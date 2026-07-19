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भारत की दावेदारी से क्या UNSC चुनाव में बिखर जाएगी इस्लामिक एकजुटता? PAK के पूर्व राजनयिक को किस बात का सता रहा डर?

Will Islamic Solidarity Fracture in UNSC Election? भारत सिर्फ रॉकेट से रिफाइनरी तक ही उड़ान नहीं भर रहा. वर्ल्ड डिप्लोमेसी में भी भारत लगातार मजबूत हो रहा है. इतना मजबूत कि मजहब के नाम पर एकता और एजेंडा बनाने वाले मुल्क भी भारत के सामने वैचारिक रूप से सरेंडर मोड में आ गए हैं.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jul 19, 2026, 12:36 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 12:36 AM IST
भारत की दावेदारी से क्या UNSC चुनाव में बिखर जाएगी इस्लामिक एकजुटता? PAK के पूर्व राजनयिक को किस बात का सता रहा डर?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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