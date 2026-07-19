/भारत की दावेदारी से क्या UNSC चुनाव में बिखर जाएगी इस्लामिक एकजुटता? PAK के पूर्व राजनयिक को किस बात का सता रहा डर?

सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के जिस मुद्दे पर भारत ने प्रकाश डाला है. उस मुद्दे पर कई बड़े नेताओं ने भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए आवाज उठाई है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पूर्व पीएम कीर स्टार्मर से लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों तक सभी कह चुके हैं कि भारत उस जगह पहुंच चुका है, जहां भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए. स्थायी सदस्यता एक बड़ा मुद्दा है लेकिन अस्थायी सदस्यता हासिल होने पर भी भारत काफी कुछ कर सकता है. ये अस्थायी सदस्यता भारत के लिए क्यों एक गेम चेंजर साबित होगी. अब हम आपको यही जानकारी देने जा रहे हैं.