारत ने अपने कोर एजेंडा में रखा है. भारत ने आश्वासन दिया है कि अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद वो संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में अपना योगदान बढ़ाएगा. सबसे बडी बात ये है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर जोर दिया है. यहां सुधार का मतलब है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए.
सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के जिस मुद्दे पर भारत ने प्रकाश डाला है. उस मुद्दे पर कई बड़े नेताओं ने भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए आवाज उठाई है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पूर्व पीएम कीर स्टार्मर से लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों तक सभी कह चुके हैं कि भारत उस जगह पहुंच चुका है, जहां भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए. स्थायी सदस्यता एक बड़ा मुद्दा है लेकिन अस्थायी सदस्यता हासिल होने पर भी भारत काफी कुछ कर सकता है. ये अस्थायी सदस्यता भारत के लिए क्यों एक गेम चेंजर साबित होगी. अब हम आपको यही जानकारी देने जा रहे हैं.
सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनते ही भारत को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति में जगह मिल जाएगी. इस समिति के जरिए पाकिस्तानी प्रायोजित लश्कर-ए-तोएबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. इसके साथ ही साथ स्थायी और अस्थायी सदस्यों से भारत को रियल टाइम इंटेलिजेंस की जानकारी भी मिलेगी. एकतरफा टैरिफ जैसे मुद्दों पर भारत मुखर होकर अपनी बात रख पाएगा. भारत के पास सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाने का भी अधिकार होगा. जिससे अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी.
पाकिस्तान जैसे देशों ने सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के जरिए अपने प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने कभी इस पद का अपने हित के लिए प्रयोग नहीं किया है. सुरक्षा परिषद की सदस्यता को लेकर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी.
सुरक्षा परिषद में सदस्यता पर पंडित नेहरू ने कहा था - भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता अपना कद बढ़ाने के लिए नहीं चाहता. हम ये मांग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि दुनिया में शांति और स्थिरता लाने में भारत बड़ा योगदान कर सकता है.